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День святого Николая 2018: поздравления в прозе и стихах для родных и друзей

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День святого Николая 2018: поздравления в прозе и стихах для родных и друзей
19:52 Сегодня Телеграф

Сегодня, 19 декабря, православные отмечают праздник святого Николая Чудотворца.

Этот праздник - один из самых любимых дней, о котором у нас остались самые светлые воспоминания из детства. И как же не любить его, ведь каждый ребенок знает, что в ночь с 18 на 19 декабря Святой Николай приносит подарок и оставляет его под подушкой. А утром все начинают поздравлять друг друга с этим светлым днем.

Мы Святому Николаю

Воздадим же благодарность,

И помолимся Святому,

Принесет пускай он радость!

Злые силы пусть разрушит,

И избавит от обид,

Защитит пусть от дурного,

Своей силой осенит.

Пусть любовь лишь будет рядом,

А печали все пройдут,

Пусть поможет Николай нам

Проходить весь сложный путь!

В День Святого Николая от души я пожелаю светлого счастья и доброй дороги к успеху, свершения заветных желаний и искренних надежд, невероятного счастья в жизни и верной любви, отменного здоровья и домашнего уюта.

Желаю чуда в этот день святой.

Здоровья, мира, счастья и добра.

Пусть полной чашей будет дом родной,

И безмятежной светлая душа.

Пусть будет добрым и успешным путь,

И позабудутся тревоги и печаль.

Желаю всю усталость с плеч стряхнуть,

Забыть о том, что позабыть не жаль.

Поздравляю с Днем святого Николая! Желаю солнечного настроения, прекрасного самочувствия, много звонкого и радостного смеха. Пусть исполнятся все желания и оправдаются надежды! Радости, любви, счастья и долгожданных сластей под подушкой!

В день Святого Николая,

Чудный праздник православный,

Я добра тебе желаю,

Жизни легкой, полноправной.

Все недуги пусть излечит

Николай своею силой,

И на сердце станет легче,

И судьба станет счастливой!

Поздравляю с Днём Святого Николая. Пусть твоё сердце искренне поверит в чудо, пусть в жизни твоей произойдёт какое-нибудь волшебство, пусть этот праздник будет полон ярких эмоций, великолепных подарков, внимания дорогих людей и сияния настоящего счастья.

Пусть щедрым будет Николай Святой

И припасёт чудес для всех.

Пусть волею его повсюду мир царит, покой

И каждому сопутствует успех.

Пусть защитит он от болезней,

Разгонит тучи из проблем,

Здоровье было чтоб железным

И чтоб его хватило всем!

С Днём Святого Николая. Пусть сегодня твоё сердечко оставит все обиды и горечи жизни в прошлом, пусть в душе зажжётся огонёк радости и веры в чудеса. Желаю, чтобы сладости были не только под твоей подушкой, но и в твоём настроении, в твоих мечтах и во всей твоей жизни.

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