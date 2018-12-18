День святого Николая 2018: поздравления в прозе и стихах для родных и друзей

Этот праздник - один из самых любимых дней, о котором у нас остались самые светлые воспоминания из детства. И как же не любить его, ведь каждый ребенок знает, что в ночь с 18 на 19 декабря Святой Николай приносит подарок и оставляет его под подушкой. А утром все начинают поздравлять друг друга с этим светлым днем.
Мы Святому Николаю
Воздадим же благодарность,
И помолимся Святому,
Принесет пускай он радость!
Злые силы пусть разрушит,
И избавит от обид,
Защитит пусть от дурного,
Своей силой осенит.
Пусть любовь лишь будет рядом,
А печали все пройдут,
Пусть поможет Николай нам
Проходить весь сложный путь!
В День Святого Николая от души я пожелаю светлого счастья и доброй дороги к успеху, свершения заветных желаний и искренних надежд, невероятного счастья в жизни и верной любви, отменного здоровья и домашнего уюта.
Желаю чуда в этот день святой.
Здоровья, мира, счастья и добра.
Пусть полной чашей будет дом родной,
И безмятежной светлая душа.
Пусть будет добрым и успешным путь,
И позабудутся тревоги и печаль.
Желаю всю усталость с плеч стряхнуть,
Забыть о том, что позабыть не жаль.
Поздравляю с Днем святого Николая! Желаю солнечного настроения, прекрасного самочувствия, много звонкого и радостного смеха. Пусть исполнятся все желания и оправдаются надежды! Радости, любви, счастья и долгожданных сластей под подушкой!
В день Святого Николая,
Чудный праздник православный,
Я добра тебе желаю,
Жизни легкой, полноправной.
Все недуги пусть излечит
Николай своею силой,
И на сердце станет легче,
И судьба станет счастливой!
Поздравляю с Днём Святого Николая. Пусть твоё сердце искренне поверит в чудо, пусть в жизни твоей произойдёт какое-нибудь волшебство, пусть этот праздник будет полон ярких эмоций, великолепных подарков, внимания дорогих людей и сияния настоящего счастья.
Пусть щедрым будет Николай Святой
И припасёт чудес для всех.
Пусть волею его повсюду мир царит, покой
И каждому сопутствует успех.
Пусть защитит он от болезней,
Разгонит тучи из проблем,
Здоровье было чтоб железным
И чтоб его хватило всем!
С Днём Святого Николая. Пусть сегодня твоё сердечко оставит все обиды и горечи жизни в прошлом, пусть в душе зажжётся огонёк радости и веры в чудеса. Желаю, чтобы сладости были не только под твоей подушкой, но и в твоём настроении, в твоих мечтах и во всей твоей жизни.