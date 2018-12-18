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День Святого Николая 2018: лучшие поздравления в стихах и прозе, красивые открытки

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День Святого Николая 2018: лучшие поздравления в стихах и прозе, красивые открытки
14:46 Сегодня Телеграф

День святого Николая в Украине ежегодно отмечают 19 декабря.

Святого Николая любят все дети и ждут его не меньше Деда Мороза. В ночь с 18 на 19 декабря каждый ребенок засыпает с мыслью о подарке, который он найдет на следующее утро под подушкой. Однако подарки любят получать не только дети, но и взрослые остаются не в меньшем восторге от полученных даров. Предлагаем вам подборку стихов и открыток-поздравлений с этим светлым зимним праздником.

В день святого Николая

Пожелаю волшебства!

Пусть все то, чего желаешь,

Все исполнилось сполна!

А еще тебе подарков

Этот день пусть принесет:

Радости, эмоций ярких,

Жизнь без хлопот и забот.

Поздравляю с днем Святого Николая! Желаю солнечного настроения, прекрасного самочувствия, много звонкого и радостного смеха. Пусть исполнятся все желания и оправдаются надежды! Радости, любви, счастья и долгожданных сластей под подушкой!

День Святого Николая 2018: приметы и гадания на 19 декабря

Пусть в день святого Николая

Вас множество подарков ждет,

Пусть будет жизнь у вас такая,

Когда всегда, во всем везет!

Поздравления с Днем Святого Николая 2018: душевные пожелания для родных и близких

Волшебный и долгожданный день - День святого Николая. В этот день Николай Чудотворец ближе к нам, как никогда! В этот день он услышит и поймет все наши просьбы и желания... Только молиться и просить нужно искренне, от всей души, с жаром любящего и жаждущего сердца в каждом слове нашем! Не зря ведь в этот день дарят подарки и желают благополучия. Все, что мы желаем близким и любимым, обязательно сбудется! Вот и я хочу пожелать вам благоденствия, светлой и теплой вечности, быть здоровыми и счастливыми, любить и быть любимыми вовек!

Я попрошу святого Николая,

Чтоб он всегда к тебе благоволил!

Пусть сказкой будет жизнь твоя земная!

Чтоб Бог всегда, всегда тебя хранил!

В день Святого Николая желаю светлой радости души и доброй надежды сердца, уютных семейных вечеров и теплых встреч с друзьями, приятных подарков и красочных эмоций, счастливых мгновений и благодати в доме.

День святого Николая 2018: приметы и что нельзя делать в этот праздник

С Днем святого Николая

В середине декабря

Я сердечно поздравляю

И желаю для тебя

Под защитою святою

Быть всегда в любых делах,

Только с чистою душою

Жить, и верить в чудеса!

Святой Николай Чудотворец прославился своею добротой и готовностью помочь каждому нуждающемуся. Пусть же и тебя он не обойдет своей добротой и помощью. Да сопутствует же он тебе сегодня и весь следующий год, не оставляя без помощи!

Рецепт дня: медовые пряники на День Святого Николая

Православных поздравляю

С Днем святого Николая!

Николай убережет

От печалей и невзгод!

Будут пусть здоровы дети,

Будет мир на всей планете,

Будут добрыми друзья,

Будет дружною семья,

Пусть нам всем во всем везет,

И сейчас, и через год!

Я добра вам всем желаю

В День Святого Николая!

Поздравляю с Днем Святого Николая и желаю искренней радости и приятных сюрпризов, необыкновенных чудес и оптимизма души, доброго здоровья и потрясающих идей, любящей семьи и настоящего счастья.

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