День Святого Николая 2018: лучшие поздравления в стихах и прозе, красивые открытки

Святого Николая любят все дети и ждут его не меньше Деда Мороза. В ночь с 18 на 19 декабря каждый ребенок засыпает с мыслью о подарке, который он найдет на следующее утро под подушкой. Однако подарки любят получать не только дети, но и взрослые остаются не в меньшем восторге от полученных даров. Предлагаем вам подборку стихов и открыток-поздравлений с этим светлым зимним праздником.
В день святого Николая
Пожелаю волшебства!
Пусть все то, чего желаешь,
Все исполнилось сполна!
А еще тебе подарков
Этот день пусть принесет:
Радости, эмоций ярких,
Жизнь без хлопот и забот.
Поздравляю с днем Святого Николая! Желаю солнечного настроения, прекрасного самочувствия, много звонкого и радостного смеха. Пусть исполнятся все желания и оправдаются надежды! Радости, любви, счастья и долгожданных сластей под подушкой!
Пусть в день святого Николая
Вас множество подарков ждет,
Пусть будет жизнь у вас такая,
Когда всегда, во всем везет!
Волшебный и долгожданный день - День святого Николая. В этот день Николай Чудотворец ближе к нам, как никогда! В этот день он услышит и поймет все наши просьбы и желания... Только молиться и просить нужно искренне, от всей души, с жаром любящего и жаждущего сердца в каждом слове нашем! Не зря ведь в этот день дарят подарки и желают благополучия. Все, что мы желаем близким и любимым, обязательно сбудется! Вот и я хочу пожелать вам благоденствия, светлой и теплой вечности, быть здоровыми и счастливыми, любить и быть любимыми вовек!
Я попрошу святого Николая,
Чтоб он всегда к тебе благоволил!
Пусть сказкой будет жизнь твоя земная!
Чтоб Бог всегда, всегда тебя хранил!
В день Святого Николая желаю светлой радости души и доброй надежды сердца, уютных семейных вечеров и теплых встреч с друзьями, приятных подарков и красочных эмоций, счастливых мгновений и благодати в доме.
С Днем святого Николая
В середине декабря
Я сердечно поздравляю
И желаю для тебя
Под защитою святою
Быть всегда в любых делах,
Только с чистою душою
Жить, и верить в чудеса!
Святой Николай Чудотворец прославился своею добротой и готовностью помочь каждому нуждающемуся. Пусть же и тебя он не обойдет своей добротой и помощью. Да сопутствует же он тебе сегодня и весь следующий год, не оставляя без помощи!
Православных поздравляю
С Днем святого Николая!
Николай убережет
От печалей и невзгод!
Будут пусть здоровы дети,
Будет мир на всей планете,
Будут добрыми друзья,
Будет дружною семья,
Пусть нам всем во всем везет,
И сейчас, и через год!
Я добра вам всем желаю
В День Святого Николая!
Поздравляю с Днем Святого Николая и желаю искренней радости и приятных сюрпризов, необыкновенных чудес и оптимизма души, доброго здоровья и потрясающих идей, любящей семьи и настоящего счастья.