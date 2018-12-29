Поздравления с Новым годом 2019: прикольные открытки в гифках Новый 2019 год! Праздник семьи и друзей, когда весь мир празднует новую жизнь. Искристое шампанское, мандарины и конфеты. Нарядная елка, гирлянды, салют и смех. Все звучит, шумит, поет. Так важно в эти минуты не забыть поздравить самых близких своих людей, друзей, коллег и просто знакомых, чтобы увидеть радость в их глазах. Ведь так важно знать, что кто-то о тебе помнит и хочет просто сказать "С Новым Годом! С Новым счастьем!". Пора готовить оригинальные открытки на Новый 2019 год, чтобы в праздничной суете можно было поздравить всех своих близких, родных и друзей.