Новый год 2019: лучшие поздравления в стихах на украинском языке

К Новому году нужно готовиться заранее! Ведь в предпраздничной суете просто не остается времени на такие важные мелочи, как выбор открыток с Новым годом и поиск душевных поздравлений для близких людей, друзей и коллег. Мы сделали это за вас. Наша подборка включает в себя самые красивые поздравления и открытки на украинском языке.
Новий рік - казкове свято,
Запали в цю ніч вогні.
Справдяться хай неодмінно
Мрії славні всі твої.
Рік нових дарує радість,
Нових успіхів, ідей.
Не торкаються хай сльози
Чарівних твоїх очей.
Хай Новий рік як гість казковий,
З добром у дім Ваш увійде.
Здоров’я, щастя і тепла,
З собою разом принесе.
Хай рік Новий дає надій,
Здоров’я, виповнення мрій,
Прибутків вам, автівку, дім,
А в ньому щастя, поміж тим,
Тепла, та ніжності в родині,
Та у рідненькій Україні!
Хай буде Новий Рік схожий на диво,
Щоб кожен день жилося радісно й щасливо!
Щоб здійснилися задуми і мрії,
І щастям повнились надії!
Хай Новий рік
Загляне у віконце,
Відчинить двері
Щастя і добра,
Щоб і в морози
Матері світило сонце,
Любов зоріла
Від ласки і тепла.
Новорічна ніч казкова
Принесе нехай дива.
Хай відкриється сторінка
Вам життя зовсім нова.
Хай на вашому завжди
Буде щастя боці.
Миру і добра бажаю
Вам в Новому році.
З вдячністю і розумінням
Відпустіть минулий рік.
Відкривайте браму швидше,
Рік іде тепла і втіх.
В Новому році хай щастить,
Голова хай не болить!
Дятли, ті що нас довбають,
Хай негайно поздихають!
Грошенят Вам більше вдвоє,
А кохання навіть втроє!
Хай одяг буде від кутюр,
В кишенях - шелест від купюр,
Душа хай прагне аванттюр,
А в справах - тільки лиш ажур!
Вітаю з Новим Роком!
Щастя безмежного в році новому,
миру і радості вашому дому!
Хай вам майбутнє дарує надію
і хай збуваються всі ваши мрії!