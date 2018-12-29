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Новый год 2019: лучшие поздравления в стихах на украинском языке
Новый год 2019: лучшие поздравления в стихах на украинском языке

Новый год 2019: лучшие поздравления в стихах на украинском языке

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Новый год 2019: лучшие поздравления в стихах на украинском языке
07:47 Сегодня Телеграф

Подборка оригинальных поздравлений с Новым 2019 годом на украинском языке.

К Новому году нужно готовиться заранее! Ведь в предпраздничной суете просто не остается времени на такие важные мелочи, как выбор открыток с Новым годом и поиск душевных поздравлений для близких людей, друзей и коллег. Мы сделали это за вас. Наша подборка включает в себя самые красивые поздравления и открытки на украинском языке.

Новий рік - казкове свято,

Запали в цю ніч вогні.

Справдяться хай неодмінно

Мрії славні всі твої.

Рік нових дарує радість,

Нових успіхів, ідей.

Не торкаються хай сльози

Чарівних твоїх очей. 

Хай Новий рік як гість казковий,

З добром у дім Ваш увійде.

Здоров’я, щастя і тепла,

З собою разом принесе.

 

Хай рік Новий дає надій,

Здоров’я, виповнення мрій,

Прибутків вам, автівку, дім,

А в ньому щастя, поміж тим,

Тепла, та ніжності в родині,

Та у рідненькій Україні!

Хай буде Новий Рік схожий на диво,

Щоб кожен день жилося радісно й щасливо!

Щоб здійснилися задуми і мрії,

І щастям повнились надії! 

Хай Новий рік

Загляне у віконце,

Відчинить двері

Щастя і добра,

Щоб і в морози

Матері світило сонце,

Любов зоріла

Від ласки і тепла.

 

Новорічна ніч казкова

Принесе нехай дива.

Хай відкриється сторінка

Вам життя зовсім нова.

Хай на вашому завжди

Буде щастя боці.

Миру і добра бажаю

Вам в Новому році.

З вдячністю і розумінням

Відпустіть минулий рік.

Відкривайте браму швидше,

Рік іде тепла і втіх. 

В Новому році хай щастить,

Голова хай не болить!

Дятли, ті що нас довбають,

Хай негайно поздихають!

Грошенят Вам більше вдвоє,

А кохання навіть втроє!

 

Хай одяг буде від кутюр,

В кишенях - шелест від купюр,

Душа хай прагне аванттюр,

А в справах - тільки лиш ажур!

Вітаю з Новим Роком!

Щастя безмежного в році новому,

миру і радості вашому дому!

Хай вам майбутнє дарує надію

і хай збуваються всі ваши мрії!

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