Поздравления с Новым годом 2019: лучшие пожелания в прозе и прикольные открытки

Открытки для поздравления с Новым годом Свиньи 2019.

Поздравить близких и родных людей с Новым годом можно с помощью красивых открыток. Далее предлагаем посмотреть лучшие поздравления с Новым годом 2019.

С Новым годом! Год наступивший пусть принесет только хорошие события, яркие моменты в жизни, счастье, исполнение всех надежд и поставленных целей.

Пусть Новый 2019 год станет лучше, чем предыдущий. И рядом с Вами всегда будут искренние, надежные друзья, а в личной жизни - любящий и преданный человек. Встречайте этот праздник с улыбкой, чтобы он был полон радостных событий и добрых эмоций!

Пусть в Новом году дни проходят так же ярко и весело, как новогодние! Неприятности тают сами собой, как снег на ладошках! Пусть все загаданное под торжественный бой курантов исполнится, а Дед Мороз, даже зимуя на Северном полюсе, осуществляет желания все 365 дней в году! С Новым Годом!

Пусть счастье, как волшебная снежинка, опустится на твою ладонь и никогда не растает. Пусть его серебристое сияние наполняет твою жизнь нежным негаснущим светом. Пусть радует взгляд его неповторимый затейливый узор. Поверь в чудо, открой свое сердце – и Новогодняя ночь поможет осуществить самые сокровенные мечты!

С Новым Годом, с Рождеством! Под торжественный бой курантов загадываются желания, произносятся тосты. Пусть в старом году останется все худшее и не нужное, а в Новый год войдет все наилучшее – мечты, желания, стремления. Пусть старый год запомнится как еще один пройденный этап жизни, который чему-то научил, что-то дал для дальнейшего. Пусть все задуманное в Новогоднюю ночь – случится, задуманное – воплотится, несбыточное – сбудется! Пусть волшебство Новогодней ночи коснется каждого, а рождественские ангелы, тихо записывая Ваши желания, способствуют их воплощению весь следующий год. Желаю Вам в Новом Году счастья, здоровья, удачи, верных друзей и искренних людей на дороге жизни. Пусть Новый год для Вас станет лучшим, чем предыдущий!

Новый год, друзья, решительно входит в ниши дома! Он идет смелыми шагами, такой шумный, веселый, нарядный, звонкий, с детским смехом, с песнями про елочку, с добрым Дедом Морозом! Так пусть же этот наступающий год приносит нам только радостные новости, пусть в нем происходят только светлые события, пусть он будет полон здоровья, любви и счастья! Всего самого наилучшего и Вам, и нам, и нашим семьям! С Новым Годом!

Новый год уже на пороге. И вы томитесь в ожидании новогоднего чуда. Вот-вот куранты пробьют полночь, он вступит в свои права, чтобы принести в ваш дом новое счастье, новые надежды и новые, еще неведомые вам планы и достижения. С Новым годом вас хотим поздравить и мы. Пожелать самого невероятного, самого незабываемого праздника. Пожелать, чтобы ваша жизнь наполнилась в этом году новым смыслом и принесла бы в ваш дом тепло, уют, благополучие и благосостояние. Чтобы ваши близкие, родные вам люди не оставляли бы вас своим вниманием, заботой и любовью, а ваши друзья всегда находили бы время для встреч и теплых дружеских бесед. С праздником! С Новым годом!

Пусть наступающий год принесет много приятных событий и счастливых моментов. Пусть появятся новые перспективы и воплотятся в жизнь поставленные задачи! Желаем крепкого здоровья, удачи и любви Вам и Вашим близким! Хорошего настроения и исполнения самых заветных желаний в канун Нового года!

С Новым годом! Желаю, чтобы в этом году исполнялись все, даже самые маленькие, мечты. Чтобы стало больше тепла, открылось больше возможностей, появились невероятные перспективы, новые друзья, горел огонь в домашнем очаге, играла улыбка на лицах любимых. Пусть сбудется самое заветное!

Наступления Нового года ждать осталось совсем немного, он уже вот-вот постучится в каждую дверь. Уже и шампанское налито в бокалы и каждому осталось загадать заветное желание. Хотя зачем ограничиваться всего одним желанием. Давайте загадаем по желанию на каждый бой курантов. И пусть все эти желания исполняться в наступающем Новом году. С наступающим и счастливого Нового года!