Скачать
Понедельник, 31.12.2018
В ЦИК объяснили, как подать документы кандидатам в президенты с ID- паспортом
В ЦИК объяснили, как подать документы кандидатам в президенты с ID- паспортом
Для нужд ВСУ построили учебный комплекс для имитации боя в населенном пункте
Построен учебный комплекс для имитации боя
Мейвезер победил Насукаву за две минуты
Мейвезер победил Насукаву за две минуты
Поздравления с Новым годом 2019: лучшие пожелания в прозе и прикольные открытки
Поздравления с Новым годом 2019: лучшие пожелания в прозе и прикольные открытки

Поздравления с Новым годом 2019: лучшие пожелания в прозе и прикольные открытки

Смотрите фото (11)
Поздравления с Новым годом 2019: лучшие пожелания в прозе и прикольные открытки
18:00 Сегодня Телеграф

Открытки для поздравления с Новым годом Свиньи 2019.

Поздравить близких и родных людей с Новым годом можно с помощью красивых открыток. Далее предлагаем посмотреть лучшие поздравления с Новым годом 2019.

С Новым годом! Год наступивший пусть принесет только хорошие события, яркие моменты в жизни, счастье, исполнение всех надежд и поставленных целей.

 

Пусть Новый 2019 год станет лучше, чем предыдущий. И рядом с Вами всегда будут искренние, надежные друзья, а в личной жизни - любящий и преданный человек. Встречайте этот праздник с улыбкой, чтобы он был полон радостных событий и добрых эмоций!

Пусть в Новом году дни проходят так же ярко и весело, как новогодние! Неприятности тают сами собой, как снег на ладошках! Пусть все загаданное под торжественный бой курантов исполнится, а Дед Мороз, даже зимуя на Северном полюсе, осуществляет желания все 365 дней в году! С Новым Годом!

Новый год 2019: интересные смс-поздравления для близких и родных

 

Пусть счастье, как волшебная снежинка, опустится на твою ладонь и никогда не растает. Пусть его серебристое сияние наполняет твою жизнь нежным негаснущим светом. Пусть радует взгляд его неповторимый затейливый узор. Поверь в чудо, открой свое сердце – и Новогодняя ночь поможет осуществить самые сокровенные мечты!

С Новым Годом, с Рождеством! Под торжественный бой курантов загадываются желания, произносятся тосты. Пусть в старом году останется все худшее и не нужное, а в Новый год войдет все наилучшее – мечты, желания, стремления. Пусть старый год запомнится как еще один пройденный этап жизни, который чему-то научил, что-то дал для дальнейшего. Пусть все задуманное в Новогоднюю ночь – случится, задуманное – воплотится, несбыточное – сбудется! Пусть волшебство Новогодней ночи коснется каждого, а рождественские ангелы, тихо записывая Ваши желания, способствуют их воплощению весь следующий год. Желаю Вам в Новом Году счастья, здоровья, удачи, верных друзей и искренних людей на дороге жизни. Пусть Новый год для Вас станет лучшим, чем предыдущий!

Красивые открытки-поздравления с наступающим Новым 2019 годом для всей семьи 

Новый год, друзья, решительно входит в ниши дома! Он идет смелыми шагами, такой шумный, веселый, нарядный, звонкий, с детским смехом, с песнями про елочку, с добрым Дедом Морозом! Так пусть же этот наступающий год приносит нам только радостные новости, пусть в нем происходят только светлые события, пусть он будет полон здоровья, любви и счастья! Всего самого наилучшего и Вам, и нам, и нашим семьям! С Новым Годом!

Новый год уже на пороге. И вы томитесь в ожидании новогоднего чуда. Вот-вот куранты пробьют полночь, он вступит в свои права, чтобы принести в ваш дом новое счастье, новые надежды и новые, еще неведомые вам планы и достижения. С Новым годом вас хотим поздравить и мы. Пожелать самого невероятного, самого незабываемого праздника. Пожелать, чтобы ваша жизнь наполнилась в этом году новым смыслом и принесла бы в ваш дом тепло, уют, благополучие и благосостояние. Чтобы ваши близкие, родные вам люди не оставляли бы вас своим вниманием, заботой и любовью, а ваши друзья всегда находили бы время для встреч и теплых дружеских бесед. С праздником! С Новым годом!

 

Пусть наступающий год принесет много приятных событий и счастливых моментов. Пусть появятся новые перспективы и воплотятся в жизнь поставленные задачи! Желаем крепкого здоровья, удачи и любви Вам и Вашим близким! Хорошего настроения и исполнения самых заветных желаний в канун Нового года!

С Новым годом! Желаю, чтобы в этом году исполнялись все, даже самые маленькие, мечты. Чтобы стало больше тепла, открылось больше возможностей, появились невероятные перспективы, новые друзья, горел огонь в домашнем очаге, играла улыбка на лицах любимых. Пусть сбудется самое заветное!

Прикольные поздравления с наступающим Новым 2019 годом для коллег, сотрудников и начальства 

Наступления Нового года ждать осталось совсем немного, он уже вот-вот постучится в каждую дверь. Уже и шампанское налито в бокалы и каждому осталось загадать заветное желание. Хотя зачем ограничиваться всего одним желанием. Давайте загадаем по желанию на каждый бой курантов. И пусть все эти желания исполняться в наступающем Новом году. С наступающим и счастливого Нового года!

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (11)

Все по теме:

Праздник, Поздравления, 31 декабря, 1 января, Открытки, С Новым годом, Поздравления с новым годом, Смс-поздравления, Прикольные поздравления, Новогодние поздравления, С Наступающим, Смешные открытки, 2019 год, Праздник Нового года, Поздравления в открытках, Стихи с Новым годом, поздравления в стихах с Новым годом, прикольные открытки, прикольные поздравления с Новым годом, Поздравления родным, поздравления родным с Новым годом, поздравления в гифках с Новым годом, короткие СМС в стихах и прозе, короткие СМС-поздравления в стихах, короткие СМС-поздравления в прозе, С 1 января, Новый год 2019, год Желтой Земляной Свиньи, Открытки с Новым годом 2019, Поздравления с Новым 2019 годом, С новым годом 2019, красивые открытки с Новым годом 2019, С Новым 2019 годом, Поздравления с Желтой Земляной Свиньи 2019, Поздравления с Новым годом 2019, прикольные поздравления с наступающим Новым годом 2019, Поздравления с наступающим новым 2019 годом Желтой Земляной Свиньи, С наступающим новым 2019 годом, Открытки с наступающим Новым годом 2019, Красивые поздравления с Новым 2019 годом, с Новым 2019 годом для родных и близких.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Поздравления с Новым годом Свиньи 2019 в прозе: новогодние открытки
02 Гороскоп на сегодня, 31 декабря 2018: все знаки Зодиака
03 Прикольные смс поздравления с годом Желтой земляной Свиньи 2019, открытки
04 Календарь 2019: выходные и праздничные дни в Украине
05 Погода в новогоднюю ночь: синоптики рассказали, где ожидать зимнюю сказку
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Погода в новогоднюю ночь: синоптики рассказали, где ожидать зимнюю сказку
Какой будет погода в новогоднюю ночь: синоптики дали прогноз
Календарь 2019: выходные и праздничные дни в Украине
Календарь 2019: выходные и праздничные дни в Украине
Страны, которые уже встретили Новый год: Фото и видео
Страны, которые уже встретили Новый год: Фото и видео
Диетологи назвали напиток, который сжигает лишние килограммы
Диетологи назвали напиток, который сжигает лишние килограммы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь