Поздравления с Новым годом 2019: теплые пожелания для родителей в прозе

Новогодние поздравления для самых близких и родных людей.

Одними из первых людей, которых мы спешим поздравить с боем курантов, являются наши родители. Пускай 2019 год начнется для них с самых искренних и добрых пожеланий. Теплые и красивые пожелания на Новый год для родителей:

Драгоценные и любимые мои родители! С долгожданным Новым годом! Желаю самых восхитительных праздников, которые выльются в самый счастливый год, проведенный в крепком здравии, позитивном настроении и с исполнившейся мечтой! Желаю как можно чаще улыбаться, заряжая оптимизмом окружающих!

С Новым годом, дорогие мои! Сначала хочу сказать огромное спасибо за все, что вы мне дали, за все, чему научили, ведь именно благодаря вам я стал тем, кем являюсь сейчас. Я хочу пожелать вам крепкого здоровья, долгих и счастливых лет и чтобы вы никогда ни в чем не нуждались. Пусть Новый год принесет вам все то, чего у вас еще нет. Будьте счастливы, с Новым годом!

Мамочка, в этот Новый год пусть тебя на каждом шагу ожидают приятные неожиданности и маленькие радости! Пусть твое здоровье становится только крепче, а окружающие дарят поводы для улыбок! Я очень надеюсь, что буду только радовать тебя в этом году, дорогая! С Новым годом, с новым счастьем!

Родители мои бесценные, пусть ваша жизнь будет неописуемо счастливой, как этот новогодний праздник, а ваши родные сердца по-прежнему будут полны любви друг к дружке. Желаю, чтобы озорной огонек задора не давал вам скучать, будьте молоды душой и шагайте по жизни с добрыми надеждами!

Мои самые ценные и любимые, с Новым годом! Вы мои самые дорогие и незаменимые, поэтому берегите себя, не огорчайтесь по пустякам. Весь следующий год живите на полную катушку, а я сделаю все, чтобы наполнить вашу жизнь спокойствием и обеспечить вас надежной поддержкой.

Дорогие мои родители! Хоть за окном зима, когда вы рядом, в моей душе поют птицы и цветут розы. Хоть бы так было вечно! Пусть Новый год будет для вас богатым на радостные хлопоты, задушевные разговоры и звонкие песни.

Папа и мама! Пусть на весь грядущий год в вашем доме поселится уют, тепло и взаимопонимание. Желаю вашей любви крепнуть и подпитывать друг друга. Пусть каждый из последующих 365 дней принесет по маленькому кусочку радости, из которых вы вместе построите большое счастье. Здоровья, улыбок, гармонии. С Новым годом, дорогие родители!