Скачать
Понедельник, 31.12.2018
Минобороны сообщило количество российских военных у границ Украины
Минобороны сообщило количество российских военных у границ Украины
В Магнитогорске введен режим ЧС после взрыва газа
В Магнитогорске введен режим ЧС после взрыва газа
Бой Ломаченко - Линарес признали лучшим в 2018 году по версии WBA
Бой Ломаченко - Линарес признали лучшим в 2018 году по версии WBA
Поздравления с Новым годом 2019: теплые пожелания для родителей в прозе
Поздравления с Новым годом 2019: теплые пожелания для родителей в прозе

Поздравления с Новым годом 2019: теплые пожелания для родителей в прозе

Смотрите фото (11)
Поздравления с Новым годом 2019: теплые пожелания для родителей в прозе
13:52 Сегодня Телеграф

Новогодние поздравления для самых близких и родных людей.

Одними из первых людей, которых мы спешим поздравить с боем курантов, являются наши родители. Пускай 2019 год начнется для них с самых искренних и добрых пожеланий.  Теплые и красивые пожелания на Новый год для родителей:

Драгоценные и любимые мои родители! С долгожданным Новым годом! Желаю самых восхитительных праздников, которые выльются в самый счастливый год, проведенный в крепком здравии, позитивном настроении и с исполнившейся мечтой! Желаю как можно чаще улыбаться, заряжая оптимизмом окружающих!

С Новым годом, дорогие мои! Сначала хочу сказать огромное спасибо за все, что вы мне дали, за все, чему научили, ведь именно благодаря вам я стал тем, кем являюсь сейчас. Я хочу пожелать вам крепкого здоровья, долгих и счастливых лет и чтобы вы никогда ни в чем не нуждались. Пусть Новый год принесет вам все то, чего у вас еще нет. Будьте счастливы, с Новым годом!

 

Мамочка, в этот Новый год пусть тебя на каждом шагу ожидают приятные неожиданности и маленькие радости! Пусть твое здоровье становится только крепче, а окружающие дарят поводы для улыбок! Я очень надеюсь, что буду только радовать тебя в этом году, дорогая! С Новым годом, с новым счастьем!

Родители мои бесценные, пусть ваша жизнь будет неописуемо счастливой, как этот новогодний праздник, а ваши родные сердца по-прежнему будут полны любви друг к дружке. Желаю, чтобы озорной огонек задора не давал вам скучать, будьте молоды душой и шагайте по жизни с добрыми надеждами!

 

Мои самые ценные и любимые, с Новым годом! Вы мои самые дорогие и незаменимые, поэтому берегите себя, не огорчайтесь по пустякам. Весь следующий год живите на полную катушку, а я сделаю все, чтобы наполнить вашу жизнь спокойствием и обеспечить вас надежной поддержкой.

 

Дорогие мои родители! Хоть за окном зима, когда вы рядом, в моей душе поют птицы и цветут розы. Хоть бы так было вечно! Пусть Новый год будет для вас богатым на радостные хлопоты, задушевные разговоры и звонкие песни.

Папа и мама! Пусть на весь грядущий год в вашем доме поселится уют, тепло и взаимопонимание. Желаю вашей любви крепнуть и подпитывать друг друга. Пусть каждый из последующих 365 дней принесет по маленькому кусочку радости, из которых вы вместе построите большое счастье. Здоровья, улыбок, гармонии. С Новым годом, дорогие родители!

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (11)

Все по теме:

Поздравления, Поздравления с новым годом, Прикольные поздравления, Смешные открытки, 2019 год, Праздник Нового года, Поздравления в открытках, Стихи с Новым годом, поздравления в стихах с Новым годом, прикольные открытки, Новый год 2019, Открытки с Новым годом 2019, Поздравления с Новым 2019 годом, С новым годом 2019, красивые открытки с Новым годом 2019, Поздравления с Новым годом 2019 родителям, Поздравления с Новым годом родителям.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 31 декабря 2018: все знаки Зодиака
02 Прикольные смс поздравления с годом Желтой земляной Свиньи 2019, открытки
03 Погода в новогоднюю ночь: синоптики рассказали, где ожидать зимнюю сказку
04 Поздравления с Новым годом Свиньи 2019 в прозе: новогодние открытки
05 Google подготовил дудл в канун Нового года
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Погода в новогоднюю ночь: синоптики рассказали, где ожидать зимнюю сказку
Какой будет погода в новогоднюю ночь: синоптики дали прогноз
Календарь 2019: выходные и праздничные дни в Украине
Календарь 2019: выходные и праздничные дни в Украине
В 2019 году выйдут на линии первые локомотивы General Electric
В 2019 году выйдут на линии локомотивы General Electric
Диетологи назвали напиток, который сжигает лишние килограммы
Диетологи назвали напиток, который сжигает лишние килограммы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь