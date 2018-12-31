Поздравления с Новым годом 2019: красивые пожелания в стихах на украинском языке

Красиві та цікаві привітання з Новим роком 2019 та Різдвом, щоб ви не турбувалися про правильні побажання і могли привітати зі святом найрідніших людей.

У новорічну ніч потрібно у першу чергу подбати про хороший настрій своїх близьких та друзів. Гарне привітання у повідомленні чи СМСці подарує приємні емоції вашим рідним, а ще краще, якщо ви виголосите їх особисто.

Блиски святкових салютів,

Розфарбують небо яскраво,

Нехай все виглядає ніби

У Новий рік нам стане жарко.

Нехай січневі морози,

Відбиваючи світло феєрверку,

Приберуть з життя грози,

Щастя хай відкриють дверцята.

У Новий рік бажаю вам щастя

І кохання безмежної потоки.

Хай везіння стане напастю,

Очищаючи шляхи і дороги.

Нехай не тільки душа, але і тіло,

Пашать жаром великого здоров'я.

І легко виконується справа,

Немов його виконують по троє.

Нехай в новому році

Щодня й на кожнім кроці

Дива чарівні стануться

І мрії всі збуваються.

Нехай хурделиця змете

Усе лихе, що сталося,

А новий рік нехай несе

Все те, що так бажалося.

Незгоди всі забудуться,

Що мріялось — все збудеться,

Злагода в сім’ї панує.

Дарунки Дід Мороз готує!

Хай здійсняються бажані мрії,

Рік новий стане роком надії.

Хай здоров’я міцного прибуде,

Щастя, радості, посмішок всюди!

І достаток хай буде в оселі,

Щоб були всі гуляння веселі!

Творчих успіхів, сил і наснаги.

Від близьких — розуміння й поваги.

Від колег — допомоги в роботі.

І хай місця не буде турботі.

Керівництво хай збільшить доходи

За природність красивої вроди.

Новорічна ніч казкова

Принесе нехай дива.

Хай відкриється сторінка

Вам життя зовсім нова.

Хай на вашому завжди

Буде щастя боці.

Миру і добра бажаю

Вам в Новому році.

З вдячністю і розумінням

Відпустіть минулий рік.

Відкривайте браму швидше,

Рік іде тепла і втіх.