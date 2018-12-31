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Поздравления с Новым годом 2019: красивые пожелания в стихах на украинском языке
Поздравления с Новым годом 2019: красивые пожелания в стихах на украинском языке

Поздравления с Новым годом 2019: красивые пожелания в стихах на украинском языке

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Поздравления с Новым годом 2019: красивые пожелания в стихах на украинском языке
22:20 Сегодня Телеграф

Красиві та цікаві привітання з Новим роком 2019 та Різдвом, щоб ви не турбувалися про правильні побажання і могли привітати зі святом найрідніших людей.

У новорічну ніч потрібно у першу чергу подбати про хороший настрій своїх близьких та друзів. Гарне привітання у повідомленні чи СМСці подарує приємні емоції вашим рідним, а ще краще, якщо ви виголосите їх особисто.

Блиски святкових салютів,

Розфарбують небо яскраво,

Нехай все виглядає ніби

У Новий рік нам стане жарко.

Нехай січневі морози,

Відбиваючи світло феєрверку,

Приберуть з життя грози,

Щастя хай відкриють дверцята.

Поздравления с Новым годом 2019: лучшие пожелания в прозе и прикольные открытки

У Новий рік бажаю вам щастя

І кохання безмежної потоки.

Хай везіння стане напастю,

Очищаючи шляхи і дороги.

Нехай не тільки душа, але і тіло,

Пашать жаром великого здоров'я.

І легко виконується справа,

Немов його виконують по троє.

Нехай в новому році

Щодня й на кожнім кроці

Дива чарівні стануться

І мрії всі збуваються.

Нехай хурделиця змете

Усе лихе, що сталося,

А новий рік нехай несе

Все те, що так бажалося.

Незгоди всі забудуться,

Що мріялось — все збудеться,

Злагода в сім’ї панує.

Дарунки Дід Мороз готує!

Прикольные поздравления с наступающим Новым 2019 годом для коллег, сотрудников и начальства 

Хай здійсняються бажані мрії,

Рік новий стане роком надії.

Хай здоров’я міцного прибуде,

Щастя, радості, посмішок всюди!

І достаток хай буде в оселі,

Щоб були всі гуляння веселі!

Творчих успіхів, сил і наснаги.

Від близьких — розуміння й поваги.

Від колег — допомоги в роботі.

І хай місця не буде турботі.

Керівництво хай збільшить доходи

За природність красивої вроди. 

Поздравления с Новым годом Свиньи 2019 в прозе: новогодние открытки

Новорічна ніч казкова

Принесе нехай дива.

Хай відкриється сторінка

Вам життя зовсім нова.

Хай на вашому завжди

Буде щастя боці.

Миру і добра бажаю

Вам в Новому році.

З вдячністю і розумінням

Відпустіть минулий рік.

Відкривайте браму швидше,

Рік іде тепла і втіх.

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