Красивые поздравления с Новым годом 2019 в прозе для близких и друзей

Красивые и оригинальные пожелания с Новым годом Желтой Земляной Свиньи.

К Новому году нужно готовиться заранее. Ведь в предпраздничной суете просто не остается времени на такие важные мелочи, как выбор открыток с Новым годом и поиск душевных поздравлений для близких людей, друзей и коллег. Мы решили сэкономить ваше время и подобрали несколько замечательных поздравлений с Новым 2019 годом в прозе.

Вот и подходит к концу это год. Каждый год приносит много хорошего, а о плохом мы не будем вспоминать. Пусть наступающий год будет для Вас удачным, всё сложится как надо. В новом году желаю исполнения задуманных планов, чудесного решения сложных ситуаций. Желаю океан любви, здоровья всем, легкости в жизни и отсутствия проблем. Мы все верим в чудеса, а они нас окружают. Просто надо немного присмотреться и понять, что случилось чудо. Удачного начала и успешного продолжения Вам в новом году!

С Новым годом! Пусть этот год принесет нам много счастья, удачи, улыбок, тепла и света. Пусть он будет полон ярких красок, приятных впечатлений и радостных событий. Желаю всем в новом году быть здоровыми, красивыми, любимыми и успешными!

С Новым годом! Пусть этот год будет наполнен радостными событиями. Желаю, осуществления самых грандиозных планов, карьерного роста и достижения новых вершин. Отмечайте этот праздник в кругу самых близких и родных людей. Пусть этот год будет лучше предыдущего и станет особенным.

Поздравляю с Новым годом! Желаю, чтобы наступающий год принес всем нам как можно больше лучезарных и позитивных моментов! Новых нам свершений и небывалых высот! Пусть каждый день будет наполнен оптимизмом, улыбками близких и прекрасным самочувствием! Хочется также пожелать, чтобы каждое мгновение было прекрасным и неповторимым!

Поздравляю с Новым годом! Желаю счастья, добра, мира, тепла, здоровья, терпения, заботы, легкости, праздника, любви, веры, надежд, желаний, мечтаний, событий, успеха, настроения, близких рядом, чудес, благословения, достатка, стабильности, приключений, красоты, силы, мудрости. Пусть каждый год, а не только текущий, будет самым идеальным, лучше предшествующего, бескомпромиссно отличным во всех отношениях, создающим безупречную жизнь!

Желаю, чтобы Новый год принес не только счастье, но и уверенность в завтрашнем дне, чтоб каждое утро начиналось с ощущения радости и удовольствия! Желаю, чтобы каждая сфера жизни была полной чашей. Пусть вас переполняет жажда новых свершений, энергии и искренней радости от жизни, которая сама по себе является бесценным даром!

Пусть новый год, что в двери стучится, принесет вам только счастье, здоровье, незабываемые эмоции. Удача пусть сопутствует весь год, улыбки и смех пусть озаряют ваши лица. Пусть исполнятся все желания, которые вы загадаете под бой курантов. Благополучия и успехов во всех начинаниях вам и вашим близким!