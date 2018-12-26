Новый год 2019: прикольные поздравления в стихах для друзей и знакомых

Каждый год уже с начала декабря большие и малые города нашей страны превращаются в жужжащие улья. Люди толпятся в магазинах, создают пробки на улицах и придумывают что-то новенькое для праздничного стола. Даже в интернете появляется новогодняя суета. Одной из причин является желание людей как-то необычно поздравить гостей или близких людей.
Пусть Новый год не подведет,
Пусть только счастье принесет,
А если огорчить рискнет,
То тем, что чересчур везет.
Пускай друзья не забывают,
Почаще в гости приглашают,
По чарочке дают напиться,
Но, главное, за год не спиться!
С Новым годом поздравляю
И желаю в этот год,
Каждый день чтоб был счастливым,
Без печалей и хлопот!
Чтобы счастьем вы искрились,
В доме поселился смех,
Чтоб в друзья к вам напросились
Деньги, радость и успех!
Чтоб в любви весь год купались —
Вам на радость, всем назло.
В жизни личной и в карьере
Чтобы вам всегда везло!
Новый год с собой несет
Много радости и смеха.
Жизни пусть водоворот
Устраняет все помехи.
Поздравления мои
Пусть поднимут настроение,
Много счастья и любви
Я желаю. И веселья!
Пусть здоровье и успех
Каждый день сопровождают.
Быть всегда счастливей всех
Тебе искренне желаю!
Вам желаю в Новый Год
Жить без горя и забот!
Не ходить весь год в аптеку,
Погасить всю ипотеку,
Чаще ездить на Багамы,
Из проблем не делать драмы
И обиды не копить,
Сразу проще станет жить!
Тащит Дед Мороз мешок,
А в мешке подарки.
Для детишек шоколад,
Мишки, зайки, марки.
Пусть и вас не обойдет
Дед наш бородатый
И конверт подарит вам
С годовой зарплатой,
Чтоб махнуть среди зимы
К жарким стройным пальмам
И досуг свой провести
С пользой максимальной.
Чтобы год не уставать,
Не болеть, не злиться.
С Новым годом!
Всем мечтам я желаю сбыться!