Скачать
Среда, 26.12.2018
Президент Украины объявил об окончании действия военного положения
Президент Украины объявил об окончании действия военного положения
Машины стоят в снежных заторах: в одну из областей закроют въезд
Машины стоят в снежных заторах: в одну из областей закроют въезд
Лучшие нокауты 2018 года (Видео)
Лучшие нокауты 2018 года (Видео)
На 3D-принтере напечатали марсианские носы
На 3D-принтере напечатали марсианские носы

Новый год 2019: прикольные поздравления в стихах для друзей и знакомых

Смотрите фото (6)
Новый год 2019: прикольные поздравления в стихах для друзей и знакомых
13:20 Сегодня Телеграф

Прикольный и оригинальные пожелания в стихах на Новый 2019 год Желтой Земляной Свиньи.

Каждый год уже с начала декабря большие и малые города нашей страны превращаются в жужжащие улья. Люди толпятся в магазинах, создают пробки на улицах и придумывают что-то новенькое для праздничного стола. Даже в интернете появляется новогодняя суета. Одной из причин является желание людей как-то необычно поздравить гостей или близких людей.

Пусть Новый год не подведет,

Пусть только счастье принесет,

А если огорчить рискнет,

То тем, что чересчур везет.

Пускай друзья не забывают,

Почаще в гости приглашают,

По чарочке дают напиться,

Но, главное, за год не спиться!

С Новым годом поздравляю

И желаю в этот год,

Каждый день чтоб был счастливым,

Без печалей и хлопот!

Чтобы счастьем вы искрились,

В доме поселился смех,

Чтоб в друзья к вам напросились

Деньги, радость и успех!

Чтоб в любви весь год купались —

Вам на радость, всем назло.

В жизни личной и в карьере

Чтобы вам всегда везло!

Что подарить на Новый год 2019: оригинальные подарки парню (Фото)

Новый год с собой несет

Много радости и смеха.

Жизни пусть водоворот

Устраняет все помехи.

Поздравления мои

Пусть поднимут настроение,

Много счастья и любви

Я желаю. И веселья!

Пусть здоровье и успех

Каждый день сопровождают.

Быть всегда счастливей всех

Тебе искренне желаю!

Вам желаю в Новый Год

Жить без горя и забот!

Не ходить весь год в аптеку,

Погасить всю ипотеку,

Чаще ездить на Багамы,

Из проблем не делать драмы

И обиды не копить,

Сразу проще станет жить!

Тащит Дед Мороз мешок,

А в мешке подарки.

Для детишек шоколад,

Мишки, зайки, марки.

Пусть и вас не обойдет

Дед наш бородатый

И конверт подарит вам

С годовой зарплатой,

Чтоб махнуть среди зимы

К жарким стройным пальмам

И досуг свой провести

С пользой максимальной.

Чтобы год не уставать,

Не болеть, не злиться.

С Новым годом!

Всем мечтам я желаю сбыться!

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (6)

Все по теме:

Праздник, Новый год, Поздравления, Открытки, Новый год 2019, Год Свиньи, Поздравления с Новым 2019 годом.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 26 декабря 2018: все знаки Зодиака
02 Снегопады парализовали Украину: где заблокированы дороги
03 Невозможно сдерживать смех: наши лучшие ожидания и суровая реальность
04 Украина в снежном плену: синоптики рассказали, когда изменится погода
05 Наев осмотрел обновленные блокпосты в Донецкой области
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Украина в снежном плену: синоптики рассказали, когда изменится погода
Синоптики рассказали, когда прекратятся снегопады
Снегопады парализовали Украину: где заблокированы дороги
Снегопады: где заблокированы дороги и как проехать
Зеленский прокомментировал свое участие в президентских выборах
Будет ли Зеленский участвовать в президентских выборах
Королева Великобритании поздравила британцев с Рождеством
Королева Великобритании поздравила британцев с Рождеством
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь