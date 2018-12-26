Новый год 2019: прикольные поздравления в стихах для друзей и знакомых

Прикольный и оригинальные пожелания в стихах на Новый 2019 год Желтой Земляной Свиньи.

Каждый год уже с начала декабря большие и малые города нашей страны превращаются в жужжащие улья. Люди толпятся в магазинах, создают пробки на улицах и придумывают что-то новенькое для праздничного стола. Даже в интернете появляется новогодняя суета. Одной из причин является желание людей как-то необычно поздравить гостей или близких людей.

Пусть Новый год не подведет,

Пусть только счастье принесет,

А если огорчить рискнет,

То тем, что чересчур везет.

Пускай друзья не забывают,

Почаще в гости приглашают,

По чарочке дают напиться,

Но, главное, за год не спиться!

С Новым годом поздравляю

И желаю в этот год,

Каждый день чтоб был счастливым,

Без печалей и хлопот!

Чтобы счастьем вы искрились,

В доме поселился смех,

Чтоб в друзья к вам напросились

Деньги, радость и успех!

Чтоб в любви весь год купались —

Вам на радость, всем назло.

В жизни личной и в карьере

Чтобы вам всегда везло!

Новый год с собой несет

Много радости и смеха.

Жизни пусть водоворот

Устраняет все помехи.

Поздравления мои

Пусть поднимут настроение,

Много счастья и любви

Я желаю. И веселья!

Пусть здоровье и успех

Каждый день сопровождают.

Быть всегда счастливей всех

Тебе искренне желаю!

Вам желаю в Новый Год

Жить без горя и забот!

Не ходить весь год в аптеку,

Погасить всю ипотеку,

Чаще ездить на Багамы,

Из проблем не делать драмы

И обиды не копить,

Сразу проще станет жить!

Тащит Дед Мороз мешок,

А в мешке подарки.

Для детишек шоколад,

Мишки, зайки, марки.

Пусть и вас не обойдет

Дед наш бородатый

И конверт подарит вам

С годовой зарплатой,

Чтоб махнуть среди зимы

К жарким стройным пальмам

И досуг свой провести

С пользой максимальной.

Чтобы год не уставать,

Не болеть, не злиться.

С Новым годом!

Всем мечтам я желаю сбыться!