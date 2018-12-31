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Поздравления с Новым годом Свиньи 2019 в прозе: новогодние открытки

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Поздравления с Новым годом Свиньи 2019 в прозе: новогодние открытки
11:06 Сегодня Телеграф

Новый год уже почти домчался до Украины. А сегодня пришла пора поговорить о том – как поздравить с этим праздником.

Поздравляю с Новым годом! И хочется всем пожелать, чтобы в наступающем году с нами произошло то самое чудо, о котором мы все так мечтаем. Хоть у каждого оно свое, но оно обязательно самое необходимое и самое важное. Желаю, чтобы все мы были живы и здоровы, чтобы занимались тем, что приносит нам удовольствие. Желаю достигать новых вершин и самореализовываться. А еще пожелать хочу побольше радостных моментов, которые перейдут в приятные воспоминания, и встреч с преданными друзьями и любимыми домочадцами.

 

Вот и подходит к концу это год. Каждый год приносит много хорошего, а о плохом мы не будем вспоминать. Пусть наступающий год будет для Вас удачным, все сложится как надо. В новом году желаю исполнения задуманных планов, чудесного решения сложных ситуаций. Желаю океан любви, здоровья всем, легкости в жизни и отсутствия проблем. Мы все верим в чудеса, а они нас окружают. Просто надо немного присмотреться и понять, что случилось чудо. Удачного начала и успешного продолжения Вам в новом году!

 

Поздравляю с наступающим Новым годом. Пусть 2019-й принесет с собой только хорошее, пусть 2 — будет символом двойной удачи, 0 соответствует количеству трудностей на жизненном пути, 1 позволяет быть во всем на первом месте, а 8 будет перевернутой эмблемой бесконечности твоего счастья и благополучия в 2019 году.

 

Уважаемые и дорогие коллеги, от души поздравляю вас с Новым годом. Хочу пожелать вам ровной и благополучной дороги к успеху, четких целей и перспективных планов, неугасаемых сил и дружбы коллектива, семейного счастья и верного благополучия, высокого достатка и неизменной удачи. Пусть новогодняя ночь исполнит желание каждого из вас и подарит всем чудесное настроение.

 

Дорогая, с Новым годом! С новым счастьем! Пусть год принесет удачу в делах, а в семью — достаток, мир и спокойствие. Пусть осуществятся самые заветные мечты. Любви, здоровья и радости! Побольше улыбок и веселого настроения! Традиционно от нового года мы ожидаем больших перемен. Так пусть эти перемены окажутся яркими, красочными и немного сказочными!

 

С Новым годом! Хочу пожелать, чтобы этот год стал для тебя чем-то особенным, чтобы ты получил все то, о чем мечтал. Желаю добиться успеха. Зная тебя, я не сомневаюсь, что ты к своей цели доберешься, как и подобает настоящему мужчине. С праздником!

 

Новый год стучится в двери, а это значит, что пора пинком под зад отправить все проблемы, запастись охапками продуктов и с широкою, довольною улыбкой набираться позитива. Улыбайтесь же и веселитесь, гоните в шею все дурные мысли. Как шампанское от радости бурлите и мечтайте о великих перспективах.

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