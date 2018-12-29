Короткие поздравления с Новым годом 2019 в стихах, красивые открытки со свинками

Новый 2019 год – это особенный праздник, который отмечают с 31 декабря на 1 января, он несет только радость людям, поздравьте близких с этим праздником!

Новый год – это праздник, который обожают взрослые и дети. Это время обновления и обнуления, когда успехи прошлого года остаются с вами, а неудачи превращаются в полезные уроки. Хорошая привычка – основательно готовиться к встрече Нового Года: рассылать поздравления и приглашения на праздник, покупать новогодние подарки, выбирать наряд и планировать меню праздничного стола.

Год Свиньи наступит скоро,

Мы желаем вам задора,

Чтоб хорош был Новый Год

Хрюкнуть нужно раз пятьсот!

Пусть желанья и мечты

Свинкой будут учтены,

Пусть всё будет исполняться

В год две тысячи девятнадцать!

Это кто спешит к нам в дом,

Роя землю пятаком?

Хвост крючком, смешные ушки.

Открывайте! Это — Хрюшка!

Сквозь метели и мороз

Нам везет подарков воз.

В дом — тепло, любовь — в сердца.

Всем везенья без конца.

В год Свиньи она спешит

Всех поздравить от души.

С Новым годом, с Новым счастьем!

Пусть уходят прочь ненастья!

Пусть начнут мечты сбываться

В год 2019 (две тысячи девятнадцать)!

Чтоб в новом году со свиньей подружиться

Придется к веселью её приобщиться.

Для этого нужно отбросить понты,

Похрюкать на беды свои с высоты.

И будет на сердце легко и светло,

И будет удача стучаться в окно,

И денег как грязи, и море любви.

Все будет прекрасно в год желтой свиньи!

Я желаю в год Свиньи

Много денег и любви,

Каждым вдохом наслаждаться

В год две тыщи девятнадцать.

Позабыть про все тревоги,

Счастье встретить на пороге,

Волшебство пустить в свой дом,

Чтоб царил достаток в нем!

Свинский год уже подходит,

Свинка входит в каждый дом.

Пусть он будет мирным, сытым

И наполненным добром!

Пусть 2019 будет лучше прошлых лет,

Пусть несет любовь он к ближним,

Дарит счастье, радость, свет!

С Новым годом, с Новым счастьем

Поздравляем вас, друзья.

Пусть родные будут рядом,

Вместе будет вся семья!

С годом свинки поздравляем

И от сердца пожелаем,

В 2019 году

Не хандрить по пустяку.

Больше бодрости и сил,

Пусть будет белый свет вам мил.

Счастья, радости, везенья

И праздничного настроения!

Вам не стоит опасаться.

Обещает Хрюшка всем

Жизнь без слез и без проблем.

Все желания она

Ваши выполнить должна

И везением наградить,

Чтобы лучше стало жить.

Что, ребятушки, дождались?

Хрюшки в двери постучались!

Да не бойся, открывай,

Новый год скорей встречай!

В год две тысячи девятнадцать

С хрюшей нужно соглашаться,

Хвост крючком, наверх пятак,

И не попадешь впросак!

К нам полночь близится уже,

И бьют часы двенадцать.

Отныне на календаре

Две тыщи девятнадцать!

Тебе желаю в Новый год

Миллиард причин для смеха,

И пусть нам хрюшка принесет

Во всех делах успехи.