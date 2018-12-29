Короткие поздравления с Новым годом 2019 в стихах, красивые открытки со свинками

Новый год – это праздник, который обожают взрослые и дети. Это время обновления и обнуления, когда успехи прошлого года остаются с вами, а неудачи превращаются в полезные уроки. Хорошая привычка – основательно готовиться к встрече Нового Года: рассылать поздравления и приглашения на праздник, покупать новогодние подарки, выбирать наряд и планировать меню праздничного стола.
Год Свиньи наступит скоро,
Мы желаем вам задора,
Чтоб хорош был Новый Год
Хрюкнуть нужно раз пятьсот!
Пусть желанья и мечты
Свинкой будут учтены,
Пусть всё будет исполняться
В год две тысячи девятнадцать!
Это кто спешит к нам в дом,
Роя землю пятаком?
Хвост крючком, смешные ушки.
Открывайте! Это — Хрюшка!
Сквозь метели и мороз
Нам везет подарков воз.
В дом — тепло, любовь — в сердца.
Всем везенья без конца.
В год Свиньи она спешит
Всех поздравить от души.
С Новым годом, с Новым счастьем!
Пусть уходят прочь ненастья!
Пусть начнут мечты сбываться
В год 2019 (две тысячи девятнадцать)!
Чтоб в новом году со свиньей подружиться
Придется к веселью её приобщиться.
Для этого нужно отбросить понты,
Похрюкать на беды свои с высоты.
И будет на сердце легко и светло,
И будет удача стучаться в окно,
И денег как грязи, и море любви.
Все будет прекрасно в год желтой свиньи!
Я желаю в год Свиньи
Много денег и любви,
Каждым вдохом наслаждаться
В год две тыщи девятнадцать.
Позабыть про все тревоги,
Счастье встретить на пороге,
Волшебство пустить в свой дом,
Чтоб царил достаток в нем!
Свинский год уже подходит,
Свинка входит в каждый дом.
Пусть он будет мирным, сытым
И наполненным добром!
Пусть 2019 будет лучше прошлых лет,
Пусть несет любовь он к ближним,
Дарит счастье, радость, свет!
С Новым годом, с Новым счастьем
Поздравляем вас, друзья.
Пусть родные будут рядом,
Вместе будет вся семья!
С годом свинки поздравляем
И от сердца пожелаем,
В 2019 году
Не хандрить по пустяку.
Больше бодрости и сил,
Пусть будет белый свет вам мил.
Счастья, радости, везенья
И праздничного настроения!
Вам не стоит опасаться.
Обещает Хрюшка всем
Жизнь без слез и без проблем.
Все желания она
Ваши выполнить должна
И везением наградить,
Чтобы лучше стало жить.
Что, ребятушки, дождались?
Хрюшки в двери постучались!
Да не бойся, открывай,
Новый год скорей встречай!
В год две тысячи девятнадцать
С хрюшей нужно соглашаться,
Хвост крючком, наверх пятак,
И не попадешь впросак!
К нам полночь близится уже,
И бьют часы двенадцать.
Отныне на календаре
Две тыщи девятнадцать!
Тебе желаю в Новый год
Миллиард причин для смеха,
И пусть нам хрюшка принесет
Во всех делах успехи.