Прикольные смс поздравления с годом Желтой земляной Свиньи 2019, открытки

Красивые поздравления с Новым 2019 годом для родных и близких в открытках и стизах.

К Новому году нужно готовиться заранее. Ведь в предпраздничной суете просто не остается времени на такие важные мелочи, как выбор открыток с Новым годом и поиск душевных поздравлений для близких людей, друзей и коллег.

Лишь ёлочка зажжет огни,

Тихонько двери распахни,

И в дом свой с трепетом прими

Год жёлтой земляной Свиньи.

Пусть будет светлым, радостным

Две тысячи девятнадцатый,

И станет подарком сладостным

Всё то, что так желаешь ты!

В году две тысячи девятнадцатом

Мы пожелаем всем добра,

Чтоб в нашей суматохе жизни

Побольше было бы тепла,

Чтоб новый год принёс здоровья,

Достатка, мира на земле,

Чтоб все желанья исполнялись,

Лишь стоит загадать себе!

Свинка к нам пришла царить,

Целый год теперь она

Будет счастье нам дарить,

Наслаждайтесь им сполна!

Пусть любовь живет в сердцах,

Будет с вами пусть успех,

Чтобы все, что есть в мечтах,

Исполнялось без помех!

Дружной будет пусть семья,

Пусть во всем царит порядок!

Пусть «нахрюкает» Свинья

Много денег и достаток!

С 2019 годом Свиньи,

Пускай исполняются ваши мечты,

Пусть будет богатым, успешным же год,

И Свинка здоровья, любви принесет!

В придачу еще не забудет добра,

И много душевного уюта, тепла,

Пусть весь негатив канет в прошлый уж год,

А в этом, лишь, пусть, непременно, везет!

Наступает год свиньи,

Всем везенья и любви,

Пускай будет поросёнок

Ласковым, будто котёнок!

Чтоб 2019-ый

Приносил в семью покой,

Полон был добра, везения,

И текло бабло рекой!

С годом Свинки поздравляю,

Счастье пусть к тебе придет!

От души тебе желаю

Веселиться в Новый год!

Пусть лишь крупные купюры

В кошельке будут всегда!

Деньги не клюют пусть куры,

Чтоб сбылась твоя мечта!

Пусть успехов в год Свиньи

Будет очень-очень много!

Пожелать хочу любви

И здоровьечка стального!

Свинка-Хрюшка к нам идет,

Пусть с собой она несет —

И спокойствие, и радость,

За труды, за все — награду,

Дома, чтоб — благополучно,

Праздников, чтоб было не скучно,

Чтоб кубышечка — полна,

А семья — так, чтоб одна!

Год две тыщи девятнадцать —

Пусть приходит нам на радость!

С Новым годом, с Новым счастьем,

Принимайте поздравок,

Пусть начнется в жизни вашей

Новый радостный виток.

Пусть веселый поросенок

Принесет вам лишь добро,

Будет пусть в карманах полно,

А в душе — всегда тепло.

Новых вам побед желаю,

Мира, радости, удачи,

Удается все пускай,

Все решаются задачи.

Пусть в Новый год — 2019,

Год Свинки или, может, Кабана,

Пусть за окном и кружатся снежинки,

А в сердце вашем царствует весна!

Здоровье — это главное богатство,

Так будьте же богатыми весь год!

Пусть все проблемы в этот год решатся,

И праздник смех и радость принесет!

С Новым годом поздравляю,

С годом желтенькой свиньи!

2019 год для счастья и любви!

Будь весёлым, бодрым, смелым

Не печалься, не грусти

Пусть одарит тебя хрюшка,

Всем, что сможет принести:

И удачей, и достатком,

И любовью, и Мечтой,

Пусть живётся сладко-сладко

И любовь будет с тобой!

Уходит год собаки вдаль,

Проводим мы тебя достойно

Хоть нам немного тебя жаль,

Но мы тобой вполне довольны.

Придет на смену тебе хрюшка,

Пора ей место уступать,

Она хорошая зверушка

Нам очень надо ее ждать!

В вихре снежном Новый год

2019-ый идет,

Все проблемы решены,

Ждем тебя мы, год Свиньи!

Оливье, закуска, «Шуба»,

Все готово, все успели.

Я желаю в Новый год Вам,

Чтоб несчастья разлетелись.

Чтоб здоровья — да покрепче,

Чтобы в новый год Свиньи,

Вы без страха и сомнений

Все что хочется, смогли.

Пусть 2019 принесет Вам

Мир и свет.

Смеха, радости, улыбок,

И во всех делах — побед.