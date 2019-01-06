Рождество 2019: лучшие поздравления в прозе, стихах, смс и открытках

7 января православные христиане будут отмечать один из самых главных и торжественных праздников в церковном календаре – Рождество Христово.
Поздравления с Рождеством в прозе
С Рождеством Христовым! Пусть этот волшебный праздник наполнит вашу жизнь светом, теплом, радостью и благополучием. Желаю вам мира, добра, любви, семейного уюта. Пусть ангел-хранитель оберегает вас от всех бед и невзгод!
Поздравляем с Рождеством Христовым! В этот светлый праздник хочется пожелать мира и спокойствия в каждом доме, добра, взаимопонимания, достатка, любви, счастья, душевного равновесия, успехов во всех начинаниях, побольше радости, крепкого здоровья и всех благ! Пусть оправдаются все ожидания и сбудутся самые заветные мечты!
С Рождеством Христовым! Пусть этот светлый праздник благодать и мир принесет в дом, добро и понимание — в семью, любовь и радость — в сердце, отзывчивость и искренность — в душу, счастье и удачу — в жизнь.
В светлый праздник Рождества желаем вам добра и счастья, благополучия и уюта вашему дому, душевной теплоты, взаимопонимания и поддержки в семье. Пусть жизнь ваша будет мирной, спокойной, счастливой.
Сердечно поздравляю вас с Рождеством Христовым! Пусть в вашем доме всегда будет светло и уютно, пусть беды обходят вас стороной, а любовь сохраняется и пребывает в вашем сердце! Светлый праздник Рождества сулит чудеса, и я желаю вам встречи с этим чудом!
Когда Рождественская ночь блеснет звездами, пусть заветное и самое доброе желание ваше исполнится. Пусть будущее принесет понимание смысла бытия и осознание собственного счастья! Пусть прошлое приходит лишь светлыми воспоминаниями, а настоящее остается радостным и успешным!
Пусть Рождество Христово к вам будет благосклонно и не обделит радостью и верой в прекрасное! Желаю видеть только положительное в любых жизненных ситуациях и заряжать своим оптимизмом и неуемной энергией окружающих людей. Легкости вам на сердце, отменного здоровья и благополучия в семье!
На Рождество, в кругу семейном, почтим Христа и Господа Бога благодарной молитвой. Они слышат все наши мысли и надежды, видят поступки и деяния. Желаю каждому обрести свое собственное счастье и умиротворение души. Пусть осуществятся потаенные мечтания! С великим, всепрощающим вас Христовым Рождеством!
Поздравляю с Рождеством и сердечно желаю, встретить этот праздник в теплой семейной обстановке, в кругу своих самых близких и родных людей. Пусть ваш дом наполнится смехом и весельем, хорошим настроеньем. Безграничного счастья, крепкого здоровья, искренности и доброты, всего вам наилучшего.
Каждый праздник рождества Христова приносит чудесные мгновения, незабываемые минуты счастья и благодати. Пусть и сегодняшний праздник принесет вам исполнение всех светлых помыслов и поможет найти свою дорогу, ведущую к полной гармонии души и тела. Славьте Господа и любите друг друга!
Поздравления с Рождеством в стихах
Пусть Рождество войдет в ваш дом,
С собой неся все то, что свято!
Пусть будут смех и радость в нем,
От счастья и душа богата!
Пускай уютом дышит дом,
Пусть ангел вас оберегает!
Мы поздравляем с Рождеством
И только лучшего желаем!
Зажглась звезда добра и волшебства —
Счастливого святого Рождества.
Пусть Бог хранит и люди помогают,
Пусть звездный свет в душе не угасает,
Пусть счастьем и богатством полон дом.
Любви, здоровья, мира! С Рождеством!
Вас поздравляю с Рождеством!
Пусть радость постучится в дом,
Пусть в нем поселится уют,
Ну а проблемы прочь уйдут!
Пусть вера сердце озаряет,
Любовь теплом вас согревает.
Пусть чудо в вашу жизнь придет,
С собою счастье принесет!
Поздравления с Рождеством в смс
В христианский добрый праздник,
В день святого Рождества,
Пусть на небе светит ярко
Путеводная звезда!
Пускай ангелы Господни
Оградят Вас от невзгод,
Пусть счастливым и удачным
Будет этот светлый год!
Вот с небес спустилось чудо,
Рождеством его зовут,
И, неведомо откуда,
Всюду радость — там и тут.
Пусть в семье все будет ясно,
Будет славен дом теплом,
Будут в нем достаток, счастье.
Поздравляю с Рождеством!
В день рождения Христа
Пожелаю всем добра.
Тепло в душе всегда храните,
Любовь как божий дар примите.
Пусть ангел рядом пребывает:
От бед, печали охраняет,
Несет в Ваш дом согласие,
Благополучие, счастье!
Благодатью мир окутав,
Наступает Рождество.
Пусть войдут в дома повсюду
Счастье, вера и добро.
Я сердечно поздравляю
Со Христовым Рождеством,
И пусть душу наполняют
Радость, благость и тепло.
С Рождеством Христовым поздравляю я!
Счастья и здоровья пожелаю Вам.
Радости, удачи, много волшебства,
Бодрости, веселья, мира и добра!
Поздравления с Рождеством в смс - в прозе
Пусть рождественская сказка осыпает Вас искорками радости, пусть устроит Вам фейерверк счастья и подарит благодать Святых Небес, чтобы жизнь наполнилась незабываемыми моментами.
Пусть твоя рождественская сказка будет очень веселой, доброй, счастливой, наполненной магией, волшебством и приятными сюрпризами. С прекрасным тебя праздником Христова Рождества!
Пусть за окном мороз и вьюга, но в доме тепло и радостно, весело сверкают огоньки на елке, и каждая семья отмечает Рождество. Будьте счастливы в кругу родных, в окружении любящих сердец и любимых лиц. И пусть милость Господня будет с вами.
Пусть твоя дружба и любовь будут такими же крепкими, как крепок нынче рождественский мороз. Пусть рождественские метели заметут все твои проблемы и переживания. С праздником!
С праздником рождества - светлым, добрым! Самые искренние желания пускай сбудутся, даже невероятные ожидания - оправдаются, любые из смелых идей пусть будет легко для тебя воплотить в жизнь!
С Рождеством! Пускай снежинками с небес спускается нежно чудо, сверкая в лучах света невероятными огнями радости и надежды, согревая душу в зимний день! Ведь только чудо способно воскрешать веру, любовь и волшебную надежду!
С праздником - действительно прекрасным, по-настоящему чудесным, невероятно добрым, светлым! С рождеством! Спокойствия душевного, гармонии, взаимопонимания всей семье!
Сегодня волшебный праздник - Рождество Христово! И пускай свечи сегодня горят надеждой и любовью, звезды в небе светятся счастьем, а в дом с морозным воздухом входит только искренняя вера, которая приносит с собой чудеса!
Поздравляю с великим Рождеством! Пускай в этот светлый и чудесный день непременно сойдет с небес безмерная Божья милость, а вокруг царит мир, добро, любовь.