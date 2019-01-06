Рождество 2019: лучшие поздравления в прозе, стихах, смс и открытках

На Западе принято поздравлять сразу с двумя праздниками - с Новым годом и Рождеством!

7 января православные христиане будут отмечать один из самых главных и торжественных праздников в церковном календаре – Рождество Христово.

Поздравления с Рождеством в прозе

С Рождеством Христовым! Пусть этот волшебный праздник наполнит вашу жизнь светом, теплом, радостью и благополучием. Желаю вам мира, добра, любви, семейного уюта. Пусть ангел-хранитель оберегает вас от всех бед и невзгод!

Поздравляем с Рождеством Христовым! В этот светлый праздник хочется пожелать мира и спокойствия в каждом доме, добра, взаимопонимания, достатка, любви, счастья, душевного равновесия, успехов во всех начинаниях, побольше радости, крепкого здоровья и всех благ! Пусть оправдаются все ожидания и сбудутся самые заветные мечты!

С Рождеством Христовым! Пусть этот светлый праздник благодать и мир принесет в дом, добро и понимание — в семью, любовь и радость — в сердце, отзывчивость и искренность — в душу, счастье и удачу — в жизнь.

В светлый праздник Рождества желаем вам добра и счастья, благополучия и уюта вашему дому, душевной теплоты, взаимопонимания и поддержки в семье. Пусть жизнь ваша будет мирной, спокойной, счастливой.

Сердечно поздравляю вас с Рождеством Христовым! Пусть в вашем доме всегда будет светло и уютно, пусть беды обходят вас стороной, а любовь сохраняется и пребывает в вашем сердце! Светлый праздник Рождества сулит чудеса, и я желаю вам встречи с этим чудом!

Когда Рождественская ночь блеснет звездами, пусть заветное и самое доброе желание ваше исполнится. Пусть будущее принесет понимание смысла бытия и осознание собственного счастья! Пусть прошлое приходит лишь светлыми воспоминаниями, а настоящее остается радостным и успешным!

Пусть Рождество Христово к вам будет благосклонно и не обделит радостью и верой в прекрасное! Желаю видеть только положительное в любых жизненных ситуациях и заряжать своим оптимизмом и неуемной энергией окружающих людей. Легкости вам на сердце, отменного здоровья и благополучия в семье!

На Рождество, в кругу семейном, почтим Христа и Господа Бога благодарной молитвой. Они слышат все наши мысли и надежды, видят поступки и деяния. Желаю каждому обрести свое собственное счастье и умиротворение души. Пусть осуществятся потаенные мечтания! С великим, всепрощающим вас Христовым Рождеством!

Поздравляю с Рождеством и сердечно желаю, встретить этот праздник в теплой семейной обстановке, в кругу своих самых близких и родных людей. Пусть ваш дом наполнится смехом и весельем, хорошим настроеньем. Безграничного счастья, крепкого здоровья, искренности и доброты, всего вам наилучшего.

Каждый праздник рождества Христова приносит чудесные мгновения, незабываемые минуты счастья и благодати. Пусть и сегодняшний праздник принесет вам исполнение всех светлых помыслов и поможет найти свою дорогу, ведущую к полной гармонии души и тела. Славьте Господа и любите друг друга!

Поздравления с Рождеством в стихах

Пусть Рождество войдет в ваш дом,

С собой неся все то, что свято!

Пусть будут смех и радость в нем,

От счастья и душа богата!

Пускай уютом дышит дом,

Пусть ангел вас оберегает!

Мы поздравляем с Рождеством

И только лучшего желаем!

Зажглась звезда добра и волшебства —

Счастливого святого Рождества.

Пусть Бог хранит и люди помогают,

Пусть звездный свет в душе не угасает,

Пусть счастьем и богатством полон дом.

Любви, здоровья, мира! С Рождеством!

Вас поздравляю с Рождеством!

Пусть радость постучится в дом,

Пусть в нем поселится уют,

Ну а проблемы прочь уйдут!

Пусть вера сердце озаряет,

Любовь теплом вас согревает.

Пусть чудо в вашу жизнь придет,

С собою счастье принесет!

Поздравления с Рождеством в смс

В христианский добрый праздник,

В день святого Рождества,

Пусть на небе светит ярко

Путеводная звезда!

Пускай ангелы Господни

Оградят Вас от невзгод,

Пусть счастливым и удачным

Будет этот светлый год!

Вот с небес спустилось чудо,

Рождеством его зовут,

И, неведомо откуда,

Всюду радость — там и тут.

Пусть в семье все будет ясно,

Будет славен дом теплом,

Будут в нем достаток, счастье.

Поздравляю с Рождеством!

В день рождения Христа

Пожелаю всем добра.

Тепло в душе всегда храните,

Любовь как божий дар примите.

Пусть ангел рядом пребывает:

От бед, печали охраняет,

Несет в Ваш дом согласие,

Благополучие, счастье!

Благодатью мир окутав,

Наступает Рождество.

Пусть войдут в дома повсюду

Счастье, вера и добро.

Я сердечно поздравляю

Со Христовым Рождеством,

И пусть душу наполняют

Радость, благость и тепло.

С Рождеством Христовым поздравляю я!

Счастья и здоровья пожелаю Вам.

Радости, удачи, много волшебства,

Бодрости, веселья, мира и добра!

Поздравления с Рождеством в смс - в прозе

Пусть рождественская сказка осыпает Вас искорками радости, пусть устроит Вам фейерверк счастья и подарит благодать Святых Небес, чтобы жизнь наполнилась незабываемыми моментами.

Пусть твоя рождественская сказка будет очень веселой, доброй, счастливой, наполненной магией, волшебством и приятными сюрпризами. С прекрасным тебя праздником Христова Рождества!

Пусть за окном мороз и вьюга, но в доме тепло и радостно, весело сверкают огоньки на елке, и каждая семья отмечает Рождество. Будьте счастливы в кругу родных, в окружении любящих сердец и любимых лиц. И пусть милость Господня будет с вами.

Пусть твоя дружба и любовь будут такими же крепкими, как крепок нынче рождественский мороз. Пусть рождественские метели заметут все твои проблемы и переживания. С праздником!

С праздником рождества - светлым, добрым! Самые искренние желания пускай сбудутся, даже невероятные ожидания - оправдаются, любые из смелых идей пусть будет легко для тебя воплотить в жизнь!

С Рождеством! Пускай снежинками с небес спускается нежно чудо, сверкая в лучах света невероятными огнями радости и надежды, согревая душу в зимний день! Ведь только чудо способно воскрешать веру, любовь и волшебную надежду!

С праздником - действительно прекрасным, по-настоящему чудесным, невероятно добрым, светлым! С рождеством! Спокойствия душевного, гармонии, взаимопонимания всей семье!

Сегодня волшебный праздник - Рождество Христово! И пускай свечи сегодня горят надеждой и любовью, звезды в небе светятся счастьем, а в дом с морозным воздухом входит только искренняя вера, которая приносит с собой чудеса!

Поздравляю с великим Рождеством! Пускай в этот светлый и чудесный день непременно сойдет с небес безмерная Божья милость, а вокруг царит мир, добро, любовь.