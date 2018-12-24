Католическое Рождество 2018: красивые поздравления, открытки, смс и стихи

Рождество у католиков почитается больше, чем Новый год, и считается главным семейным праздником из череды "новогодних". Что примечательно, отмечают Рождество все, даже те, кто не верит в Бога и не ходит в церковь, ведь Рождество - тот самый день, когда за большим столом собирается вся семья, порой даже дальние родственники.
К этому дню, как правило, все члены семьи откладывают любые, даже самые важные дела, чтобы провести время в кругу родных, навестить близких людей. Хозяйки стараются баловать своих гостей разнообразием блюд, обязательными среди них являются индейка, гусь, кролик или оленина. В эту же ночь, с 24 на 25 декабря, под праздничной елкой, также украшенной игрушками и гирляндами, появляются подарки.
В день Рождества хочу поздравить
Я вас, друзья, и пожелать
Огромной веры и надежды,
Любви и счастья, серебра.
Чтобы мечты всегда сбывались,
Улыбок, мира и тепла.
Чтобы родные были с вами
Сегодня, завтра и всегда!
Пусть будет в доме только праздник,
Покой, уют и доброта.
Здоровья крепкого желаю
И много-много волшебства!
Пусть сердце засияет в Рождество,
В судьбе царят лишь теплота, достаток,
И только счастье правит торжеством,
Удача пусть оставит яркий отпечаток.
Пусть жизнь играет радости струной.
Желаем Вам здоровья, процветания.
Успехом пусть искрится дом большой,
Все исполняются мечты и пожелания!
Пусть в этот день рождественский, яркий,
Пошлет вам Бог неземные подарки,
Желаю, чтобы Господь вам с небес
Послал здоровья, добра и чудес!
Пускай от вас прочь все зло отступает,
Пусть Бог сердца лишь добром наполняет,
В душе живут только мир и покой,
А счастье льется к вам бурной рекой!
Поздравляю вас с Рождеством,
И желаю, чтоб каждый момент
Был пропитан добром и теплом,
Чтобы жили всегда вы без бед!
Пусть пошлет вам счастья, здоровья
Милосердный Господь в Рождество,
И наполнит души любовью,
Превращая мир в волшебство!
В Рождество Христово
Сбываются мечты,
Пусть счастья будет много
И море доброты!
Желаю вам удачи
И много ясных дней,
Любви большой, горячей
И преданных друзей!
С католическим вас Рождеством!
Пусть порадует всех торжество,
Санта Клаус с огромным мешком
Навестит непременно ваш в дом.
За столом соберутся друзья,
Дружная и большая семья,
Пожелайте друг другу добра,
Чтобы в душах надежда жила.
Ну, а я всем желаю успеха
Много счастья, улыбок и смеха.
Декабрь. Сегодня Рождество,
Кругом витает волшебство.
В чудесный этот светлый праздник
Желаю не грустить напрасно.
Здоровья вам и веры в сердце,
Откроет Бог любую дверцу.
Наступает Рождество,
Все свои заботы бросьте,
Пусть добро и волшебство
В славный час приходят в гости.
Пусть сияет блеск свечей,
Все плохое прогоняя,
В лучшую из всех ночей
Светом счастья одаряя!
Загорается звезда
И декабрь искрится:
В день Святого Рождества
Чудо пусть случится!
Радость пусть с небес придёт,
Всем подарит счастье,
Если веришь — оно ждёт,
Чтоб стать жизни частью.
Ярче пусть горят огни
В праздник добрый, светлый —
Ты исполнишь все мечты,
Пусть поможет небо!
Поздравим католиков всех с Рождеством,
Одарим теплом, но напомним о том,
Звезды что вечерней всем нужно дождаться,
Да только потом начинать угощаться.
Родных и друзей вы к столу пригласите,
А главное, в мире со всеми живите.
В делах вам — удачи, в семье — понимания,
Откройте себя, обретите признание.
Камней никаких на душе не имейте,
Растите, цветите, совсем не болейте,
Удачу в руках удержать вы сумейте!
Рождество к вам в дом пришло,
Праздник в дверь стучится.
Пожелаем волшебства —
Пусть оно случится!
Пусть Господь благословит,
Укрепит вас в вере.
В этот вечер светлый дух
Пусть войдет к вам в двери.
Делайте добро другим
И оно вернется.
И тогда наверняка
Счастье улыбнется.
Путеводная звезда
Радости добавит,
Чистым беленьким снежком
Радости добавить.