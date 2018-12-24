Католическое Рождество 2018: красивые поздравления, открытки, смс и стихи

25 декабря в Украине и мире отмечается один из главных церковных праздников - католическое Рождество.

Рождество у католиков почитается больше, чем Новый год, и считается главным семейным праздником из череды "новогодних". Что примечательно, отмечают Рождество все, даже те, кто не верит в Бога и не ходит в церковь, ведь Рождество - тот самый день, когда за большим столом собирается вся семья, порой даже дальние родственники.

К этому дню, как правило, все члены семьи откладывают любые, даже самые важные дела, чтобы провести время в кругу родных, навестить близких людей. Хозяйки стараются баловать своих гостей разнообразием блюд, обязательными среди них являются индейка, гусь, кролик или оленина. В эту же ночь, с 24 на 25 декабря, под праздничной елкой, также украшенной игрушками и гирляндами, появляются подарки.

В день Рождества хочу поздравить

Я вас, друзья, и пожелать

Огромной веры и надежды,

Любви и счастья, серебра.

Чтобы мечты всегда сбывались,

Улыбок, мира и тепла.

Чтобы родные были с вами

Сегодня, завтра и всегда!

Пусть будет в доме только праздник,

Покой, уют и доброта.

Здоровья крепкого желаю

И много-много волшебства!

Пусть сердце засияет в Рождество,

В судьбе царят лишь теплота, достаток,

И только счастье правит торжеством,

Удача пусть оставит яркий отпечаток.

Пусть жизнь играет радости струной.

Желаем Вам здоровья, процветания.

Успехом пусть искрится дом большой,

Все исполняются мечты и пожелания!

Пусть в этот день рождественский, яркий,

Пошлет вам Бог неземные подарки,

Желаю, чтобы Господь вам с небес

Послал здоровья, добра и чудес!

Пускай от вас прочь все зло отступает,

Пусть Бог сердца лишь добром наполняет,

В душе живут только мир и покой,

А счастье льется к вам бурной рекой!

Поздравляю вас с Рождеством,

И желаю, чтоб каждый момент

Был пропитан добром и теплом,

Чтобы жили всегда вы без бед!

Пусть пошлет вам счастья, здоровья

Милосердный Господь в Рождество,

И наполнит души любовью,

Превращая мир в волшебство!

В Рождество Христово

Сбываются мечты,

Пусть счастья будет много

И море доброты!

Желаю вам удачи

И много ясных дней,

Любви большой, горячей

И преданных друзей!

С католическим вас Рождеством!

Пусть порадует всех торжество,

Санта Клаус с огромным мешком

Навестит непременно ваш в дом.

За столом соберутся друзья,

Дружная и большая семья,

Пожелайте друг другу добра,

Чтобы в душах надежда жила.

Ну, а я всем желаю успеха

Много счастья, улыбок и смеха.

Декабрь. Сегодня Рождество,

Кругом витает волшебство.

В чудесный этот светлый праздник

Желаю не грустить напрасно.

Здоровья вам и веры в сердце,

Откроет Бог любую дверцу.

Наступает Рождество,

Все свои заботы бросьте,

Пусть добро и волшебство

В славный час приходят в гости.

Пусть сияет блеск свечей,

Все плохое прогоняя,

В лучшую из всех ночей

Светом счастья одаряя!

Загорается звезда

И декабрь искрится:

В день Святого Рождества

Чудо пусть случится!

Радость пусть с небес придёт,

Всем подарит счастье,

Если веришь — оно ждёт,

Чтоб стать жизни частью.

Ярче пусть горят огни

В праздник добрый, светлый —

Ты исполнишь все мечты,

Пусть поможет небо!

Поздравим католиков всех с Рождеством,

Одарим теплом, но напомним о том,

Звезды что вечерней всем нужно дождаться,

Да только потом начинать угощаться.

Родных и друзей вы к столу пригласите,

А главное, в мире со всеми живите.

В делах вам — удачи, в семье — понимания,

Откройте себя, обретите признание.

Камней никаких на душе не имейте,

Растите, цветите, совсем не болейте,

Удачу в руках удержать вы сумейте!

Рождество к вам в дом пришло,

Праздник в дверь стучится.

Пожелаем волшебства —

Пусть оно случится!

Пусть Господь благословит,

Укрепит вас в вере.

В этот вечер светлый дух

Пусть войдет к вам в двери.

Делайте добро другим

И оно вернется.

И тогда наверняка

Счастье улыбнется.

Путеводная звезда

Радости добавит,

Чистым беленьким снежком

Радости добавить.