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Поздравления с католическим Рождеством: интересные стихи, смс и картинки
Поздравления с католическим Рождеством: интересные стихи, смс и картинки

Поздравления с католическим Рождеством: интересные стихи, смс и картинки

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Поздравления с католическим Рождеством: интересные стихи, смс и картинки
21:05 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Католическое Рождество отмечают в одно время каждый год – в ночь с 24 на 25 декабря.

В 2018 году в Украине католическое Рождество будет отмечаться 25 декабря, во вторник. С 2017 года Католическое Рождество официально стало государственным праздником. Поэтому 25 декабря является выходным днем. Отдельные организации могут огласить субботу, 22 декабря, специальным рабочим днем и перенести выходной на понедельник.

В мире католическом сегодня торжество,

Отмечают там все Рождество,

С чем тебя и поздравляю!

Благ небесных и земных желаю.

Мира, счастья, красоты, добра,

Светлой радости, тепла,

И любви, и процветанья

И, конечно, исполнения желанья.

С Католическим Рождеством

От души я сейчас поздравляю!

Только миром, уютом, добром

Каждый день наполнять я желаю!

Чтоб от радости пела душа,

Чтоб сверкало улыбки сияние,

Пусть всегда будет жизнь хороша

И сбываются все-все желания!

В день декабрьский поздравить

Я хочу вас с Рождеством,

Пусть Господь одарит счастьем,

Миром, светом, волшебством.

Счастья вам и вашим близким

И здоровья всей семье,

Вера пусть вам освещает

Путь всегда в житейской тьме.

Пусть сбываются желания,

Сердце в радости поет,

Рождество пусть очищение,

Просветление принесет.

Католическое Рождество 2018: красивые поздравления, открытки, смс и стихи

С Католическим Рождеством

Я тебя от души поздравляю!

Пусть наполнится счастьем твой дом,

Я добра тебе в праздник желаю!

Пусть удача всегда идет рядом,

Пусть всегда будет жизнь хороша!

Положительным, добрым зарядом

Озарится в сей праздник душа!

Пускай Католическое Рождество

Наполнит сердца теплом и добром,

Подарит вам чудо и волшебство,

Пошлет и уют, и достаток в ваш дом!

Желаю, чтоб каждый момент приносил

Вам радость, улыбки и счастья побольше!

Пускай будет много здоровья и сил,

Чтоб жили сто лет вы, а, может, и дольше!

Отгремел Сочельник, Рождество пришло.

Благовестие Марии — Чудо снизошло!

В этот день и я желаю для тебя чудес,

Пусть пошлют в твой дом Святые благости с небес.

Пусть укажет путь звезда к счастью долгожданному,

И Волхвы преподнесут тебе дары желанные:

Крепкого здоровья для тебя и близких,

Твердой веры в Бога, помыслов лишь чистых.

Стабильного достатка, и любви без срока,

Будет пусть по силам сложная дорога,

Пусть не предадут друзья, ладится работа,

А в семье всегда царят счастье и забота.

25-е число —

Наступило Рождество.

Ароматная индейка

Просит — соуса подлей-ка!

Пусть рождественский ваш стол

Соберет гостей со сто!

100 «спасибо» — это вам,

Благодарность — Небесам!

Католическое и православное: особенности празднования Рождества 2019

Поздравляю с Рождеством!

Счастья, света, мира:

Осенит Господь добром

Всё, что сердцу мило.

И звезда, что в небесах,

Душу пусть согреет,

И исполнится мечта,

Если в чудо верить!

Все католики сегодня

Рождество справляют.

Поздравляем! Пусть они

Дружно процветают.

Сердце полнится надеждой

В светлый, добрый день.

Защищает пусть вас нежно

Спасителя тень.

Праздник красотой традиций

Всем вам угождает

И светлеют ваши лица,

Радость утверждают!

Под конец почти тебе я декабря,

В чудесный праздник Рождества,

Желаю мира и достатка,

Чтоб яркой жизнь была и сладкой.

Любовь витала и уют,

И к лучшему лишь перемены ждут.

И пусть сбываются мечты,

Все те, что хочешь давно ты.

Праздничный декабрь

Нас радует снежком,

Католиков поздравлю

С Христовым Рождеством.

Рождественских свечей

Добрые огни,

Зажигают в душах

Пусть костры любви.

Рождественская сказка

В двери к вам стучится,

В Рождество желаю

Всем надеждам сбыться.

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Праздник, Смс, Поздравления, Картинки, Открытки, 25 декабря, поздравления с Католическим Рождеством, Католическое Рождество 2018.
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