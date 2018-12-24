Поздравления с католическим Рождеством: интересные стихи, смс и картинки

В 2018 году в Украине католическое Рождество будет отмечаться 25 декабря, во вторник. С 2017 года Католическое Рождество официально стало государственным праздником. Поэтому 25 декабря является выходным днем. Отдельные организации могут огласить субботу, 22 декабря, специальным рабочим днем и перенести выходной на понедельник.
В мире католическом сегодня торжество,
Отмечают там все Рождество,
С чем тебя и поздравляю!
Благ небесных и земных желаю.
Мира, счастья, красоты, добра,
Светлой радости, тепла,
И любви, и процветанья
И, конечно, исполнения желанья.
С Католическим Рождеством
От души я сейчас поздравляю!
Только миром, уютом, добром
Каждый день наполнять я желаю!
Чтоб от радости пела душа,
Чтоб сверкало улыбки сияние,
Пусть всегда будет жизнь хороша
И сбываются все-все желания!
В день декабрьский поздравить
Я хочу вас с Рождеством,
Пусть Господь одарит счастьем,
Миром, светом, волшебством.
Счастья вам и вашим близким
И здоровья всей семье,
Вера пусть вам освещает
Путь всегда в житейской тьме.
Пусть сбываются желания,
Сердце в радости поет,
Рождество пусть очищение,
Просветление принесет.
С Католическим Рождеством
Я тебя от души поздравляю!
Пусть наполнится счастьем твой дом,
Я добра тебе в праздник желаю!
Пусть удача всегда идет рядом,
Пусть всегда будет жизнь хороша!
Положительным, добрым зарядом
Озарится в сей праздник душа!
Пускай Католическое Рождество
Наполнит сердца теплом и добром,
Подарит вам чудо и волшебство,
Пошлет и уют, и достаток в ваш дом!
Желаю, чтоб каждый момент приносил
Вам радость, улыбки и счастья побольше!
Пускай будет много здоровья и сил,
Чтоб жили сто лет вы, а, может, и дольше!
Отгремел Сочельник, Рождество пришло.
Благовестие Марии — Чудо снизошло!
В этот день и я желаю для тебя чудес,
Пусть пошлют в твой дом Святые благости с небес.
Пусть укажет путь звезда к счастью долгожданному,
И Волхвы преподнесут тебе дары желанные:
Крепкого здоровья для тебя и близких,
Твердой веры в Бога, помыслов лишь чистых.
Стабильного достатка, и любви без срока,
Будет пусть по силам сложная дорога,
Пусть не предадут друзья, ладится работа,
А в семье всегда царят счастье и забота.
25-е число —
Наступило Рождество.
Ароматная индейка
Просит — соуса подлей-ка!
Пусть рождественский ваш стол
Соберет гостей со сто!
100 «спасибо» — это вам,
Благодарность — Небесам!
Поздравляю с Рождеством!
Счастья, света, мира:
Осенит Господь добром
Всё, что сердцу мило.
И звезда, что в небесах,
Душу пусть согреет,
И исполнится мечта,
Если в чудо верить!
Все католики сегодня
Рождество справляют.
Поздравляем! Пусть они
Дружно процветают.
Сердце полнится надеждой
В светлый, добрый день.
Защищает пусть вас нежно
Спасителя тень.
Праздник красотой традиций
Всем вам угождает
И светлеют ваши лица,
Радость утверждают!
Под конец почти тебе я декабря,
В чудесный праздник Рождества,
Желаю мира и достатка,
Чтоб яркой жизнь была и сладкой.
Любовь витала и уют,
И к лучшему лишь перемены ждут.
И пусть сбываются мечты,
Все те, что хочешь давно ты.
Праздничный декабрь
Нас радует снежком,
Католиков поздравлю
С Христовым Рождеством.
Рождественских свечей
Добрые огни,
Зажигают в душах
Пусть костры любви.
Рождественская сказка
В двери к вам стучится,
В Рождество желаю
Всем надеждам сбыться.