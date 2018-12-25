Поздравления с католическим Рождеством для ваших родных и близких

24 декабря католики отмечают Сочельник или Навечерие Рождества, а на следующий же день - 25 декабря празднуют Рождество. В этот день, по библейским преданиям, Дева Мария родила Иисуса Христа. Католическое Рождество — еще один особый религиозный праздник, наполняющий человеческие души теплом и милосердием. Он отмечается 25 декабря во многих странах мира.
Омела на двери
Пусть беды прогоняет,
Католики сегодня
Рождество встречают.
В небе Вифлеемская
Вспыхнула звезда,
Чтобы мир восславил
Рождество Христа.
На снежинках ангелы
К нам с небес летят,
Католиков поздравить
С Рождеством спешат.
Радостью окутан
Мир и волшебством,
Я желаю счастья
Вам на Рождество.
Католическое Рождество
Дарит сказку, мечты исполнение.
Пусть с рождением приходит добро
И снисходит на люд терпение.
Пусть уверует каждый в себя,
Свои силы, семью и желание.
И приносит пусть праздник тепло,
В зимний вечер любовь, понимание.
Рождество пусть озаряет
Каждый дом,
Веру в Бога укрепляет,
Ибо в нем —
Утешенье, и отрада, и опора,
И надежда в том,
Что очень-очень скоро
Мы поймем:
Ничего дороже в мире
Нет любви,
С нею мы как будто выше
От земли.
Рождество об этом нам
Напомнит вновь,
Даст дорогу чудесам
Пускай любовь.
В декабре мы прославляем
Бога — сына Рождество,
Всей семьей мы отмечаем
Веру в чудо и добро.
В этот день любовь-хозяйка
В каждый дом зайдет, стуча,
Вверх взметнется будто чайка,
И зажжется в миг свеча.
В этот день душа добреет,
Ангел дарит волшебство.
Любовь сердце очень греет,
Ведь сегодня Рождество.
День святого Рождества праздничный и яркий,
Санта Клаус в колпаке раздаёт подарки,
Огоньки цветных гирлянд, в доме много света
Украшает дверь венок из еловых веток.
Ходят дети по домам с песнями, стихами —
В мир пришёл Спаситель наш и волхвы с дарами.
Проникает в души к нам праведное слово
В самый светлый, добрый праздник — Рождество Христово!
С Рождеством вас поздравляю
В день декабрьский студеный,
Пусть подарки ждут вас в праздник
Под красавицей зеленой.
Пусть любовь, тепло и счастье
Переполнят ваше сердце.
Огоньки надежды, веры
К Богу приоткроют дверцу.
Пусть Рождество тепло подарит,
Не глядя на декабрьские морозы.
Пусть волшебства оно добавит
К скучающей житейской прозе.
Пусть сердце доброта согреет,
Надежд пообещает исполнение.
Пусть каждый в лучшее поверит,
Оставив за спиной сомнения.
Сегодня праздник Рождества,
Все веселятся, колядуют,
Ждут чуда или волшебства,
А заодно — вовсю пируют!
Бокал поднимем в эту ночь
За все хорошее на свете!
Пускай уходят беды прочь,
Смеются в вашем доме дети!
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Здравствуй, снег, декабрь, морозец,
Здравствуй, здравствуй, Рождество,
Что приносит день погожий,
В дом приносит торжество.
Новый год — подать рукою,
Но сегодня, в этот час
Снов рождественских волшебных
Пожелаю я для нас.
Пожелаю счастья в доме
И тепла душе твоей,
И любви, и много-много
Самых добрых, светлых дней!
С Рождеством Вас господа,
Счастья Вам на все года,
Позитив шагал, чтоб рядом,
Бил Вас праздничным зарядом!
Чтоб финансы стали выше,
Не текла у дома крыша,
А здоровье с интересом
Стали Вам отнюдь прогрессом!
И, конечно же, всегда
Были с Вами, чтоб друзья,
Их поддержка и любовь,
Вдохновляли вновь и вновь!