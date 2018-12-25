Поздравления с католическим Рождеством для ваших родных и близких

Католики и прихожане части православных церквей в ночь на 25 декабря празднуют Рождество Христово.

24 декабря католики отмечают Сочельник или Навечерие Рождества, а на следующий же день - 25 декабря празднуют Рождество. В этот день, по библейским преданиям, Дева Мария родила Иисуса Христа. Католическое Рождество — еще один особый религиозный праздник, наполняющий человеческие души теплом и милосердием. Он отмечается 25 декабря во многих странах мира.

Омела на двери

Пусть беды прогоняет,

Католики сегодня

Рождество встречают.

В небе Вифлеемская

Вспыхнула звезда,

Чтобы мир восславил

Рождество Христа.

На снежинках ангелы

К нам с небес летят,

Католиков поздравить

С Рождеством спешат.

Радостью окутан

Мир и волшебством,

Я желаю счастья

Вам на Рождество.

Католическое Рождество

Дарит сказку, мечты исполнение.

Пусть с рождением приходит добро

И снисходит на люд терпение.

Пусть уверует каждый в себя,

Свои силы, семью и желание.

И приносит пусть праздник тепло,

В зимний вечер любовь, понимание.

Рождество пусть озаряет

Каждый дом,

Веру в Бога укрепляет,

Ибо в нем —

Утешенье, и отрада, и опора,

И надежда в том,

Что очень-очень скоро

Мы поймем:

Ничего дороже в мире

Нет любви,

С нею мы как будто выше

От земли.

Рождество об этом нам

Напомнит вновь,

Даст дорогу чудесам

Пускай любовь.

В декабре мы прославляем

Бога — сына Рождество,

Всей семьей мы отмечаем

Веру в чудо и добро.

В этот день любовь-хозяйка

В каждый дом зайдет, стуча,

Вверх взметнется будто чайка,

И зажжется в миг свеча.

В этот день душа добреет,

Ангел дарит волшебство.

Любовь сердце очень греет,

Ведь сегодня Рождество.

День святого Рождества праздничный и яркий,

Санта Клаус в колпаке раздаёт подарки,

Огоньки цветных гирлянд, в доме много света

Украшает дверь венок из еловых веток.

Ходят дети по домам с песнями, стихами —

В мир пришёл Спаситель наш и волхвы с дарами.

Проникает в души к нам праведное слово

В самый светлый, добрый праздник — Рождество Христово!

С Рождеством вас поздравляю

В день декабрьский студеный,

Пусть подарки ждут вас в праздник

Под красавицей зеленой.

Пусть любовь, тепло и счастье

Переполнят ваше сердце.

Огоньки надежды, веры

К Богу приоткроют дверцу.

Пусть Рождество тепло подарит,

Не глядя на декабрьские морозы.

Пусть волшебства оно добавит

К скучающей житейской прозе.

Пусть сердце доброта согреет,

Надежд пообещает исполнение.

Пусть каждый в лучшее поверит,

Оставив за спиной сомнения.

Сегодня праздник Рождества,

Все веселятся, колядуют,

Ждут чуда или волшебства,

А заодно — вовсю пируют!

Бокал поднимем в эту ночь

За все хорошее на свете!

Пускай уходят беды прочь,

Смеются в вашем доме дети!

-------

Здравствуй, снег, декабрь, морозец,

Здравствуй, здравствуй, Рождество,

Что приносит день погожий,

В дом приносит торжество.

Новый год — подать рукою,

Но сегодня, в этот час

Снов рождественских волшебных

Пожелаю я для нас.

Пожелаю счастья в доме

И тепла душе твоей,

И любви, и много-много

Самых добрых, светлых дней!

С Рождеством Вас господа,

Счастья Вам на все года,

Позитив шагал, чтоб рядом,

Бил Вас праздничным зарядом!

Чтоб финансы стали выше,

Не текла у дома крыша,

А здоровье с интересом

Стали Вам отнюдь прогрессом!

И, конечно же, всегда

Были с Вами, чтоб друзья,

Их поддержка и любовь,

Вдохновляли вновь и вновь!