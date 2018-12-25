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Католическое Рождество 2018: что нельзя делать в этот праздник
Католическое Рождество 2018: что нельзя делать в этот праздник

Католическое Рождество 2018: поздравления на украинском языке, картинки и смс

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Католическое Рождество 2018: поздравления на украинском языке, картинки и смс
11:02 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

25 декабря празднуют Католическое Рождество - один из главных праздников года.

Рождество Христово - праздник для католиков весьма значимый. Они не уважают Новый год так, как Сочельник. Для них Католическое Рождество - семейный одушевленный праздник.

З Різдвом я із душею тебе, мамо, вітаю

І від всього серця щиро тобі бажаю:

Хай щастя до тебе тече рікою -

Швидкою, блакитною і не хиткою!

Прийшла різдвяная пора,

На вулиці сніжок іскриться,

Хай трапляться і вам дива

Та різноманітні чарівництва!

Поздравления с католическим Рождеством для ваших родных и близких

Вітаю з католицьким Різдвом! Бажаю, щоб у кожному домі був мир і спокій, гармонія і достаток. Нехай трапляються дива і прекрасні події, наповнюючи життя чудовими моментами, щасливими посмішками і добротою людських сердець. Любові, благополуччя і процвітання!

Католическое Рождество 2018: красивые поздравления, открытки, смс и стихи

Від щирого серця вітаю з католицьким Різдвом. Нехай цей світле і добре свято принесе в дім радість, щастя, затишок і гармонію, нехай буде багато прекрасних днів, які будуть тішити веселими сімейними посиденьками, душевними розмовами і приємними сюрпризами.

Успіхів у всіх починаннях, процвітання, втілення мрії! Ти вмієш знаходити та цінувати в людях усе добре! Ніколи не забувай про людське щастя! Щиро вір у нього, і незабаром ти обов'язково його знайдеш!

Успіхів у всіх починаннях, процвітання, втілення мрії! Ти вмієш знаходити та цінувати в людях усе добре! Ніколи не забувай про людське щастя! Щиро вір у нього, і незабаром ти обов'язково його знайдеш!

Католическое и православное: особенности празднования Рождества 2019

Хай ангел торкнеться вас ніжно крилом,

Зігріє вам серце Різдвяним теплом,

Здоров’я й кохання наповнять ваш дім,

І щастя надовго оселиться в нім!

Десь падає сніжок тихенько,

Плеяда зірочок засяяла маленьких,

В грубці потріскують полінця,

Ангелики враз стали на колінця,

Ісусика вони вітають,

І чемно рученьки складають!

І ми спішімо привітати,

І найцінніші дари дати,

І віру, і любов свої,

Даруємо Дитяточко тобі!

Христос Народився!

Католическое Рождество 2018: что нельзя делать в этот праздник

Сяє зірка над вертепом,

Пастушки малі йдуть степом,

І Матусі та Дитятку

Промовляють всі колядку.

Хай летить колядка світом,

Хай зоря Різдвяна світить,

Благодать хай скрізь витає!

Зі святим Різдвом Христовим

Щиросердно вас вітаю!

Поздравления с католическим Рождеством: интересные стихи, смс и картинки

Відчиняйте двері ясенові,

Бо Різдво ступає на поріг.

Знак добра Господньої любові

в світлі Вифлеємської зорі!

Хай це свято лине в кожну хату,

В кожнім серці свій залишить слід.

Будьте дужі, щирі і багаті

Щастя вам і довгих мирних літ!

Христос народився! Славімо Його!

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