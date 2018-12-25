Католическое Рождество 2018: поздравления на украинском языке, картинки и смс

25 декабря празднуют Католическое Рождество - один из главных праздников года.

Рождество Христово - праздник для католиков весьма значимый. Они не уважают Новый год так, как Сочельник. Для них Католическое Рождество - семейный одушевленный праздник.

З Різдвом я із душею тебе, мамо, вітаю

І від всього серця щиро тобі бажаю:

Хай щастя до тебе тече рікою -

Швидкою, блакитною і не хиткою!

Прийшла різдвяная пора,

На вулиці сніжок іскриться,

Хай трапляться і вам дива

Та різноманітні чарівництва!

Вітаю з католицьким Різдвом! Бажаю, щоб у кожному домі був мир і спокій, гармонія і достаток. Нехай трапляються дива і прекрасні події, наповнюючи життя чудовими моментами, щасливими посмішками і добротою людських сердець. Любові, благополуччя і процвітання!

Від щирого серця вітаю з католицьким Різдвом. Нехай цей світле і добре свято принесе в дім радість, щастя, затишок і гармонію, нехай буде багато прекрасних днів, які будуть тішити веселими сімейними посиденьками, душевними розмовами і приємними сюрпризами.

Успіхів у всіх починаннях, процвітання, втілення мрії! Ти вмієш знаходити та цінувати в людях усе добре! Ніколи не забувай про людське щастя! Щиро вір у нього, і незабаром ти обов'язково його знайдеш!

Успіхів у всіх починаннях, процвітання, втілення мрії! Ти вмієш знаходити та цінувати в людях усе добре! Ніколи не забувай про людське щастя! Щиро вір у нього, і незабаром ти обов'язково його знайдеш!

Хай ангел торкнеться вас ніжно крилом,

Зігріє вам серце Різдвяним теплом,

Здоров’я й кохання наповнять ваш дім,

І щастя надовго оселиться в нім!

Десь падає сніжок тихенько,

Плеяда зірочок засяяла маленьких,

В грубці потріскують полінця,

Ангелики враз стали на колінця,

Ісусика вони вітають,

І чемно рученьки складають!

І ми спішімо привітати,

І найцінніші дари дати,

І віру, і любов свої,

Даруємо Дитяточко тобі!

Христос Народився!

Сяє зірка над вертепом,

Пастушки малі йдуть степом,

І Матусі та Дитятку

Промовляють всі колядку.

Хай летить колядка світом,

Хай зоря Різдвяна світить,

Благодать хай скрізь витає!

Зі святим Різдвом Христовим

Щиросердно вас вітаю!

Відчиняйте двері ясенові,

Бо Різдво ступає на поріг.

Знак добра Господньої любові

в світлі Вифлеємської зорі!

Хай це свято лине в кожну хату,

В кожнім серці свій залишить слід.

Будьте дужі, щирі і багаті

Щастя вам і довгих мирних літ!

Христос народився! Славімо Його!