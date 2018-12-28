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Новый год 2019: интересные смс-поздравления для близких и родных

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Новый год 2019: интересные смс-поздравления для близких и родных
09:49 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новый 2019 год уже стучится в наши двери, поэтому нужно подумать о поздравлениях для родных и близких.

Новый год неумолимо близится, а значит настало время выбирать поздравления для родных и близких. Небольшое стихотворение в СМС или на старой, доброй открытке непременно станет приятным сюрпризом для дорогих людей.

Звезды в небе зажигая

К нам приходит Новый Год

Вновь бокалы наполняя

Шумно празднует народ.

Пусть несет нам год грядущий

Много радостных минут,

Доброты, любви, удачи,

И всего, что души ждут!

Год грядущий пусть подарит

В дом вам скатерть-самобранку,

Что бы радовать любимых

Не вставая спозаранку.

А еще ушат заботы

И любви большую кружку.

И хорошую работу,

И веселую подружку!

Путь будет год приходящий богат на удачу,

На радость, любовь и здоровье в придачу.

Пусть дом светится счастьем, и нежностью сердце…

Впускай Новый Год!

Открывай в душе дверцу!

Новый год – совсем ребенок

Словно шустрый поросенок

Вихрем к нам влетает в дом,

Что бы подарить всем в нем:

И достатка, и успеха,

А еще побольше смеха!

Двери смело открывай

С Новым Годом! Наливай!

В гости к нам приходит свинка,

Дарит радость без заминки,

Всех пленяет пятачком,

Ушки кверху, хвост крючком!

Мы желаем в хрюшкин год

Вам не знать проблем, забот

И по полной расслабляться,

Чаще, шире улыбаться!

Год Свиньи наступит скоро,

Мы желаем вам задора,

Чтоб хорош был Новый год

Хрюкнуть нужно раз пятьсот!

Пусть желанья и мечты

Свинкой будут учтены,

Пусть все будет исполняться

В год две тысячи девятнадцать!

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