Новый год 2019: интересные смс-поздравления для близких и родных

Новый год неумолимо близится, а значит настало время выбирать поздравления для родных и близких. Небольшое стихотворение в СМС или на старой, доброй открытке непременно станет приятным сюрпризом для дорогих людей.
Звезды в небе зажигая
К нам приходит Новый Год
Вновь бокалы наполняя
Шумно празднует народ.
Пусть несет нам год грядущий
Много радостных минут,
Доброты, любви, удачи,
И всего, что души ждут!
Год грядущий пусть подарит
В дом вам скатерть-самобранку,
Что бы радовать любимых
Не вставая спозаранку.
А еще ушат заботы
И любви большую кружку.
И хорошую работу,
И веселую подружку!
Путь будет год приходящий богат на удачу,
На радость, любовь и здоровье в придачу.
Пусть дом светится счастьем, и нежностью сердце…
Впускай Новый Год!
Открывай в душе дверцу!
Новый год – совсем ребенок
Словно шустрый поросенок
Вихрем к нам влетает в дом,
Что бы подарить всем в нем:
И достатка, и успеха,
А еще побольше смеха!
Двери смело открывай
С Новым Годом! Наливай!
В гости к нам приходит свинка,
Дарит радость без заминки,
Всех пленяет пятачком,
Ушки кверху, хвост крючком!
Мы желаем в хрюшкин год
Вам не знать проблем, забот
И по полной расслабляться,
Чаще, шире улыбаться!
Год Свиньи наступит скоро,
Мы желаем вам задора,
Чтоб хорош был Новый год
Хрюкнуть нужно раз пятьсот!
Пусть желанья и мечты
Свинкой будут учтены,
Пусть все будет исполняться
В год две тысячи девятнадцать!