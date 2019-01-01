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Вторник, 01.01.2019
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Новый год 2019: оригинальные поздравления для партнеров по бизнесу

Новый год 2019: оригинальные поздравления для партнеров по бизнесу

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Новый год 2019: оригинальные поздравления для партнеров по бизнесу
06:00 Сегодня Телеграф

Необходимо поздравить людей, ставших за этот год вашей второй семьей и надежной опорой в общем деле - партнеров по бизнесу и клиентов.

Представленные вашему вниманию поздравления коллегам, партнерам и клиентам на Новый 2019 год дают прекрасную возможность еще раз поблагодарить их за успешное сотрудничество и надежную опору в общем деле.

Дорогие друзья, мы рады вступить в новый год вместе с вами! Позвольте поздравить вас с этим замечательным праздником, пожелать здоровья, успехов и благополучия вам и вашим семьям. Чтобы в новом году были новые победы и свершения, исполнялись самые заветные желания. А мы и впредь будем помогать вам идти к своим целям, отдавая лучшее, что у нас есть. Искренне ваша (название компании).

* * *

Сердечно поздравляем с Новым годом! Желаем крепкого здоровья, благополучия и сопутствующей удачи. Мы искренне старались быть Вам полезными, поэтому надеемся радовать и впредь. Спасибо, что выбрали нас!

* * *

Дорогие заказчики, поздравляем вас с Новым годом и спешим пожелать только выгодных договоров и контрактов, только перспективных и успешных идей, только удачных и плодотворных дней. Счастья вам и вашим близким, больших побед и знаменательных событий.

*Дорогие друзья, поздравляем вас с Новым годом! Желаем вам в грядущем году мира, добра, здоровья, как можно больше тепла и уюта, неисчерпаемых жизненных сил, достижения поставленных целей. Пусть новый год сопровождается только положительными эмоциями и знаменательными событиями.

* * *

С Новым годом! Пускай ваш товар быстро находит рынок сбыта, пользуется спросом и предложением. И сможет здраво конкурировать с подобными предприятиями. Желаю стать первым в своём деле.

* * *

Поздравляем с Новым годом. Желаем успешного настоящего и перспективного будущего. Пусть новый год будет удачным и прибыльным для вашей организации. Пусть работа весь год идёт слаженно и уверенно, пусть каждый новый день отмечается высокими результатами и достижениями.

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Поздравляем с Новым годом. Желаем с первых дней нового года взять уверенный старт к большой победе, к важной цели, к грандиозному успеху. И пусть вашими спутниками в новом году будут перспектива, выгода, удача, прибыль, уверенность, активность, профессионализм и мастерство.

Дорогие партнеры! Продуктивно поработав в этом году, мы хотели бы пролонгировать наше успешное сотрудничество на будущие периоды и посему желаем вам с наступлением Нового 2019 года встать на путь уверенного развития, приумножить то, что уже удалось получить, укомплектовать штат самыми квалифицированными и ответственными сотрудниками и не забывать о тех, с кем когда-то так успешно был взят верный курс.

* * *

Уважаемые партнеры, позвольте поблагодарить вас за отличную совместную работу, преданность и отзывчивость в этом году. Желаем вам не знать кризисов и неудач, всегда быть на волне и богатеть не по дням, а по часам! Здоровья, счастья, удачи, успехов в делах и на личном фронте. Желаем нам дальнейшего партнерства, мира и добра!

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Сердечно поздравляю Вас с Новым 2019 годом! Новый год обычно связывают с надеждами на лучшее, поэтому пускай все хорошее, что радовало Вас в уходящем году, найдет свое продолжение в году наступающем! Желаю Вам крепкого здоровья, осуществления Ваших замыслов и планов, уважения и взаимопонимания в коллективе. С Новым годом!

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