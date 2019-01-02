Добрые стихи и открытки с Рождеством Христовым 2019 для близких и друзей

7 января православный народ празднует Рождество Христово 2019.

7 января — Рождество Христово. В этот день все православные верующие радуются рождению Спасителя Иисуса Христа. Чтобы вы могли поздравить друг друга в этот светлый день мы подготовили красивые поздравления с Рождеством Христовым для близких и друзей.

В рождественский вечер чудесный

Хочу пожелать я добра,

Чтоб ангел прекрасный небесный

Принес вам немного тепла.

Чтоб Бог охранял вас по жизни,

Чтоб Он уберег от беды,

Чтоб все ваши тайные мысли

Он в явь превратил из мечты.

Ведь праздник чудесный и светлый,

Наполнен он весь волшебством.

Пусть будет всё в жизни прекрасно

И полною чашею дом!

Пусть светлый праздник Рождество

Несет вам веру и добро,

Любовь, везение, удачу,

Здоровье, счастье вам в придачу.

Пускай уютно будет в доме,

Тепла, возможностей огромных.

Пусть Божья благодать Христова

Вас окрылит надеждой новой!

Поздравляем с Рождеством!

Открывайте двери в дом,

Запускайте в него счастье

Да гоните прочь ненастье.

Радуйтесь и улыбайтесь,

А вот веру постарайтесь

В сердце бережно хранить,

О добре Христа молить.

К свету вы душой стремитесь,

Рады будьте, не гордитесь,

Умным словом насладитесь!

С Рождеством хочу поздравить

В этот самый светлый день.

Пожелать хочу я счастья

И всегда прекрасных дней.

Пусть Христос оберегает

От невзгод и суеты.

Ангел пусть вас опекает,

Сил придаст и доброты.

Пусть живется вам прекрасно,

Жизнь пусть радует любя.

Человеческого счастья

Я желаю вам всегда.

Тихо в ночь под Рождество

В мир шагает волшебство:

Ходит сказка по домам,

В сны заглядывая к нам.

Рождество Христово дарит

Сердцу радость и покой.

И надежду, что сияет

Нам Рождественской звездой.

В этот праздник я желаю

Счастья всем, любви, добра.

Принесет нам мир и радость

Пусть рождение Христа.

С Рождеством вас, дорогие

Мои близкие, родные!

Пусть вас счастье окружает,

Вас любовью озаряет.

И волшебные мгновения

Дарят Вам пусть восхищенье

И, конечно, теплоту,

Сказки детской простоту!

Пусть исполнятся желания.

Пусть душевная компания

С вами будет в Рождество,

Будет сказочно, тепло!