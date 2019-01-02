Добрые стихи и открытки с Рождеством Христовым 2019 для близких и друзей

7 января — Рождество Христово. В этот день все православные верующие радуются рождению Спасителя Иисуса Христа. Чтобы вы могли поздравить друг друга в этот светлый день мы подготовили красивые поздравления с Рождеством Христовым для близких и друзей.
В рождественский вечер чудесный
Хочу пожелать я добра,
Чтоб ангел прекрасный небесный
Принес вам немного тепла.
Чтоб Бог охранял вас по жизни,
Чтоб Он уберег от беды,
Чтоб все ваши тайные мысли
Он в явь превратил из мечты.
Ведь праздник чудесный и светлый,
Наполнен он весь волшебством.
Пусть будет всё в жизни прекрасно
И полною чашею дом!
Пусть светлый праздник Рождество
Несет вам веру и добро,
Любовь, везение, удачу,
Здоровье, счастье вам в придачу.
Пускай уютно будет в доме,
Тепла, возможностей огромных.
Пусть Божья благодать Христова
Вас окрылит надеждой новой!
Поздравляем с Рождеством!
Открывайте двери в дом,
Запускайте в него счастье
Да гоните прочь ненастье.
Радуйтесь и улыбайтесь,
А вот веру постарайтесь
В сердце бережно хранить,
О добре Христа молить.
К свету вы душой стремитесь,
Рады будьте, не гордитесь,
Умным словом насладитесь!
С Рождеством хочу поздравить
В этот самый светлый день.
Пожелать хочу я счастья
И всегда прекрасных дней.
Пусть Христос оберегает
От невзгод и суеты.
Ангел пусть вас опекает,
Сил придаст и доброты.
Пусть живется вам прекрасно,
Жизнь пусть радует любя.
Человеческого счастья
Я желаю вам всегда.
Тихо в ночь под Рождество
В мир шагает волшебство:
Ходит сказка по домам,
В сны заглядывая к нам.
Рождество Христово дарит
Сердцу радость и покой.
И надежду, что сияет
Нам Рождественской звездой.
В этот праздник я желаю
Счастья всем, любви, добра.
Принесет нам мир и радость
Пусть рождение Христа.
С Рождеством вас, дорогие
Мои близкие, родные!
Пусть вас счастье окружает,
Вас любовью озаряет.
И волшебные мгновения
Дарят Вам пусть восхищенье
И, конечно, теплоту,
Сказки детской простоту!
Пусть исполнятся желания.
Пусть душевная компания
С вами будет в Рождество,
Будет сказочно, тепло!