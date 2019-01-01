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Красивые детские поздравления с Новым 2019 годом
Красивые детские поздравления с Новым 2019 годом

Красивые детские поздравления с Новым 2019 годом

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Красивые детские поздравления с Новым 2019 годом
09:58 Сегодня Телеграф

Накануне Нового года люди проводят разнообразные мероприятия: от утренников в детских садах и школах до корпоративов и вечеринок.

Самые лучшие стихи на Новый 2019 год Свиньи — смешные и остроумные. Свинка – животное очень добродушное, щедрое и компанейское, не требует к себе чрезмерного внимания. Вот смешное поздравление, в котором упоминаются се тотемные животные, пришедшие в гости к Свинье.

Будем метать перед свиньями бисер

Уже у порога стоит дед Мороз,

Чтобы не красть друг у друга, как крыса,

Чтобы, как конь не пахать за овес.

Тигрой не быть чтобы, злющею очень,

Чтобы козой и овечкой не быть.

Чтобы не быть каннибалом, короче,

И каннибалов собой не кормить.

Змеем-драконом не клеиться к выси,

Как и к земле, ядовитой змеей.

Лучше метать перед свиньями бисер,

Лучше уж быть натуральной свиньей.

Правда, что свиньи – спецы в апельсинах,

Правда, что гусь – не товарищ свинье.

Что-то гусятинки хочется сильно,

И апельсинов так хочется мне.

Будем метать перед свиньями бисер,

Уже у порога стоит Новый Год.

Вот бой часов в тишине раздается —

Значит, захрюкаем с вами вот-вот!!!

С Новым годом! Елочка кружится,

А на ней мигают огоньки,

У детишек радостные лица —

Повторяют песни и стихи,

Дедушку Мороза ждут ребятки,

Веселятся, водят хоровод,

Ждут подарков, угощений сладких,

Чуда, что вот-вот произойдет.

* * *

Красавица Снегурка,

И добрый дед Мороз

Сегодня вместе с нами,

А повод очень прост: 

Любимый Новый Год,

Огни и серпантин,

Сегодня все танцуют,

Сегодня вместе мы.

И рады всем сюрпризам,

И громче всех кричим.

Спокойно веселиться

Мы, точно, не хотим!

Последним декабрьским днём,

Нового Года всем миром мы ждём.

Ждём радостный праздник, салюты,

Подарков мы ждём и валюты…

А больше всего ждём чудес:

Чтоб Дед Мороз по трубе к нам залез,

Оставив под ёлкой частичку себя,

В праздник семейный, тайну храня.

Прячется он и скрывается,

Счастьем людей наслаждается,

Дарит улыбки, несёт настроение,

Самые лучшие в жизни мгновения!

* * *

Свинка в гости к нам идет,

Открывайте двери!

Добро и радость принесет,

Ждем перемен и верим!

Дед Мороз стучится в двери

С поросенком под рукой

Ты его впускай скорее,

Помни, мы всегда с тобой!

Пусть Новый Год войдет к вам в дом,

Под елочку садится,

А мы желаем вам сегодня

Отлично веселиться.

Пусть Свинка вам удачу принесет,

И обеспечит море позитива,

Подарит счастье, радость и успех,

Плеснет эмоций, чтоб не скучно было.

Новый год 2019: веселые поздравления для коллег и сотрудников

Дед Мороз стучится в двери,

У него в руках мешок,

Собрались вокруг все звери

И танцуют хоровод!

Больше всех танцует хрюшка!

Хоть на улице зима!

Рассказала ей подружка,

Что главнее всех она!

С Новым Годом поздравляет

И приветы всем Вам шлёт!

Быть счастливыми желает

В этот лучший Новый Год!

* * *

Ниф-Ниф, Наф-Наф, ещё Нуф-Нуф,

О ком я говорю?

Всё это правда, а не слух,

На этот раз в году,

Нам не собака будет друг,

А кто, я расскажу,

У нее хвостик словно крюк,

Очистки на носу,

Ведь это милая свинья,

С ней будем мы дружить,

Пусть нам похрюкает она,

Всех будет веселить!

Новый год 2019: прикольные поздравления в стихах для друзей и знакомых

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