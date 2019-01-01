Красивые детские поздравления с Новым 2019 годом

Самые лучшие стихи на Новый 2019 год Свиньи — смешные и остроумные. Свинка – животное очень добродушное, щедрое и компанейское, не требует к себе чрезмерного внимания. Вот смешное поздравление, в котором упоминаются се тотемные животные, пришедшие в гости к Свинье.
Будем метать перед свиньями бисер
Уже у порога стоит дед Мороз,
Чтобы не красть друг у друга, как крыса,
Чтобы, как конь не пахать за овес.
Тигрой не быть чтобы, злющею очень,
Чтобы козой и овечкой не быть.
Чтобы не быть каннибалом, короче,
И каннибалов собой не кормить.
Змеем-драконом не клеиться к выси,
Как и к земле, ядовитой змеей.
Лучше метать перед свиньями бисер,
Лучше уж быть натуральной свиньей.
Правда, что свиньи – спецы в апельсинах,
Правда, что гусь – не товарищ свинье.
Что-то гусятинки хочется сильно,
И апельсинов так хочется мне.
Будем метать перед свиньями бисер,
Уже у порога стоит Новый Год.
Вот бой часов в тишине раздается —
Значит, захрюкаем с вами вот-вот!!!
С Новым годом! Елочка кружится,
А на ней мигают огоньки,
У детишек радостные лица —
Повторяют песни и стихи,
Дедушку Мороза ждут ребятки,
Веселятся, водят хоровод,
Ждут подарков, угощений сладких,
Чуда, что вот-вот произойдет.
* * *
Красавица Снегурка,
И добрый дед Мороз
Сегодня вместе с нами,
А повод очень прост:
Любимый Новый Год,
Огни и серпантин,
Сегодня все танцуют,
Сегодня вместе мы.
И рады всем сюрпризам,
И громче всех кричим.
Спокойно веселиться
Мы, точно, не хотим!
Последним декабрьским днём,
Нового Года всем миром мы ждём.
Ждём радостный праздник, салюты,
Подарков мы ждём и валюты…
А больше всего ждём чудес:
Чтоб Дед Мороз по трубе к нам залез,
Оставив под ёлкой частичку себя,
В праздник семейный, тайну храня.
Прячется он и скрывается,
Счастьем людей наслаждается,
Дарит улыбки, несёт настроение,
Самые лучшие в жизни мгновения!
* * *
Свинка в гости к нам идет,
Открывайте двери!
Добро и радость принесет,
Ждем перемен и верим!
Дед Мороз стучится в двери
С поросенком под рукой
Ты его впускай скорее,
Помни, мы всегда с тобой!
Пусть Новый Год войдет к вам в дом,
Под елочку садится,
А мы желаем вам сегодня
Отлично веселиться.
Пусть Свинка вам удачу принесет,
И обеспечит море позитива,
Подарит счастье, радость и успех,
Плеснет эмоций, чтоб не скучно было.
Дед Мороз стучится в двери,
У него в руках мешок,
Собрались вокруг все звери
И танцуют хоровод!
Больше всех танцует хрюшка!
Хоть на улице зима!
Рассказала ей подружка,
Что главнее всех она!
С Новым Годом поздравляет
И приветы всем Вам шлёт!
Быть счастливыми желает
В этот лучший Новый Год!
* * *
Ниф-Ниф, Наф-Наф, ещё Нуф-Нуф,
О ком я говорю?
Всё это правда, а не слух,
На этот раз в году,
Нам не собака будет друг,
А кто, я расскажу,
У нее хвостик словно крюк,
Очистки на носу,
Ведь это милая свинья,
С ней будем мы дружить,
Пусть нам похрюкает она,
Всех будет веселить!