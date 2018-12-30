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C наступающим Новым годом: лучшие СМС-поздравления с Новым 2019 годом в стихах
C наступающим Новым годом: лучшие СМС-поздравления с Новым 2019 годом в стихах

C наступающим Новым годом: лучшие СМС-поздравления с Новым 2019 годом в стихах

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C наступающим Новым годом: лучшие СМС-поздравления с Новым 2019 годом в стихах
17:48 Сегодня Телеграф

Сегодня, в эту цифровых технологий, интернета и скоростных СМС, слать классические новогодние открытки уже не модно – современные люди отдают предпочтение мессенджерам и, готовясь поздравлять родных и близких с Новым 2019 годом, подбирают короткие новогодние поздравления в SMS.

Для всех, кто ценит креатив и желает порадовать знакомых необычными и актуальными для наступающего 2019 года поздравлениями мы подобрали короткие, но при этом красивые и интересные новогодние смс-поздравления:

Не рискуй ты зазря

И не бойся врагов,

Ведь подскажет Свинья

Много верных шагов!

Пожелаю вам здоровья

В девятнадцатом году!

Чтобы счастье привалило

Щедро в каждую семью!

Пусть год Свиньи несет удачу –

Все трудные решит задачи,

И осыплет, как дождем,

Золотом и серебром!

Новый год уж настает –

Свинку в гости к нам зовет!

А она одарит всех:

Ждет любовь вас и успех!

Ты уже много достиг,

И в бизнесе не новичок.

К порядку в деле ты привык –

Считаешь каждый пятачок.

И потому Свинья, любя,

Вознаградит за всё тебя!

Держи по ветру пятачок,

И ждет тебя везение!

Ведь ты совсем не простачок –

На все имеешь мнение!

Будьте счастливы, друзья!

Да поможет вам Свинья!

Почешите нежно ушко –

Станет верною подружкой!

Короткие поздравления с Новым годом 2019 в стихах, красивые открытки со свинками

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