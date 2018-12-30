C наступающим Новым годом: лучшие СМС-поздравления с Новым 2019 годом в стихах

Для всех, кто ценит креатив и желает порадовать знакомых необычными и актуальными для наступающего 2019 года поздравлениями мы подобрали короткие, но при этом красивые и интересные новогодние смс-поздравления:
Не рискуй ты зазря
И не бойся врагов,
Ведь подскажет Свинья
Много верных шагов!
Пожелаю вам здоровья
В девятнадцатом году!
Чтобы счастье привалило
Щедро в каждую семью!
Пусть год Свиньи несет удачу –
Все трудные решит задачи,
И осыплет, как дождем,
Золотом и серебром!
Новый год уж настает –
Свинку в гости к нам зовет!
А она одарит всех:
Ждет любовь вас и успех!
Ты уже много достиг,
И в бизнесе не новичок.
К порядку в деле ты привык –
Считаешь каждый пятачок.
И потому Свинья, любя,
Вознаградит за всё тебя!
Держи по ветру пятачок,
И ждет тебя везение!
Ведь ты совсем не простачок –
На все имеешь мнение!
Будьте счастливы, друзья!
Да поможет вам Свинья!
Почешите нежно ушко –
Станет верною подружкой!