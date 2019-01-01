Пожелания с Новым 2019 годом в стихах

Продумывая поздравление с Новым 2019 годом, важно найти именно те слова и пожелания, которые будут близки человеку и затронут его душу. Чаще всего в качестве поздравлений выбирают именно пожелания в стихотворной форме, которые сулят различные блага или просто поднимают настроение. Предлагаем вашему вниманию подборку таких стихов, в которых содержатся теплые и душевные новогодние пожелания на Новый 2019 год:
Желаю в этот Новый год
Поменьше грусти и забот,
Побольше счастья и добра,
Улыбок, нежности, тепла!
Чтоб были верными друзья
И очень дружною семья,
Чтоб каждый день удачным был,
И чтоб на всё хватало сил!
Ну а ещё пусть Новый год
Побольше денег принесёт,
Здоровья, мира и любви,
Чтоб в сердце не было зимы!
***
В этот праздник чудесный
Я хочу пожелать
Мир познать интересный,
С счастьем в ногу шагать.
Чтоб была ты любимой
И желанной всегда,
А от горя хранимой.
В небесах пусть звезда
Твою жизнь охраняет
В этом новом году.
От любви сердце тает,
Не познает беду.
Чтоб мечты все сбывались,
Ежедневно везло,
Чтоб судьба улыбалась
Всем проблемам назло.
***
С Новым годом! Волшебства,
Смеха, счастья и тепла,
Мира, радостей, достатка
И во всех делах порядка!
Пусть все серое, плохое
Старый год возьмет с собою.
Впредь лишь светлые мгновенья
Создают пусть настроенье!
***
Пышный снег в ночи летит.
Новый год в твой дом спешит.
Радостно его встречай
И шампанским привечай.
Пусть же каждый новый день
Скрасит будней дребедень.
Принесет веселье пусть
Скрасить огорченье, грусть.
Чтоб достиг в делах успеха,
Чтоб не знал ни в чем помехи,
Чтоб чувствам было тесно,
Чтобы год не вышел пресным.
Пусть все просьбы он услышит.
Пусть все в доме миром дышит.
Пусть царит в семье покой.
Будет светел день любой.
***
С Новым годом поздравляю.
Вам желаю всем добра,
Чтобы в жизни вашей было
Много счастья, волшебства!
Чтобы Дедушка Мороз
Вам подарочки принес.
Чтобы все ваши печали
Он в мешке с собой унес!
***
Пусть Новый год тебе удачу принесет,
Пусть все хорошее скорее состоится,
Пусть щедрым будет этот Новый год,
И всем желаниям твоим быстрее сбыться.
Пусть будет все: достаток и везенье,
Здоровье и великая любовь,
А жизнь пусть будет, как сплошное приключенье,
Которое толкает на успехи вновь и вновь!
***
Оливье уже готово,
Холодец, окорочок...
Новый год наступит скоро,
Шлю сердечный поздравок.
Пусть Свинья войдет хозяйкой
В ваш прекрасный, светлый дом,
Мир поселит и удачу
Хрюшка озорная в нем.
Будет год пусть этот ярким,
Счастье, деньги принесет,
Пусть со свинкой этой милой
Фантастически везет.