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Пожелания с Новым 2019 годом в стихах
Пожелания с Новым 2019 годом в стихах

Пожелания с Новым 2019 годом в стихах

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Пожелания с Новым 2019 годом в стихах
14:02 Сегодня Телеграф

Продумывая поздравление с Новым 2019 годом, важно найти именно те слова и пожелания, которые будут близки человеку и затронут его душу. Чаще всего в качестве поздравлений выбирают именно пожелания в стихотворной форме, которые сулят различные блага или просто поднимают настроение. Предлагаем вашему вниманию подборку таких стихов, в которых содержатся теплые и душевные новогодние пожелания на Новый 2019 год:

Желаю в этот Новый год

Поменьше грусти и забот,

Побольше счастья и добра,

Улыбок, нежности, тепла!

Чтоб были верными друзья

И очень дружною семья,

Чтоб каждый день удачным был,

И чтоб на всё хватало сил!

Ну а ещё пусть Новый год

Побольше денег принесёт,

Здоровья, мира и любви,

Чтоб в сердце не было зимы!

***

В этот праздник чудесный

Я хочу пожелать

Мир познать интересный,

С счастьем в ногу шагать.

Чтоб была ты любимой

И желанной всегда,

А от горя хранимой.

В небесах пусть звезда

Твою жизнь охраняет

В этом новом году.

От любви сердце тает,

Не познает беду.

Чтоб мечты все сбывались,

Ежедневно везло,

Чтоб судьба улыбалась

Всем проблемам назло.

***

С Новым годом! Волшебства,

Смеха, счастья и тепла,

Мира, радостей, достатка

И во всех делах порядка!

Пусть все серое, плохое

Старый год возьмет с собою.

Впредь лишь светлые мгновенья

Создают пусть настроенье!

***

Пышный снег в ночи летит.

Новый год в твой дом спешит.

Радостно его встречай

И шампанским привечай.

Пусть же каждый новый день

Скрасит будней дребедень.

Принесет веселье пусть

Скрасить огорченье, грусть.

Чтоб достиг в делах успеха,

Чтоб не знал ни в чем помехи,

Чтоб чувствам было тесно,

Чтобы год не вышел пресным.

Пусть все просьбы он услышит.

Пусть все в доме миром дышит.

Пусть царит в семье покой.

Будет светел день любой.

***

 

С Новым годом поздравляю.

Вам желаю всем добра,

Чтобы в жизни вашей было

Много счастья, волшебства!

Чтобы Дедушка Мороз

Вам подарочки принес.

Чтобы все ваши печали

Он в мешке с собой унес!

***

Пусть Новый год тебе удачу принесет,

Пусть все хорошее скорее состоится,

Пусть щедрым будет этот Новый год,

И всем желаниям твоим быстрее сбыться.

Пусть будет все: достаток и везенье,

Здоровье и великая любовь,

А жизнь пусть будет, как сплошное приключенье,

Которое толкает на успехи вновь и вновь!

***

Оливье уже готово,

Холодец, окорочок...

Новый год наступит скоро,

Шлю сердечный поздравок.

Пусть Свинья войдет хозяйкой

В ваш прекрасный, светлый дом,

Мир поселит и удачу

Хрюшка озорная в нем.

Будет год пусть этот ярким,

Счастье, деньги принесет,

Пусть со свинкой этой милой

Фантастически везет.

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