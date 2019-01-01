Поздравления с Новым годом 2019 в стихах и короткие смс

Лучшие поздравления с Новым годом 2019 для друзей, родных, любимых и коллег.
Трижды скажем — хрю, хрю, хрю!
И попотчуем Свинью.
Пусть она под Новый год
Только радость принесёт.
Пусть блестящим пятачком
Завлечет богатство в дом.
Пускай с острого копытца
Счастья даст сполна напиться.
Пускай тушкой своей тучной
Всем сулит благополучье.
Пусть не будет ни слезинки
В год розовобокой свинки.
***
Желаю сказку воплотить
С мечтою новогодней,
Светлее, радостнее жить
И быть душой свободней!
Пусть новогодняя пора
След в сердце оставляет!
Проходит праздник на ура –
И счастье возвращает!
***
Пускай год Свинки принесет
Все то, о чем душа мечтала,
Любовь, здоровье и доход
Такой, чтобы на все хватало!
Пусть дарит каждая минута
Удачу в этот годик Хрюшки!
Знай, Свинкин год подарит чудо,
Ведь Свинка — добрая зверушка!
***
В Новый год желаю счастья.
Пусть обходят все ненастья.
Будьте счастливы всегда,
Не грустите никогда!
***
Новый год идет по свету
И заходит в каждый дом.
От заката до рассвета
Мы за этот праздник пьем.
Счастьем пусть он нас одарит
И в деньгах не обделит.
Плакать вовсе не заставит
И любовью наградит!
***
С годом Свинки поздравляю,
Счастье пусть к тебе придет!
От души тебе желаю
Веселиться в Новый год!
Пусть лишь крупные купюры
В кошельке будут всегда!
Деньги не клюют пусть куры,
Чтоб сбылась твоя мечта!
Пусть успехов в год Свиньи
Будет очень-очень много!
Пожелать хочу любви
И здоровьечка стального!
***
Что, ребятушки, дождались?
Хрюшки в двери постучались!
Да не бойтесь, открывайте,
Новый год скорей встречайте!
В год две тыщи девятнадцать
С Хрюшей нужно соглашаться,
Хвост крючком, наверх пятак,
И не попадешь впросак!