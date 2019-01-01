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Поздравления с Новым годом 2019 в стихах и короткие смс

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Поздравления с Новым годом 2019 в стихах и короткие смс
12:53 Сегодня Телеграф

Пускай этот год будет настолько необычным, волшебным и запоминающимся, что даже спустя время вы могли бы вспомнить и поделиться своими положительными эмоциями.

Лучшие поздравления с Новым годом 2019 для друзей, родных, любимых и коллег.

Трижды скажем — хрю, хрю, хрю!

И попотчуем Свинью.

Пусть она под Новый год

Только радость принесёт.

 

Пусть блестящим пятачком

Завлечет богатство в дом.

Пускай с острого копытца

Счастья даст сполна напиться.

 

Пускай тушкой своей тучной

Всем сулит благополучье.

Пусть не будет ни слезинки

В год розовобокой свинки.

***

Желаю сказку воплотить

С мечтою новогодней,

Светлее, радостнее жить

И быть душой свободней!

 

Пусть новогодняя пора

След в сердце оставляет!

Проходит праздник на ура –

И счастье возвращает!

***

Пускай год Свинки принесет

Все то, о чем душа мечтала,

Любовь, здоровье и доход

Такой, чтобы на все хватало!

 

Пусть дарит каждая минута

Удачу в этот годик Хрюшки!

Знай, Свинкин год подарит чудо,

Ведь Свинка — добрая зверушка!

***

В Новый год желаю счастья.

Пусть обходят все ненастья.

Будьте счастливы всегда,

Не грустите никогда!

***

Новый год идет по свету

И заходит в каждый дом.

От заката до рассвета

Мы за этот праздник пьем.

Счастьем пусть он нас одарит

И в деньгах не обделит.

Плакать вовсе не заставит

И любовью наградит!

***

С годом Свинки поздравляю,

Счастье пусть к тебе придет!

От души тебе желаю

Веселиться в Новый год!

 

Пусть лишь крупные купюры

В кошельке будут всегда!

Деньги не клюют пусть куры,

Чтоб сбылась твоя мечта!

 

Пусть успехов в год Свиньи

Будет очень-очень много!

Пожелать хочу любви

И здоровьечка стального!

***

Что, ребятушки, дождались?

Хрюшки в двери постучались!

Да не бойтесь, открывайте,

Новый год скорей встречайте!

 

В год две тыщи девятнадцать

С Хрюшей нужно соглашаться,

Хвост крючком, наверх пятак,

И не попадешь впросак!

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