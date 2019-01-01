Прикольные поздравления с Новым 2019 годом Свиньи

Прикольные поздравления с Новым годом 2019 Желтой Свиньи (Кабана) - это самый смешной и оригинальный способ выразить добрые пожелания.

Как встретишь Новый год, так его и проведешь, гласит известное правило, и неудивительно, что в праздничную ночь все стремятся быть веселыми, счастливым и радостными и хотят развеселить близких.

Сказка в двери постучится,

Снег на землю упадёт,

Чудо, наконец, свершится,

И наступит Новый год.

Пусть он будет добрым, тёплым,

Пусть искрится счастья свет,

Пусть в нём будет много взлётов,

Много радости, побед!

Смех, любовь, успех, удачу

Пусть подарит Дед Мороз,

Долларов мешок в придачу,

И букет из сотни роз!

Праздник пусть несёт веселье,

Радость дням и сладость снам,

Здравие, тепло, везенье!

С Новым годом! Счастья вам!

***

ткрывайте шире двери,

Новый год пришел в дома!

Елка, запах мандаринов,

Дед Мороз и чудеса!

Не пускайте грусть и скуку.

И печаль гоните вон!

Только радость и веселье

Приглашайте за свой стол!

Праздник новых ощущений,

Праздник света и тепла!

В новый год за новой жизнью

Отправляйтесь, господа!

***

С Новым годом поздравляю

И желаю в этот год,

Каждый день чтоб был счастливым,

Без печалей и хлопот!

Чтобы счастьем вы искрились,

В доме поселился смех,

Чтоб в друзья к вам напросились

Деньги, радость и успех!

Чтоб в любви весь год купались —

Вам на радость, всем назло.

В жизни личной и в карьере

Чтобы вам всегда везло!

***

Новый год с собой несет

Много радости и смеха.

Жизни пусть водоворот

Устраняет все помехи.

Поздравления мои

Пусть поднимут настроение,

Много счастья и любви

Я желаю. И веселья!

Пусть здоровье и успех

Каждый день сопровождают.

Быть всегда счастливей всех

Тебе искренне желаю!

***

Вам желаю в Новый Год

Жить без горя и забот!

Не ходить весь год в аптеку,

Погасить всю ипотеку,

Чаще ездить на Багамы,

Из проблем не делать драмы

И обиды не копить,

Сразу проще станет жить!

***

Мандарины, оливье

И шампусик на столе!

Что же празднует народ?

Да, конечно, Новый год!

Пусть подарит он нам всем

Жизнь без бед и без проблем!

Пусть карьера вверх растет,

Ну а вместе с ней доход!

Пусть здоровье будет крепким,

А жизнь — сладкой, как конфетка!

Счастье к вам пускай придет

В яркий праздник, в Новый год!

***

С Новым годом поздравляю!

Счастья и любви желаю!

В доме — радости, достатка.

В жизни в сферах всех — порядка!

***

Пусть Новый год настроит вас

На мир, успех, любовь и счастье,

Пусть в вас уверенность вселит,

Что прочь уходят все ненастья.

В себя поверьте поскорей,

И он к мечте откроет дверь!