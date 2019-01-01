Прикольные поздравления с Новым 2019 годом Свиньи

Как встретишь Новый год, так его и проведешь, гласит известное правило, и неудивительно, что в праздничную ночь все стремятся быть веселыми, счастливым и радостными и хотят развеселить близких.
Сказка в двери постучится,
Снег на землю упадёт,
Чудо, наконец, свершится,
И наступит Новый год.
Пусть он будет добрым, тёплым,
Пусть искрится счастья свет,
Пусть в нём будет много взлётов,
Много радости, побед!
Смех, любовь, успех, удачу
Пусть подарит Дед Мороз,
Долларов мешок в придачу,
И букет из сотни роз!
Праздник пусть несёт веселье,
Радость дням и сладость снам,
Здравие, тепло, везенье!
С Новым годом! Счастья вам!
***
ткрывайте шире двери,
Новый год пришел в дома!
Елка, запах мандаринов,
Дед Мороз и чудеса!
Не пускайте грусть и скуку.
И печаль гоните вон!
Только радость и веселье
Приглашайте за свой стол!
Праздник новых ощущений,
Праздник света и тепла!
В новый год за новой жизнью
Отправляйтесь, господа!
***
С Новым годом поздравляю
И желаю в этот год,
Каждый день чтоб был счастливым,
Без печалей и хлопот!
Чтобы счастьем вы искрились,
В доме поселился смех,
Чтоб в друзья к вам напросились
Деньги, радость и успех!
Чтоб в любви весь год купались —
Вам на радость, всем назло.
В жизни личной и в карьере
Чтобы вам всегда везло!
***
Новый год с собой несет
Много радости и смеха.
Жизни пусть водоворот
Устраняет все помехи.
Поздравления мои
Пусть поднимут настроение,
Много счастья и любви
Я желаю. И веселья!
Пусть здоровье и успех
Каждый день сопровождают.
Быть всегда счастливей всех
Тебе искренне желаю!
***
Вам желаю в Новый Год
Жить без горя и забот!
Не ходить весь год в аптеку,
Погасить всю ипотеку,
Чаще ездить на Багамы,
Из проблем не делать драмы
И обиды не копить,
Сразу проще станет жить!
***
Мандарины, оливье
И шампусик на столе!
Что же празднует народ?
Да, конечно, Новый год!
Пусть подарит он нам всем
Жизнь без бед и без проблем!
Пусть карьера вверх растет,
Ну а вместе с ней доход!
Пусть здоровье будет крепким,
А жизнь — сладкой, как конфетка!
Счастье к вам пускай придет
В яркий праздник, в Новый год!
***
С Новым годом поздравляю!
Счастья и любви желаю!
В доме — радости, достатка.
В жизни в сферах всех — порядка!
***
Пусть Новый год настроит вас
На мир, успех, любовь и счастье,
Пусть в вас уверенность вселит,
Что прочь уходят все ненастья.
В себя поверьте поскорей,
И он к мечте откроет дверь!