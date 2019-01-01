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Вторник, 01.01.2019
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Новый год 2019: поздравление в стихах
Новый год 2019: поздравление в стихах

Новый год 2019: поздравление в стихах

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Новый год 2019: поздравление в стихах
17:46 Сегодня Телеграф

Приход самого волшебного и сказочного праздника в году, когда воздух вместе с запахом мандарин и хвои наполняется ожиданием чуда, все ждут с нетерпением.

Новый год – один из самых ожидаемых и волшебных праздников, влекущий за собой масу приятных событий. Прощание со старым, 2018 годом, подготовка к торжеству и, собственно, встреча с грядущим годом Свиньи – все это окутано массой приятных хлопот и теплых воспоминаний.

В новом году хочу пожелать:

Ни на секунду не унывать,

Чаще бросать зону комфорта,

Пробовать всё только первого сорта,

Больше улыбок, веселья, тепла,

Чтобы владела сердцем весна,

Не было, чтоб ни забот, ни невзгод

Круглые сутки, весь целый год!

***

С Новым годом поздравляю.

Улыбок, смеха вам желаю.

И пусть этот новый год

Вам здоровье принесет.

 

А в придачу — тонну счастья,

Целый год жить без ненастья.

Радоваться счастью близких,

Чтоб не гасла жизни искра.

 

И еще желаю мира,

Жить и ладно, и красиво.

В кошельке чтоб было впрок,

Жизнь — как сладкий сахарок.

***

Поздравляю с Новым годом

И желаю от души:

Чтобы жизнь казалась мёдом,

Денег целые ковши.

 

Удача пусть сопровождает,

И счастье голову кружит.

Судьба пускай сюрпризы дарит,

Гармония в семье царит.

 

Здоровья, радости, успеха,

Любви на долгие года.

И жизнь пусть будет полна смеха,

Не будет грустно никогда!

***

Новый год пушистой сказкой

Пусть порадует тебя,

Желаю в нём добра и ласки,

Пусть будет жизнь теплом полна.

 

Желаю счастья, много света,

Пусть озаряются пути.

И от заката до рассвета

Пускай горят глаза твои.

 

Новых дней веселья, счастья,

Незабываемых минут.

Пусть в этот год уйдут ненастья,

И дни волшебные пусть ждут.

***

С Новым годом, с новым счастьем!

Чтобы не было ненастья,

Жизнь казалась для вас медом —

Ароматным, вкусным, сладким.

С новым в жизни эпизодом —

Очень звонким, ярким, жарким!

Всё, о чём давно мечталось,

В году новом чтоб свершалось,

А счастливая звезда

Освещала путь всегда!

***

Феерического счастья

И веселья, и добра!

С Новым годом поздравляю,

Чтобы полной жизнь была!

 

Звёзды пусть сияют ярче,

Исполняя все мечты,

Расцветут любовь, удача,

Как волшебные цветы!

***

Пусть Новый год много несет

Счастливых дней и добрых встреч.

Пусть все невзгоды, словно лед,

Растают в огонечках свеч.

 

Душевных праздников, тепла,

Уюта в доме и любви.

Пусть в гору все идут дела,

Мечты сбываются твои.

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