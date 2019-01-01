Привітання з Новим роком 2019 українською мовою, красиві відкритки з Новим роком 2019

Подбайте про чудовий настрій для ваших близьких!

Новий рік 2019 пройде під знаком Жовтої Земляної Свині. Ця тварина символізує вірність і стабільність, чого й можна побажати усім своїм близьким. Якщо ви підготували подарунки на Новий рік – чудово, але жоден подарунок не буде щирим без теплих слів.

З Новим роком! Нехай цей рік принесе нам багато щастя, удачі, посмішок, тепла і світла. Нехай він буде сповнений яскравими фарбами, приємними враженнями і радісними подіями. Бажаю всім у новому році бути здоровими, красивими, коханими і успішними!

Вітаю з Новим роком! Бажаю, щоб наступний рік приніс нам стільки радості, скільки днів у році, і щоб кожен день дарував нам усмішку і частинку добра. Нехай все, що ми планували, обов'язково збудеться, все, що хотіли почати, – почнеться, а що хотіли закінчити – закінчиться. Нехай у наступному році ми всі станемо щасливішими, добрішими і уважнішими до людей, які нас оточують, а світ відкриє нам нові двері!

З Новим роком, з новими починаннями й новими успіхами. Бажаю новорічної радості і непередбачуваного дива, чарівної історії і яскравих, веселих моментів. Нехай Новий рік подарує світлу надію і великі сили, виконає всі добрі бажання і принесе щастя у твій дім.

Бажаю, щоб Новий рік приніс не тільки щастя, але і впевненість у завтрашньому дні, щоб кожен ранок починався з відчуття радості і задоволення! Нехай вас переповнює жага до нових звершень, енергія та щира радість від життя, яка сама по собі є безцінним даром.

Вітаємо з Новим Роком! Бажаємо, щоб іскристий настрій супроводжував вас цілий рік, щоб прекрасні люди і добрі друзі були поруч. Нехай збудуться найбажаніші мрії, відбудуться несподівані і радісні події, а життя наповниться любов'ю, добротою, світлом!