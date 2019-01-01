Скачать
Вторник, 01.01.2019
Президент предостерег от консолидации пророссийских кандидатов перед выборами
Президент предостерег от консолидации пророссийских кандидатов перед выборами
НАТО в Украине: ВБ и Канада взяли на себя роль контактного посольства
НАТО в Украине: ВБ и Канада взяли на себя роль контактного посольства
Happy New Year: как украинские и зарубежные спортсмены встретили Новый 2019 год
Happy New Year: как украинские и зарубежные спортсмены встретили Новый 2019 год
Новый год 2019: поздравление в стихах
Новый год 2019: поздравление в стихах

Привітання з Новим роком 2019 українською мовою, красиві відкритки з Новим роком 2019

Смотрите фото (6)
Привітання з Новим роком 2019 українською мовою, красиві відкритки з Новим роком 2019
20:36 Сегодня Телеграф

Подбайте про чудовий настрій для ваших близьких!

Новий рік 2019 пройде під знаком Жовтої Земляної Свині. Ця тварина символізує вірність і стабільність, чого й можна побажати усім своїм близьким. Якщо ви підготували подарунки на Новий рік – чудово, але жоден подарунок не буде щирим без теплих слів.

З Новим роком! Нехай цей рік принесе нам багато щастя, удачі, посмішок, тепла і світла. Нехай він буде сповнений яскравими фарбами, приємними враженнями і радісними подіями. Бажаю всім у новому році бути здоровими, красивими, коханими і успішними!

Вітаю з Новим роком! Бажаю, щоб наступний рік приніс нам стільки радості, скільки днів у році, і щоб кожен день дарував нам усмішку і частинку добра. Нехай все, що ми планували, обов'язково збудеться, все, що хотіли почати, – почнеться, а що хотіли закінчити – закінчиться. Нехай у наступному році ми всі станемо щасливішими, добрішими і уважнішими до людей, які нас оточують, а світ відкриє нам нові двері!

З Новим роком, з новими починаннями й новими успіхами. Бажаю новорічної радості і непередбачуваного дива, чарівної історії і яскравих, веселих моментів. Нехай Новий рік подарує світлу надію і великі сили, виконає всі добрі бажання і принесе щастя у твій дім.

Бажаю, щоб Новий рік приніс не тільки щастя, але і впевненість у завтрашньому дні, щоб кожен ранок починався з відчуття радості і задоволення! Нехай вас переповнює жага до нових звершень, енергія та щира радість від життя, яка сама по собі є безцінним даром.

Вітаємо з Новим Роком! Бажаємо, щоб іскристий настрій супроводжував вас цілий рік, щоб прекрасні люди і добрі друзі були поруч. Нехай збудуться найбажаніші мрії, відбудуться несподівані і радісні події, а життя наповниться любов'ю, добротою, світлом!

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (6)

Все по теме:

Праздник, Стихи, Поздравления, 31 декабря, 1 января, Открытки, С Новым годом, Поздравления с новым годом, Смс-поздравления, Прикольные поздравления, Новогодние поздравления, С Наступающим, Поздравления на украинском языке, Смешные открытки, Привітання, 2019 год, Вірші, Листівки, Праздник Нового года, Поздравления в открытках, Стихи с Новым годом, поздравления в стихах с Новым годом, прикольные открытки, прикольные поздравления с Новым годом, Поздравления родным, поздравления родным с Новым годом, поздравления в гифках с Новым годом, короткие СМС в стихах и прозе, короткие СМС-поздравления в стихах, короткие СМС-поздравления в прозе, С 1 января, Новый год 2019, Год Свиньи, год Желтой Земляной Свиньи, Открытки с Новым годом 2019, Поздравления с Новым 2019 годом, С новым годом 2019, красивые открытки с Новым годом 2019, Новий рік 2019, Рік Кабана, Привітання українською мовою, С Новым 2019 годом, Поздравления с Желтой Земляной Свиньи 2019, Поздравления с Новым годом 2019, прикольные поздравления с наступающим Новым годом 2019, Поздравления с наступающим новым 2019 годом Желтой Земляной Свиньи, С наступающим новым 2019 годом, Открытки с наступающим Новым годом 2019, Красивые поздравления с Новым 2019 годом, с Новым 2019 годом для родных и близких.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Красивые поздравления с Новым годом 2019 в прозе для близких и друзей
02 1 января – какой сегодня праздник и что нельзя делать в первый день нового года
03 Мороз до -15 и гололед: синоптики рассказали, какой будет погода в первый день нового года
04 Какие сюрпризы готовит погода: прогноз в Украине на 2019 год
05 Поздравления с Новым годом 2019 в стихах и короткие смс
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Новый председатель ОБСЕ посетит Донбасс
Новый председатель ОБСЕ посетит Донбасс
Жители планеты отметили Новый год (Фото)
Жители планеты отметили Новый год (Фото)
Какие сюрпризы готовит погода: прогноз в Украине на 2019 год
Какие сюрпризы готовит погода: прогноз в Украине на 2019 год
Привітання з Новим роком 2019 українською мовою, красиві відкритки з Новим роком 2019
Привітання з Новим роком 2019 українською мовою, красиві відкритки з Новим роком 2019
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь