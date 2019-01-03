Рождество 2019: душевные поздравление в стихах

Рождество Христово - один из самых великих дней для христиан всего мира. Лучшие поздравления в стихах для вас и ваших близких.

Вечно свято, вечно ново

Рождество для нас Христово.

Много лет из года в год

Праздник этот радость льет,

Славьте Бога, стар и мал,

Он Спасителя нам дал!

Тих и светел рождественский вечер,

Вот и первая в небе звезда.

В этом ярком божественном свете

Мир встречает канун Рождества!

Распахнутся святые объятья

Белоснежных и ангельских крыл

В честь того, кто пойдет на распятье,

А пока лишь пришел в этот мир!

И ликует народ православный,

Отмечая рожденье Христа,

В этот праздник святой, самый главный

Пусть Господь войдет в наши сердца!

Вот и снова Рождество -

Сил небесных торжество:

В этот день Христос пришел,

Чтоб спасти наш мир от зол.

Слава вечная Ему,

Побеждающему тьму.

Поздравляем всей душой

С этой радостью большой.

С Рождеством, с великой датой,

Пусть счастьем будет жизнь богата,

Господь здоровьем наградит

И от беды всех защитит!

Поздравления примите

В светлый праздник Рождества.

Своим близким подарите

Море света и тепла.

Отдавая, мы однажды

Всё получим во сто крат.

Пусть же счастлив будет каждый

И на милости богат!

Поздравляем с Рождеством! Желаем, чтобы в каждом доме были мир и покой, гармония и достаток. Пусть происходят чудеса и прекрасные события, наполняя жизнь восхитительными моментами, счастливыми улыбками и добротой человеческих сердец. Любви, благополучия и процветания!