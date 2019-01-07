Лучшие рождественские поздравления 2019 года для друзей и семьи

Рождественские праздники – повод проявить нежность, любовь и доброту своим близким людям. Почему бы это не сделать в стихах? Более 20 стихов, созданных с любовью и праздничным настроением.
Примите поздравления в Рождество.
Пусть в вашей жизни чудо приключится,
Пусть радость, вдохновение и добро
Сумеют в вашем доме поселиться.
Пускай надежда, вера, теплота
Вас в жизни ни на миг не покидают,
Пускай любая сбудется мечта,
Я искренне вам лучшего желаю!
***
Пускай рождественским напевом
Сей день тебя благословит,
Пусть радость будет ярче снега,
Пускай судьба благоволит.
Пусть Рождество тебя отметит
Волшебным светом золотым,
Пускай успеха солнце светит,
Живи, люби и будь любим!
***
Чего вам пожелать сегодня,
В чудесный праздник Рождества?
Чтоб каждый день, как новогодний,
Был предвкушением торжества,
Чтоб жизнь ошибки вам прощала,
Чтоб в сердце расцвела любовь,
Глаза, как звездочки, сияли,
И улыбаться вновь и вновь!
***
Прекрасен приход Рождества,
Как тих этот праздник и светел!
Мы добрые слышим слова —
Им взрослые рады и дети.
Так пусть же Господь в этот день
От вас отведет все невзгоды.
Иисуса незримая тень
Пускай поведет через годы.
Стучится в окна Рождество,
Чтобы душе и сердцу пелось,
Тебе желаю я всего,
Что самому тебе хотелось.
Хочу здоровья пожелать,
И быть в душе порой беспечным,
И никогда не унывать,
Пусть счастье будет бесконечным!
***
С ранних лет об этом знают дети -
Вездесущ Господь наш и незрим.
И за все прекрасное на свете
Бога в Рождество благодарим.
В Рождество тебе желаю счастья,
Как и всей твоей семье.
Пусть обходят дом ненастья,
Жить в достатке и добре.
***
Красивой сказкою с рождественских небес
Пусть спустятся к тебе твои мечты.
Желаю много истинных чудес,
Тепла, любви, душевной чистоты.
Пусть будет все на благо, на добро,
И сердце пусть не ведает печали.
Желаю, чтоб во всем тебе везло,
Чтоб Бог берег и люди привечали!
***
Любимый, единственный муж,
Тебя с Рождеством поздравляю.
И я единения душ
Для нас, как и прежде, желаю.
В работе всегда процветай,
Пусть труд твой не будет напрасным,
Почаще меня обнимай –
И все будет в жизни прекрасно!
***
Рождество – это сказочный час,
Ведь его атмосфера – волшебна.
Его музыка радует нас,
А подарки – чудесны, бесценны.
Пусть подарит тебе Рождество
Постоянное, вечное счастье,
Чтоб всегда тебе в жизни везло,
Чтоб в душе было место для страсти!
Пусть Новый год и праздник Рождества
Подарят ощущенье волшебства!
Пусть огонек свечи согреет дом,
Пусть запах свежей хвои будет в нем!
Пусть рядом будут близкие друзья,
Пусть будет счастлива и радостна семья.
***
Пусть вам везет всегда, во всем!
Пусть в праздник Рождества
Проблемы будут нипочем,
И добрые слова
Пусть только искренне звучат!
Желаю вам добра,
Поздравить вас друзья хотят,
Ведь праздновать пора.
***
Пусть Рождество вас наградит
За добрые дела,
Пусть жизнь вам радости дарит,
Любовь – не будет зла.
Пускай ваши светятся глаза
От радости всегда,
Над головою небеса
Не меркнут никогда!
***
Мы Новый год отметили,
Сегодня — Рождество!
Желаю добродетели,
Пусть не коснется зло.
А будет только счастье,
Сегодня и всегда,
Печалей и ненастий
Не будет никогда!
***
Зажглась полночная звезда,
Зажглась звезда надежды нашей!
Так пусть горит она всегда,
Чтоб мир добрее стал и краше!
Пусть вам подарит Рождество
Всех исполнения желаний!
И пусть своим очарованьем
Накроет нас всех волшебство!
***
Есть светлый праздник — Рождество,
Когда у всех в душе светло,
Когда глаза горят от счастья,
Когда нам в радость и ненастье.
Есть светлый праздник — Рождество...
Уютно в доме и тепло,
И пироги, и теплый чай,
И медленно часы стучат.
Есть светлый праздник — Рождество...
Все с нетерпением ждут его.
А Вы не ждите Рождества...
Пусть будет так у Вас всегда!
***
В этот светлый Рождественский вечер
Я сердечно тебя поздравляю.
Пусть горят на столе ярко свечи,
И глаза твои счастьем сияют!
Пусть спокойствие будет повсюду,
И сопутствует только успех,
Окружают лишь добрые люди,
И в душе пусть царит только смех!
***
Дорогой мой человек!
С Рождеством Христовым!
Пусть твой мир и пусть твой век
Будет несуровым,
Божья хлынет благодать
В душу и в дыханье,
Чтоб не знать и не встречать
Боли и страданья.
Ясных дней тебе и вех,
И открытий новых,
Дорогой мой человек,
С Рождеством Христовым!
***
В тихом снежном январе
Рождество Христово -
Церкви в звонком серебре
Праздника ждут снова...
Долгий пост закончен, вновь
С Рождеством, родные!
Пусть опять вас ждут любовь,
Радости земные!
В праздник этот нет проблем,
Лишь тепло и вера,
Пусть господь подарит всем
Счастье полной мерой!
***
В день счастливый зимний
Рождество приходит.
В дом и в душу радость
И любовь приводит.
Поздравляю с Рождеством,
Пусть все удается.
Любовь, счастье и успех
К тебе с неба льется.
***
Ангелы с небес спустились,
двери в сказку отворились.
Наступило Рождество!
И у власти колдовство!
И неведомая сила
Растворяет в душах зло.
В сердце радость затаилась!
Счастья, мира!
С Рождеством!
***
В этот праздник необычный
Счастья в жизни желать личной —
Это будет слишком мало:
Я хочу, чтобы настала
В жизни новая эпоха,
Было, как в году далеком,
Когда в мир пришел Христос
И грехи наши унес.
Светлых вам перерождений
И хороших изменений!
***
Любят все на этом свете
Чистый праздник Рождества,
Ждут и взрослые, и дети
Наступленья волшебства!
Пусть же день придет скорее,
Пусть здоровье принесет,
Сердце радостью согреет,
Даст удачу на весь год!
***
Мы сердечно поздравляем
С Рождеством всех вас!
Счастья и любви желаем
В этот светлый час!
Пусть вас озарит сияние
Со звездной высоты
И исполнятся желания,
Все планы и мечты!
***
Ночь Рождественская наступает,
Бога мы за все благодарим.
Даже ребятишки понимают –
Вездесущ Господь наш и незрим.
В праздник Рождества Христова
От души хотим мы пожелать
Счастья вам, удачи и здоровья,
И с любовью каждый день встречать!