Лучшие рождественские поздравления 2019 года для друзей и семьи

Поздравления в стихах для родных и близких людей. Наши поздравления – ваше настроение на +100500!

Рождественские праздники – повод проявить нежность, любовь и доброту своим близким людям. Почему бы это не сделать в стихах? Более 20 стихов, созданных с любовью и праздничным настроением.

Примите поздравления в Рождество.

Пусть в вашей жизни чудо приключится,

Пусть радость, вдохновение и добро

Сумеют в вашем доме поселиться.

Пускай надежда, вера, теплота

Вас в жизни ни на миг не покидают,

Пускай любая сбудется мечта,

Я искренне вам лучшего желаю!

***

Пускай рождественским напевом

Сей день тебя благословит,

Пусть радость будет ярче снега,

Пускай судьба благоволит.

Пусть Рождество тебя отметит

Волшебным светом золотым,

Пускай успеха солнце светит,

Живи, люби и будь любим!

***

Чего вам пожелать сегодня,

В чудесный праздник Рождества?

Чтоб каждый день, как новогодний,

Был предвкушением торжества,

Чтоб жизнь ошибки вам прощала,

Чтоб в сердце расцвела любовь,

Глаза, как звездочки, сияли,

И улыбаться вновь и вновь!

***

Прекрасен приход Рождества,

Как тих этот праздник и светел!

Мы добрые слышим слова —

Им взрослые рады и дети.

Так пусть же Господь в этот день

От вас отведет все невзгоды.

Иисуса незримая тень

Пускай поведет через годы.

Стучится в окна Рождество,

Чтобы душе и сердцу пелось,

Тебе желаю я всего,

Что самому тебе хотелось.

Хочу здоровья пожелать,

И быть в душе порой беспечным,

И никогда не унывать,

Пусть счастье будет бесконечным!

***

С ранних лет об этом знают дети -

Вездесущ Господь наш и незрим.

И за все прекрасное на свете

Бога в Рождество благодарим.

В Рождество тебе желаю счастья,

Как и всей твоей семье.

Пусть обходят дом ненастья,

Жить в достатке и добре.

***

Красивой сказкою с рождественских небес

Пусть спустятся к тебе твои мечты.

Желаю много истинных чудес,

Тепла, любви, душевной чистоты.

Пусть будет все на благо, на добро,

И сердце пусть не ведает печали.

Желаю, чтоб во всем тебе везло,

Чтоб Бог берег и люди привечали!

***

Любимый, единственный муж,

Тебя с Рождеством поздравляю.

И я единения душ

Для нас, как и прежде, желаю.

В работе всегда процветай,

Пусть труд твой не будет напрасным,

Почаще меня обнимай –

И все будет в жизни прекрасно!

***

Рождество – это сказочный час,

Ведь его атмосфера – волшебна.

Его музыка радует нас,

А подарки – чудесны, бесценны.

Пусть подарит тебе Рождество

Постоянное, вечное счастье,

Чтоб всегда тебе в жизни везло,

Чтоб в душе было место для страсти!

Пусть Новый год и праздник Рождества

Подарят ощущенье волшебства!

Пусть огонек свечи согреет дом,

Пусть запах свежей хвои будет в нем!

Пусть рядом будут близкие друзья,

Пусть будет счастлива и радостна семья.

***

Пусть вам везет всегда, во всем!

Пусть в праздник Рождества

Проблемы будут нипочем,

И добрые слова

Пусть только искренне звучат!

Желаю вам добра,

Поздравить вас друзья хотят,

Ведь праздновать пора.

***

Пусть Рождество вас наградит

За добрые дела,

Пусть жизнь вам радости дарит,

Любовь – не будет зла.

Пускай ваши светятся глаза

От радости всегда,

Над головою небеса

Не меркнут никогда!

***

Мы Новый год отметили,

Сегодня — Рождество!

Желаю добродетели,

Пусть не коснется зло.

А будет только счастье,

Сегодня и всегда,

Печалей и ненастий

Не будет никогда!

***

Зажглась полночная звезда,

Зажглась звезда надежды нашей!

Так пусть горит она всегда,

Чтоб мир добрее стал и краше!

Пусть вам подарит Рождество

Всех исполнения желаний!

И пусть своим очарованьем

Накроет нас всех волшебство!

***

Есть светлый праздник — Рождество,

Когда у всех в душе светло,

Когда глаза горят от счастья,

Когда нам в радость и ненастье.

Есть светлый праздник — Рождество...

Уютно в доме и тепло,

И пироги, и теплый чай,

И медленно часы стучат.

Есть светлый праздник — Рождество...

Все с нетерпением ждут его.

А Вы не ждите Рождества...

Пусть будет так у Вас всегда!

***

В этот светлый Рождественский вечер

Я сердечно тебя поздравляю.

Пусть горят на столе ярко свечи,

И глаза твои счастьем сияют!

Пусть спокойствие будет повсюду,

И сопутствует только успех,

Окружают лишь добрые люди,

И в душе пусть царит только смех!

***

Дорогой мой человек!

С Рождеством Христовым!

Пусть твой мир и пусть твой век

Будет несуровым,

Божья хлынет благодать

В душу и в дыханье,

Чтоб не знать и не встречать

Боли и страданья.

Ясных дней тебе и вех,

И открытий новых,

Дорогой мой человек,

С Рождеством Христовым!

***

В тихом снежном январе

Рождество Христово -

Церкви в звонком серебре

Праздника ждут снова...

Долгий пост закончен, вновь

С Рождеством, родные!

Пусть опять вас ждут любовь,

Радости земные!

В праздник этот нет проблем,

Лишь тепло и вера,

Пусть господь подарит всем

Счастье полной мерой!

***

В день счастливый зимний

Рождество приходит.

В дом и в душу радость

И любовь приводит.

Поздравляю с Рождеством,

Пусть все удается.

Любовь, счастье и успех

К тебе с неба льется.

***

Ангелы с небес спустились,

двери в сказку отворились.

Наступило Рождество!

И у власти колдовство!

И неведомая сила

Растворяет в душах зло.

В сердце радость затаилась!

Счастья, мира!

С Рождеством!

***

В этот праздник необычный

Счастья в жизни желать личной —

Это будет слишком мало:

Я хочу, чтобы настала

В жизни новая эпоха,

Было, как в году далеком,

Когда в мир пришел Христос

И грехи наши унес.

Светлых вам перерождений

И хороших изменений!

***

Любят все на этом свете

Чистый праздник Рождества,

Ждут и взрослые, и дети

Наступленья волшебства!

Пусть же день придет скорее,

Пусть здоровье принесет,

Сердце радостью согреет,

Даст удачу на весь год!

***

Мы сердечно поздравляем

С Рождеством всех вас!

Счастья и любви желаем

В этот светлый час!

Пусть вас озарит сияние

Со звездной высоты

И исполнятся желания,

Все планы и мечты!

***

Ночь Рождественская наступает,

Бога мы за все благодарим.

Даже ребятишки понимают –

Вездесущ Господь наш и незрим.

В праздник Рождества Христова

От души хотим мы пожелать

Счастья вам, удачи и здоровья,

И с любовью каждый день встречать!