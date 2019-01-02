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Среда, 02.01.2019
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Пожелания с Новым 2019 годом в прозе

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Пожелания с Новым 2019 годом в прозе
15:14 Сегодня Телеграф

Вся планета встретила Новый 2019 год Свиньи. Предновогодняя суета прошла, подарки ждут своих получателей под елками, салаты уже приготовлены и съедены, осталось только от души поздравить своих родных и близких. Если вы не знаете, где найти красивые и прикольные поздравления с Новым годом Свиньи – посмотрите нашу подборку.

Пускай этот Новый 2019 год станет для вас свинкой-копилкой, в которую вы будете складывать свои успехи и победы, богатство и достаток, счастье и радости, приятные встречи и интереснейшие приключения. Пускай этот год будет настолько необычным, волшебным и запоминающимся, что даже спустя время вы могли бы вспомнить и поделиться своими положительными эмоциями. Желаю самого лучшего, доброго и светлого, огромных благ и искренней любви. С Новым годом!

 

 Пусть почаще происходят интересные события, а жизнь приносит неожиданные и приятные сюрпризы. Пусть мечты воплотятся в реальность, а удача всегда будет на вашей стороне.

 

 Пусть деньги текут рекой, а океан счастья накроет вас сладкой волной!

 

Пусть всё намеченное сбывается, пусть достигаются даже самые трудные цели, а новые – не пугают своей отдалённостью. Пусть этот год будет полон счастья, светлых надежд, тёплых объятий и крепких рукопожатий. С праздником!

Новый год 2019: поздравление в стихах

 Желаю в наступающем году сказочного настроения, мира, сердечного тепла, душевного и физического здоровья. Пусть мечты превращаются в цели, а родные люди дарят поддержку и понимание. Пусть неудачи обходят стороной, а благосостояние растёт с каждым днём. Любви, веры, исполнения желаний, приятных событий, успеха, чудес и стабильности. С Новым годом!

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