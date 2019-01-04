Скачать
Пятница, 04.01.2019
Польша предлагает изменить &quot;нормандский&quot; формат
Польша предлагает изменить "нормандский" формат
Епифаний: В Украине будет в дальнейшем существовать Русская православная церковь
Епифаний: В Украине будет в дальнейшем существовать РПЦ
Свитолина опустится на две позиции, Цуренко установит рекорд в рейтинге WTA
Свитолина опустится на две позиции, Цуренко установит рекорд в рейтинге WTA
Рождественские колядки 2019 на украинском и русском языках
Рождественские колядки 2019 на украинском и русском языках

Рождество 2019: сердечные поздравления в прозе

Смотрите фото (6)
Рождество 2019: сердечные поздравления в прозе
11:36 Сегодня Телеграф

Сердечные поздравления с Рождеством для родных вам людей.

Самого светлого, хорошего, праздничного настроения. Радости, блеска в глазах, улыбок, позитивных мыслей и везения, душевной гармонии и только настоящих людей рядом. Пусть сказка в дом придет, луч тепла и света будет оберегать каждый день. Верьте только в лучшее, тогда все приятные встречи будут неслучайными.

Поздравляю с Рождеством! Пусть ваш дом наполняется теплотой и уютом. Сбываются все, даже самые маленькие, мечты. Сердца близких и родных будут согреты любовью и заботой. Окружающие люди будут добрыми и отзывчивыми. А Рождественская звезда всегда освещает путь!

 

От чистого сердца поздравляю с католическим Рождеством. Пусть этот светлый и добрый праздник принесет в дом радость, счастье, уют и гармонию, пусть будет много прекрасных дней, которые будут радовать веселыми семейными посиделками, душевными разговорами и приятными сюрпризами.

 

В светлый праздник Рождества желаем вам добра и счастья, благополучия и уюта вашему дому, душевной теплоты, взаимопонимания и поддержки в семье. Пусть жизнь ваша будет мирной, спокойной, счастливой.

 

Поздравляю с Рождеством Христовым, с праздником, который дышит надеждой и любовью, который возвращает веру в чудо и добро. Желаю стремительных взлётов, счастливых полётов, искренних объятий близких и большого счастья на Земле.

Сердечно поздравляю вас с Рождеством Христовым! Пусть в вашем доме всегда будет светло и уютно, пусть беды обходят вас стороной, а любовь сохраняется и пребывает в вашем сердце! Светлый праздник Рождества сулит чудеса, и я желаю вам встречи с этим чудом!

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (6)

Все по теме:

Поздравления, Поздравления родным, Рождество 2019, Поздравления с Рождеством 2019, Открытки с Рождеством 2019, Поздравления в гифках с Рождеством, Поздравления в открытка.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 4 января 2019: все знаки Зодиака
02 Украину заметет, а на Рождество ударят сильные морозы
03 СБУ расследует попытку захвата власти в Украине
04 Манчестер Сити 2:1 Ливерпуль: события матча
05 Группа KAZKA побила очередной рекорд по просмотрам в YouTube
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Порошенко показал свой 2018 год в фото
Порошенко показал свой 2018 год в фото
Палата представителей США приняла проект бюджета
Палата представителей США приняла проект бюджета
Украину заметет, а на Рождество ударят сильные морозы
В Рождество Украина будет самой холодной страной в Европе
Рождество 2019: сердечные поздравления в прозе
Рождество 2019: сердечные поздравления в прозе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь