Рождество 2019: сердечные поздравления в прозе

Сердечные поздравления с Рождеством для родных вам людей.

Самого светлого, хорошего, праздничного настроения. Радости, блеска в глазах, улыбок, позитивных мыслей и везения, душевной гармонии и только настоящих людей рядом. Пусть сказка в дом придет, луч тепла и света будет оберегать каждый день. Верьте только в лучшее, тогда все приятные встречи будут неслучайными.

Поздравляю с Рождеством! Пусть ваш дом наполняется теплотой и уютом. Сбываются все, даже самые маленькие, мечты. Сердца близких и родных будут согреты любовью и заботой. Окружающие люди будут добрыми и отзывчивыми. А Рождественская звезда всегда освещает путь!

От чистого сердца поздравляю с католическим Рождеством. Пусть этот светлый и добрый праздник принесет в дом радость, счастье, уют и гармонию, пусть будет много прекрасных дней, которые будут радовать веселыми семейными посиделками, душевными разговорами и приятными сюрпризами.

В светлый праздник Рождества желаем вам добра и счастья, благополучия и уюта вашему дому, душевной теплоты, взаимопонимания и поддержки в семье. Пусть жизнь ваша будет мирной, спокойной, счастливой.

Поздравляю с Рождеством Христовым, с праздником, который дышит надеждой и любовью, который возвращает веру в чудо и добро. Желаю стремительных взлётов, счастливых полётов, искренних объятий близких и большого счастья на Земле.

Сердечно поздравляю вас с Рождеством Христовым! Пусть в вашем доме всегда будет светло и уютно, пусть беды обходят вас стороной, а любовь сохраняется и пребывает в вашем сердце! Светлый праздник Рождества сулит чудеса, и я желаю вам встречи с этим чудом!