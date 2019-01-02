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Среда, 02.01.2019
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Красивые поздравления с Рождеством 2019

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Красивые поздравления с Рождеством 2019
16:26 Сегодня Телеграф

Красивые поздравления с Рождеством, что порадуют ваших близких.

  В день чудесный Рождества

 Вам желаю волшебства,

 Чтобы выпал белый снег,

 Чтоб в работе был успех.

 Чтобы в доме был достаток,

 Чтобы мёд был только сладок

И без примесей горчащих.

 Чтоб вы радовались чаще,

 Я сегодня вам желаю.

 С Рождеством вас поздравляю!

   

 Дорогой мой человек,

 С Рождеством Христовым!

 Пусть твой мир и пусть твой век

 Будет несуровым,

 Божья хлынет благодать

 В душу и в дыханье,

 Чтоб не знать и не встречать

 Боли и страданья.

 Ясных дней тебе и вех,

 И открытий новых!

 Дорогой мой человек,

 С Рождеством Христовым!

 

В предвкушении своём

Замерла душа,

Жизнь подбрасывает сказки,

Как же хороша!

Пусть прольётся свет на всех

Радости, тепла,

Много счастья вам, любви

В праздник Рождества.

 

 В День чудесный — Рождества,

 Поздравляю, Вас, друзья!

 Пожелать хочу любви,

 Чтоб едва-едва текли

 Годы пышною рекою,

 И горды были судьбою,

 Благодарны небесам,

 Посещайте божий Храм!

 Будьте искренне душою,

 И честны всегда с собою,

 Долгих-долгих жизни лет

 Без болезней и без бед!

 

 С  Рождеством!

 Пускай сердце наполнится счастьем,

 И уютом, улыбками — дом.

 Поздравляю, желаю богатства.

 Пусть Господь вам поможет всегда

 В трудным миг. Пусть к вам радость прибудет.

 Пожелаю я вам процветать,

 И ничто пусть мешать вам не будет.

 Свои цели, мечты воплощать!

 Окружение пусть будет хорошим,

 Уважают все вас же пускай,

 И веселья пусть будет всё больше.

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