Красивые поздравления с Рождеством 2019

Красивые поздравления с Рождеством, что порадуют ваших близких.

В день чудесный Рождества

Вам желаю волшебства,

Чтобы выпал белый снег,

Чтоб в работе был успех.

Чтобы в доме был достаток,

Чтобы мёд был только сладок

И без примесей горчащих.

Чтоб вы радовались чаще,

Я сегодня вам желаю.

С Рождеством вас поздравляю!

Дорогой мой человек,

С Рождеством Христовым!

Пусть твой мир и пусть твой век

Будет несуровым,

Божья хлынет благодать

В душу и в дыханье,

Чтоб не знать и не встречать

Боли и страданья.

Ясных дней тебе и вех,

И открытий новых!

Дорогой мой человек,

С Рождеством Христовым!

В предвкушении своём

Замерла душа,

Жизнь подбрасывает сказки,

Как же хороша!

Пусть прольётся свет на всех

Радости, тепла,

Много счастья вам, любви

В праздник Рождества.

В День чудесный — Рождества,

Поздравляю, Вас, друзья!

Пожелать хочу любви,

Чтоб едва-едва текли

Годы пышною рекою,

И горды были судьбою,

Благодарны небесам,

Посещайте божий Храм!

Будьте искренне душою,

И честны всегда с собою,

Долгих-долгих жизни лет

Без болезней и без бед!

С Рождеством!

Пускай сердце наполнится счастьем,

И уютом, улыбками — дом.

Поздравляю, желаю богатства.

Пусть Господь вам поможет всегда

В трудным миг. Пусть к вам радость прибудет.

Пожелаю я вам процветать,

И ничто пусть мешать вам не будет.

Свои цели, мечты воплощать!

Окружение пусть будет хорошим,

Уважают все вас же пускай,

И веселья пусть будет всё больше.