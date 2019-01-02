Красивые поздравления с Рождеством 2019

В день чудесный Рождества
Вам желаю волшебства,
Чтобы выпал белый снег,
Чтоб в работе был успех.
Чтобы в доме был достаток,
Чтобы мёд был только сладок
И без примесей горчащих.
Чтоб вы радовались чаще,
Я сегодня вам желаю.
С Рождеством вас поздравляю!
Дорогой мой человек,
С Рождеством Христовым!
Пусть твой мир и пусть твой век
Будет несуровым,
Божья хлынет благодать
В душу и в дыханье,
Чтоб не знать и не встречать
Боли и страданья.
Ясных дней тебе и вех,
И открытий новых!
Дорогой мой человек,
С Рождеством Христовым!
В предвкушении своём
Замерла душа,
Жизнь подбрасывает сказки,
Как же хороша!
Пусть прольётся свет на всех
Радости, тепла,
Много счастья вам, любви
В праздник Рождества.
В День чудесный — Рождества,
Поздравляю, Вас, друзья!
Пожелать хочу любви,
Чтоб едва-едва текли
Годы пышною рекою,
И горды были судьбою,
Благодарны небесам,
Посещайте божий Храм!
Будьте искренне душою,
И честны всегда с собою,
Долгих-долгих жизни лет
Без болезней и без бед!
С Рождеством!
Пускай сердце наполнится счастьем,
И уютом, улыбками — дом.
Поздравляю, желаю богатства.
Пусть Господь вам поможет всегда
В трудным миг. Пусть к вам радость прибудет.
Пожелаю я вам процветать,
И ничто пусть мешать вам не будет.
Свои цели, мечты воплощать!
Окружение пусть будет хорошим,
Уважают все вас же пускай,
И веселья пусть будет всё больше.