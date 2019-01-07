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Оригинальные поздравления с Рождеством, которые растопят душу каждого

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Оригинальные поздравления с Рождеством, которые растопят душу каждого
17:01 Сегодня Телеграф

Поздравления с Рождеством – самый смешной и оригинальный способ выразить добрые пожелания.

С Рождеством Христовым! Пусть этот волшебный праздник наполнит вашу жизнь светом, теплом, радостью и благополучием. Желаю вам мира, добра, любви, семейного уюта. Пусть ангел-хранитель оберегает вас от всех бед и невзгод!

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Поздравляем с Рождеством Христовым! В этот светлый праздник хочется пожелать мира и спокойствия в каждом доме, добра, взаимопонимания, достатка, любви, счастья, душевного равновесия, успехов во всех начинаниях, побольше радости, крепкого здоровья и всех благ! Пусть оправдаются все ожидания и сбудутся самые заветные мечты!

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С Рождеством Христовым! Пусть этот светлый праздник благодать и мир принесет в дом, добро и понимание — в семью, любовь и радость — в сердце, отзывчивость и искренность — в душу, счастье и удачу — в жизнь.

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В светлый праздник Рождества желаем вам добра и счастья, благополучия и уюта вашему дому, душевной теплоты, взаимопонимания и поддержки в семье. Пусть жизнь ваша будет мирной, спокойной, счастливой.

 

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Сердечно поздравляю вас с Рождеством Христовым! Пусть в вашем доме всегда будет светло и уютно, пусть беды обходят вас стороной, а любовь сохраняется и пребывает в вашем сердце! Светлый праздник Рождества сулит чудеса, и я желаю вам встречи с этим чудом!

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Когда Рождественская ночь блеснет звездами, пусть заветное и самое доброе желание ваше исполнится. Пусть будущее принесет понимание смысла бытия и осознание собственного счастья! Пусть прошлое приходит лишь светлыми воспоминаниями, а настоящее остается радостным и успешным!

***

Пусть Рождество Христово к вам будет благосклонно и не обделит радостью и верой в прекрасное! Желаю видеть только положительное в любых жизненных ситуациях и заряжать своим оптимизмом и неуемной энергией окружающих людей. Легкости вам на сердце, отменного здоровья и благополучия в семье!

***

На Рождество, в кругу семейном, почтим Христа и Господа Бога благодарной молитвой. Они слышат все наши мысли и надежды, видят поступки и деяния. Желаю каждому обрести свое собственное счастье и умиротворение души. Пусть осуществятся потаенные мечтания! С великим, всепрощающим вас Христовым Рождеством!

 

***

Поздравляю с Рождеством и сердечно желаю, встретить этот праздник в теплой семейной обстановке, в кругу своих самых близких и родных людей. Пусть ваш дом наполнится смехом и весельем, хорошим настроеньем. Безграничного счастья, крепкого здоровья, искренности и доброты, всего вам наилучшего.

***

Каждый праздник рождества Христова приносит чудесные мгновения, незабываемые минуты счастья и благодати. Пусть и сегодняшний праздник принесет вам исполнение всех светлых помыслов и поможет найти свою дорогу, ведущую к полной гармонии души и тела. Славьте Господа и любите друг друга!

***

Праздник приближается, и снежинки падают прямо в протянутые ладони обещанием счастья и доброго волшебства. Пусть под Рождество все ваши неразрешимые загадки найдут свои логичные ответы. Пусть дни наполнятся хрустальным счастливым смехом ваших детей. Пусть сбудется загаданное и воцарится согласие с собой и близкими.

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