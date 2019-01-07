Душевные поздравления с Рождеством: самые теплые слова для родных

Рождество – семейный, теплый и светлый праздник, хочется поздравить друзей и родных. Как же это сделать?

Рождественские праздники – прекрасный повод сказать дорогим людям пару приятных слов. Мы можем помочь вам в этом! Прекрасная подборка абсолютно разных поздравлений.

***

Ночь Рождества уж за окном.

Мы в эту ночь, конечно. ждём,

Чтоб нас хранили небеса,

А в жизни были чудеса.

Так пусть в душе покой случится

И счастье в каждый дом стучится,

Не будет войн на белом свете

И не болеют наши дети!

Пусть люди зла не совершают,

Друг другу чаще доверяют.

Пусть Бог в сердцах наших живет

И пусть по жизни нас ведет!

***

Поздравляю с Рождеством Христовым и пожелать от чистого сердца хочу, чтобы всегда было так: желудок сытым, карманы набиты богатством, голова полна светлых идей, душа пьяна от счастья, а сердце устремлено по курсу любви и удачи.

***

Желаю я всего-всего

В красивый праздник, в Рождество! —

Летящих звёздочек с небес,

Реальных, жизненных чудес,

Минутки слабости и счастья,

Доли высшей, без ненастий.

Тепла, уюта, дружбы в доме,

Всего этого в тройном объёме.

***

С Рождеством! Желаю икорки на корке, лыбы до ушей от счастья, ангельских крылышек за спиной, взъерошенных пёрышек от любви. Пусть Господь избавит от паршивых дней, а подарит дни блаженства и крутизны.

***

В этот светлый зимний вечер

Поздравляю с Рождеством!

Пусть здоровье будет крепче

И добро заходит в дом.

Чистоты тебе душевной,

Веры в чудо, теплоты.

И пусть в этот день волшебный

Все сбываются мечты.

***

Поздравляю с Рождеством Христовым и пожелать в этот светлый праздник от души хочу, чтоб на столе всегда была осетринка и свининка, чтобы в доме водилось много денежек и царило вечное счастье, чтобы головушка твоя всегда была ясной и светлой, а ноженьки твои, чтобы всегда шли по дороге удачи и благополучия.

***

Снежок блестит и стелется,

На улице бело,

Нам принесла метелица

Христово Рождество.

Пусть небушко не хмурится,

Сияет пусть оно,

И будет, как на улице,

В душе у вас бело!

Звездой, в ночи сияющей,

Пускай любовь ведет.

Прощать всех обижающих

Душа не устает.

На всех дорогах жизненных

Пусть вас Христос хранит.

Любовь его пречистая

Пускай вас осенит!

***

Поздравляю с Рождеством Христовым и в этот великий праздник желаю обильного удовольствия для желудка, красивых подарков для глаз, приятных слов и комплиментов для ушей, нескучных и полезных дел для рук, большой любви и хорошей кардиограммы для сердца. широкой и всегда открытой для счастья дверцы.

***

В светлый праздник Рождества

Желаю мира и добра!

Чтоб в доме мир был и уют,

Ломился стол от вкусных блюд.

Пусть Бог от бед вас бережет,

И счастье в вашу жизнь придет.

Пусть ангелы вас охраняют,

И радость сердце наполняет!

***

Желаю веселой рождественской кутерьмы, обильных застольев, умеренных возлияний и колядок без травм и происшествий. Пускай ваши дома всегда будут гостеприимными, холодильники забитыми, гости довольными и сытыми. Пускай деньги, удача и успех снежным комом свалятся вам на голову и закружат в лавине благополучия. С Рождеством!

***

Я поздравляю с Рождеством Христовым.

Пусть принесет Господь уют в ваш светлый дом,

Будьте счастливыми, всегда будьте здоровы,

Пускай заполнится вокруг вас всё добром!

Желаю радости, приятных лишь мгновений,

Чтоб отводил от вас Господь печаль и зло.

Желаю множества различных достижений,

Чтоб на душе было спокойно и тепло!