Душевные поздравления с Рождеством: самые теплые слова для родных

Рождественские праздники – прекрасный повод сказать дорогим людям пару приятных слов. Мы можем помочь вам в этом! Прекрасная подборка абсолютно разных поздравлений.
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Ночь Рождества уж за окном.
Мы в эту ночь, конечно. ждём,
Чтоб нас хранили небеса,
А в жизни были чудеса.
Так пусть в душе покой случится
И счастье в каждый дом стучится,
Не будет войн на белом свете
И не болеют наши дети!
Пусть люди зла не совершают,
Друг другу чаще доверяют.
Пусть Бог в сердцах наших живет
И пусть по жизни нас ведет!
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Поздравляю с Рождеством Христовым и пожелать от чистого сердца хочу, чтобы всегда было так: желудок сытым, карманы набиты богатством, голова полна светлых идей, душа пьяна от счастья, а сердце устремлено по курсу любви и удачи.
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Желаю я всего-всего
В красивый праздник, в Рождество! —
Летящих звёздочек с небес,
Реальных, жизненных чудес,
Минутки слабости и счастья,
Доли высшей, без ненастий.
Тепла, уюта, дружбы в доме,
Всего этого в тройном объёме.
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С Рождеством! Желаю икорки на корке, лыбы до ушей от счастья, ангельских крылышек за спиной, взъерошенных пёрышек от любви. Пусть Господь избавит от паршивых дней, а подарит дни блаженства и крутизны.
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В этот светлый зимний вечер
Поздравляю с Рождеством!
Пусть здоровье будет крепче
И добро заходит в дом.
Чистоты тебе душевной,
Веры в чудо, теплоты.
И пусть в этот день волшебный
Все сбываются мечты.
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Поздравляю с Рождеством Христовым и пожелать в этот светлый праздник от души хочу, чтоб на столе всегда была осетринка и свининка, чтобы в доме водилось много денежек и царило вечное счастье, чтобы головушка твоя всегда была ясной и светлой, а ноженьки твои, чтобы всегда шли по дороге удачи и благополучия.
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Снежок блестит и стелется,
На улице бело,
Нам принесла метелица
Христово Рождество.
Пусть небушко не хмурится,
Сияет пусть оно,
И будет, как на улице,
В душе у вас бело!
Звездой, в ночи сияющей,
Пускай любовь ведет.
Прощать всех обижающих
Душа не устает.
На всех дорогах жизненных
Пусть вас Христос хранит.
Любовь его пречистая
Пускай вас осенит!
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Поздравляю с Рождеством Христовым и в этот великий праздник желаю обильного удовольствия для желудка, красивых подарков для глаз, приятных слов и комплиментов для ушей, нескучных и полезных дел для рук, большой любви и хорошей кардиограммы для сердца. широкой и всегда открытой для счастья дверцы.
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В светлый праздник Рождества
Желаю мира и добра!
Чтоб в доме мир был и уют,
Ломился стол от вкусных блюд.
Пусть Бог от бед вас бережет,
И счастье в вашу жизнь придет.
Пусть ангелы вас охраняют,
И радость сердце наполняет!
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Желаю веселой рождественской кутерьмы, обильных застольев, умеренных возлияний и колядок без травм и происшествий. Пускай ваши дома всегда будут гостеприимными, холодильники забитыми, гости довольными и сытыми. Пускай деньги, удача и успех снежным комом свалятся вам на голову и закружат в лавине благополучия. С Рождеством!
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Я поздравляю с Рождеством Христовым.
Пусть принесет Господь уют в ваш светлый дом,
Будьте счастливыми, всегда будьте здоровы,
Пускай заполнится вокруг вас всё добром!
Желаю радости, приятных лишь мгновений,
Чтоб отводил от вас Господь печаль и зло.
Желаю множества различных достижений,
Чтоб на душе было спокойно и тепло!