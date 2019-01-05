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Суббота, 05.01.2019
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Рождество 2019: оригинальные колядки на Рождество Христово

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Рождество 2019: оригинальные колядки на Рождество Христово
13:00 Сегодня Телеграф

Рождество Христово с древности богато на обычаи.

Колядки - календарные обрядовые песни, исполняемые обычно в святочный период, во время ритуальных обходов по домам (колядовании).

Динь-динь-динь, звенят звоночки,

К вам пришли сыны и дочки,

Вы колядников встречайте,

Нас улыбкой привечайте!

* * *

С Рождеством святым вас, люди,

Мир да лад у вас пусть будет!

Чтобы горя вы не знали,

Что б в достатке пребывали!

Чтоб веселым был ваш дом,

Красота цвела кругом,

Чтобы вы добро дарили,

Тем же вас благодарили.

* * *

Добрый вечер добрым людям!

Пусть веселым праздник будет.

С Рождеством вас поздравляем.

Счастья, радости желаем!

 

Щедрый вечер, добрый вечер!

Добрым людям на здоровье!!!

В святую ночь на тучном поле,

Не зная отдыха и снов,

Стада, гулявшие на воле,

Пасло семейство пастухов.

 

В этот миг с высот небесных

В одеждах блещущих, чудесных

Спустился ангел и сказал:

"Не бойтесь, Бог Меня послал!"

 

В священном граде Вифлееме

Родился ныне, в это время,

Спаситель мира и людей!

С праздником Вас! С Рождеством Христовым!

* * *

Сеем, сеем, посеваем!

С Рождеством вас поздравляем!

От души всех поздравляем,

Им успехов пожелаем!

Небеса подарили Христу

Рождественскую звезду.

Земля с любовью и верой

Подарила Младенцу пещеру.

Ангелы славили пеньем.

Сохранив чистоту, красоту,

Целомудрие и смиренье,

Мать Мария вдохнула Христу.

Поздравления с Рождеством в 2019 году в стихах
Поздравления с Рождеством в 2019 году в стихахЧитать полностью

* * *

Дорогою волхвов и пастухов

Мы движемся за чудною звездою.

Когда ее глазами не сыскать,

Ее увидит сердце молодое.

 

Когда она уйдет за облака

Иль страсти мира очи затуманят.

То зрячим сделай сердце ты свое,

Оно твои надежды не обманет.

 

И ты затмишь ее прохладный свет,

Светильником домашним не дерзая

Волхвам и пастухам ступай вослед,

Ночные двери смело отверзая.

Красивые поздравления с Рождеством 2019

Смотри, как в перламутре облаков

Мы движемся над пропастью небесной,

Дорогою мерцающей и тесной,

Дорогою волхвов и пастухов.

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Праздник, Рождество, Поздравления, Рождество Христово, Колядки, Рождественские колядки, Колядки для детей, Праздничные колядки.
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