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Четверг, 03.01.2019
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Рождество Христово 2019: поздравления самым близким в стихах

Рождество Христово 2019: поздравления самым близким в стихах
17:45 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Поздравления для самых дорогих и близких родственников.

Рождество уже совсем скоро, мы подобрали специально для вас стихотворения-поздравления для самых близких в семье людей.

Сыну

Я в Рождество тебе желаю, сын

Мой дорогой, любимый сын,

Я в Рождество тебе желаю –

Для грусти нет совсем причин,

Тебя сегодня поздравляю

Своим я сердцем и душой,

Пусть все сбываются мечтанья,

Пускай придет успех большой,

А с ним – удача и признанье.

 Дочке

Дочка, в Рождество тебе желаю

Залита планета ярким светом

Путеводной золотой звезды.

Шлю тебе я поздравленье это,

Чтобы чуть счастливей стала ты.

Дочка, в Рождество тебе желаю,

Чтоб тебя твой ангел сохранил.

Чтоб исполнил он твои мечтанья,

Чтоб тебе он радость подарил!

 Племяннику

Тебя, племянник, поздравляю

Я с этим мигом волшебства.

Здоровья и удач желаю,

И жизнь пусть будет, как мечта!

В прекрасный этот праздник Рождества

Племянницы прекрасней не найти –

Ты у меня поддержка и опора,

Желаю я до цели той дойти,

Которой ты достичь мечтаешь скоро.

 Племяннице

Милая племянница моя, с Рождеством тебя

Мир окутан снежной пеленой,

В лапах ели лампочки сияют.

Ангелы летают над землей,

И все пожеланья исполняют.

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Все по теме:

Праздник, Семья, Сын, Поздравление, Рождество, Племянница, Поздравления, Рождество Христово, Дочка, Племянник, Рождество 2019, Рождество Христово 2019.
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