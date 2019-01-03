Рождество Христово 2019: поздравления самым близким в стихах

Рождество уже совсем скоро, мы подобрали специально для вас стихотворения-поздравления для самых близких в семье людей.
Сыну
Я в Рождество тебе желаю, сын
Мой дорогой, любимый сын,
Я в Рождество тебе желаю –
Для грусти нет совсем причин,
Тебя сегодня поздравляю
Своим я сердцем и душой,
Пусть все сбываются мечтанья,
Пускай придет успех большой,
А с ним – удача и признанье.
Дочке
Дочка, в Рождество тебе желаю
Залита планета ярким светом
Путеводной золотой звезды.
Шлю тебе я поздравленье это,
Чтобы чуть счастливей стала ты.
Дочка, в Рождество тебе желаю,
Чтоб тебя твой ангел сохранил.
Чтоб исполнил он твои мечтанья,
Чтоб тебе он радость подарил!
Племяннику
Тебя, племянник, поздравляю
Я с этим мигом волшебства.
Здоровья и удач желаю,
И жизнь пусть будет, как мечта!
В прекрасный этот праздник Рождества
Племянницы прекрасней не найти –
Ты у меня поддержка и опора,
Желаю я до цели той дойти,
Которой ты достичь мечтаешь скоро.
Племяннице
Милая племянница моя, с Рождеством тебя
Мир окутан снежной пеленой,
В лапах ели лампочки сияют.
Ангелы летают над землей,
И все пожеланья исполняют.