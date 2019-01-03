Рождество Христово 2019: поздравления самым близким в стихах

Поздравления для самых дорогих и близких родственников.

Рождество уже совсем скоро, мы подобрали специально для вас стихотворения-поздравления для самых близких в семье людей.

Сыну

Я в Рождество тебе желаю, сын

Мой дорогой, любимый сын,

Я в Рождество тебе желаю –

Для грусти нет совсем причин,

Тебя сегодня поздравляю

Своим я сердцем и душой,

Пусть все сбываются мечтанья,

Пускай придет успех большой,

А с ним – удача и признанье.

Дочке

Дочка, в Рождество тебе желаю

Залита планета ярким светом

Путеводной золотой звезды.

Шлю тебе я поздравленье это,

Чтобы чуть счастливей стала ты.

Дочка, в Рождество тебе желаю,

Чтоб тебя твой ангел сохранил.

Чтоб исполнил он твои мечтанья,

Чтоб тебе он радость подарил!

Племяннику

Тебя, племянник, поздравляю

Я с этим мигом волшебства.

Здоровья и удач желаю,

И жизнь пусть будет, как мечта!

В прекрасный этот праздник Рождества

Племянницы прекрасней не найти –

Ты у меня поддержка и опора,

Желаю я до цели той дойти,

Которой ты достичь мечтаешь скоро.

Племяннице

Милая племянница моя, с Рождеством тебя

Мир окутан снежной пеленой,

В лапах ели лампочки сияют.

Ангелы летают над землей,

И все пожеланья исполняют.