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Рождественский сочельник 2019 года: поздравления в стихах, смс и открытки

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Рождественский сочельник 2019 года: поздравления в стихах, смс и открытки
20:43 Сегодня Телеграф

Рождественский сочельник или канун Рождества Христова празднуется ежегодно 6 января.

Этот день, посвященный приготовлениям к празднованию Рождества. Семьи ведут приготовления к большому празднику, готовится торжественный ужин. Люди поздравляют друг друга с этим праздником, желают мира и добра, счастья и здоровья. СМС-поздравления и поздравления в стихах в Рождественский сочельник 6 января 2019 года доставят радость адресату.

Смс с Рождеством Христовым 2019: короткие поздравления

Сочельник сегодня! Желаем добра!

Желаем, чтоб Бог был бы с вами всегда!

Желаем успехов! Всегда и во всём!

Пусть счастьем и миром наполнится дом!

В селе и в городах.

И с ней такой же скромный

Витает поздравок.

Он с теплотой огромной

В сей славный вечерок

Желает миру света,

Здоровья и добра,

Чтоб было вечным лето

В душе, исчез чтоб страх.

Рождество 2019: душевные поздравление в стихах
Рождество 2019: душевные поздравление в стихахЧитать полностью

Рождественский сочельник — праздник славный,

Такой он теплый и такой прекрасный,

Пусть в этот день все сбудутся мечтанья,

Ведь рождества канун оправдывает ожиданья!

Вам от души я шлю сегодня поздравок,

Пускай Господь не будет с вами строг,

Пусть помогает вам в делах мирских,

Подальше держит от тревог людских!

Я в Рождественский Сочельник

Поспешу тебя поздравить.

Не живи, как рак-отшельник, —

Веселись вовсю с друзьями.

Пусть с хорошим настроеньем

Все печали вмиг растают,

А появится везенье

И удача не оставит!

Накануне Рождества,

Прям в Рождественский сочельник

Захотелось волшебства:

Чтобы вырос можжевельник,

Чтобы роза расцвела

И набухли быстро почки,

Чтоб зимой весна пришла,

Распустились бы цветочки!

Свой весенний поздравок

Я зимою всем отправлю!

Подарю простой цветок

И с Сочельником поздравлю!

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