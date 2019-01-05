Рождественский сочельник 2019 года: поздравления в стихах, смс и открытки

Этот день, посвященный приготовлениям к празднованию Рождества. Семьи ведут приготовления к большому празднику, готовится торжественный ужин. Люди поздравляют друг друга с этим праздником, желают мира и добра, счастья и здоровья. СМС-поздравления и поздравления в стихах в Рождественский сочельник 6 января 2019 года доставят радость адресату.
Сочельник сегодня! Желаем добра!
Желаем, чтоб Бог был бы с вами всегда!
Желаем успехов! Всегда и во всём!
Пусть счастьем и миром наполнится дом!
В селе и в городах.
И с ней такой же скромный
Витает поздравок.
Он с теплотой огромной
В сей славный вечерок
Желает миру света,
Здоровья и добра,
Чтоб было вечным лето
В душе, исчез чтоб страх.
Рождественский сочельник — праздник славный,
Такой он теплый и такой прекрасный,
Пусть в этот день все сбудутся мечтанья,
Ведь рождества канун оправдывает ожиданья!
Вам от души я шлю сегодня поздравок,
Пускай Господь не будет с вами строг,
Пусть помогает вам в делах мирских,
Подальше держит от тревог людских!
Я в Рождественский Сочельник
Поспешу тебя поздравить.
Не живи, как рак-отшельник, —
Веселись вовсю с друзьями.
Пусть с хорошим настроеньем
Все печали вмиг растают,
А появится везенье
И удача не оставит!
Накануне Рождества,
Прям в Рождественский сочельник
Захотелось волшебства:
Чтобы вырос можжевельник,
Чтобы роза расцвела
И набухли быстро почки,
Чтоб зимой весна пришла,
Распустились бы цветочки!
Свой весенний поздравок
Я зимою всем отправлю!
Подарю простой цветок
И с Сочельником поздравлю!