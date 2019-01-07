Рождество 2019: Колядки, щедровки,посевалки на русском языке в стихах

Хотите на Рождество порадовать близких и друзей? Мы выбрали веселые и прикольные рождественские колядки, щедровки и посевалки, которые можно легко выучить или воспользоваться нашей шпаргалкой.
Колядки
Мы колядки-колядушки
Пропоем вам прямо в ушки.
Дайте сладеньких конфеток,
Чтоб Господь послал вам деток.
Дайте денежек хрустящих,
Чтобы в доме было счастье.
Горсть монеток дай, хозяин.
С Рождеством вас поздравляем!
***
Колядую, колядую
Я зайду в избу любую.
Попрошу хозяйку:
Сладостей давай-ка.
И печенья, и конфет,
И с орехами щербет,
И халву, и шоколад,
Пастилу и мармелад,
Вкусное мороженое,
Сладкое пирожное.
Мы и сами будем есть,
И друг друга угощать,
А хозяйку, ах хозяйку
Добрым словом вспоминать!
***
Господин, господа,
Господинова жена,
Двери отворите
И нас одарите!
Пирогом, калачом
Или чем-нибудь еще!
***
Щедрик-Петрик,
Дай вареник!
Ложечку кашки,
Наверх колбаски.
Этого мало,
Дай кусок сала.
Выноси скорей,
Не морозь детей!
Щедровки
Щедрик-Петрик,
Дай вареник!
Ложечку кашки,
Наверх колбаски.
Этого мало,
Дай кусок сала.
Выноси скорей,
Не морозь детей!
***
Ты, хозяин, не томи,
Поскорее подари!
А как нынешний мороз
Не велит долго стоять,
Велит скоро подавать:
Либо из печи пироги,
Либо денег пятачок,
Либо щей горшок!
Подай тебе Бог
Полный двор животов!
И в конюшню коней,
В хлевушку телят,
В избушку ребят
И в под печку котят!
***
Открывай сундучок – доставай пятачок!
***
Маленький хлопчик
Сел на снопчик.
В дудочку играет,
Колядку потешает.
Щедрик-Петрик,
Дай вареник,
Ложечку кашки,
Кольцо колбаски.
Этого мало,
Дай кусок сала.
Выноси скорей,
Не морозь детей.
***
Не дашь мне ватрушки –
Получишь по макушке!
Не дашь пирога –
Уведу корову за рога.
Посевалки, засевалки
Сею, сею, посеваю
с Новым годом всех поздравляю!
Чтобы Вам весело жилось,
чтобы задуманное сбылось,
чтобы никогда не болели,
чтобы ничего не болело,
чтобы в работе все горело
и в кармане шелестело!
Чтобы, как цветы, Вы цвели
и сто лет прожили!
***
Сею, сею, засеваю,
Вашу хату не прохожу,
С Новым годом иду в дом,
то вам должен поздравлять:
Чтобы дети все здоровы,
есть кашу все готовы,
чтобы вам было с ним потеха,
А нам денег хоть пивмиха!