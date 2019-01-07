Рождество 2019: Колядки, щедровки,посевалки на русском языке в стихах

Мы подобрали колядки, щедровки и посевалки на любой вкус.

Хотите на Рождество порадовать близких и друзей? Мы выбрали веселые и прикольные рождественские колядки, щедровки и посевалки, которые можно легко выучить или воспользоваться нашей шпаргалкой.

Колядки

Мы колядки-колядушки

Пропоем вам прямо в ушки.

Дайте сладеньких конфеток,

Чтоб Господь послал вам деток.

Дайте денежек хрустящих,

Чтобы в доме было счастье.

Горсть монеток дай, хозяин.

С Рождеством вас поздравляем!

***

Колядую, колядую

Я зайду в избу любую.

Попрошу хозяйку:

Сладостей давай-ка.

И печенья, и конфет,

И с орехами щербет,

И халву, и шоколад,

Пастилу и мармелад,

Вкусное мороженое,

Сладкое пирожное.

Мы и сами будем есть,

И друг друга угощать,

А хозяйку, ах хозяйку

Добрым словом вспоминать!

***

Господин, господа,

Господинова жена,

Двери отворите

И нас одарите!

Пирогом, калачом

Или чем-нибудь еще!

***

Щедрик-Петрик,

Дай вареник!

Ложечку кашки,

Наверх колбаски.

Этого мало,

Дай кусок сала.

Выноси скорей,

Не морозь детей!

Щедровки

Щедрик-Петрик,

Дай вареник!

Ложечку кашки,

Наверх колбаски.

Этого мало,

Дай кусок сала.

Выноси скорей,

Не морозь детей!

***

Ты, хозяин, не томи,

Поскорее подари!

А как нынешний мороз

Не велит долго стоять,

Велит скоро подавать:

Либо из печи пироги,

Либо денег пятачок,

Либо щей горшок!

Подай тебе Бог

Полный двор животов!

И в конюшню коней,

В хлевушку телят,

В избушку ребят

И в под печку котят!

***

Открывай сундучок – доставай пятачок!

***

Маленький хлопчик

Сел на снопчик.

В дудочку играет,

Колядку потешает.

Щедрик-Петрик,

Дай вареник,

Ложечку кашки,

Кольцо колбаски.

Этого мало,

Дай кусок сала.

Выноси скорей,

Не морозь детей.

***

Не дашь мне ватрушки –

Получишь по макушке!

Не дашь пирога –

Уведу корову за рога.

Посевалки, засевалки

Сею, сею, посеваю

с Новым годом всех поздравляю!

Чтобы Вам весело жилось,

чтобы задуманное сбылось,

чтобы никогда не болели,

чтобы ничего не болело,

чтобы в работе все горело

и в кармане шелестело!

Чтобы, как цветы, Вы цвели

и сто лет прожили!

***

Сею, сею, засеваю,

Вашу хату не прохожу,

С Новым годом иду в дом,

то вам должен поздравлять:

Чтобы дети все здоровы,

есть кашу все готовы,

чтобы вам было с ним потеха,

А нам денег хоть пивмиха!