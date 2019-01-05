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Суббота, 05.01.2019
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Рождество 2019: Короткие колядки для детей любого возраста
Рождество 2019: Короткие колядки для детей любого возраста

Рождество 2019: Короткие колядки для детей любого возраста

Рождество 2019: Короткие колядки для детей любого возраста
16:55 Сегодня Телеграф

Важно научить наших детей традициям, которые передаются от поколения к поколению уже много лет! Национальные колядки на Рождество — одна из таких традиций!

 В этом году украинской колядке "Щедрик" исполнилось 103 года! Ее мотивы легли в основу многих зарубежных рождественских песен, отчего гордость переполняет сердца украинцев.

Короткие колядки на украинском для детей

Коляд, коляд, коляда,

А дід з печі вигляда.

А баба з пічурки —

Гуляють у жмурки.

⭐⭐⭐

Я — маленький хлопчик,

Сів собі на стовпчик,

В сопілочку граю,

Діток забавляю.

А ви, люди, чуйте,

Коляду готуйте.

Яблучка, горішки —

Це мої потішки.

⭐⭐⭐

Бігла теличка та з березничка

Та до діда в двір.

А ти, діду, дай пиріг.

А ти, бабо, глянь на поличку.

Дай паляничку.

Паляничка впала,

Дайте кусок сала.

⭐⭐⭐

Колядин-дин,

Я, бабусю, один.

Винеси мені пиріжок

Та положи у мішок.

З руками, з ногами,

Щоб бігав за нами.

***

Коляд, коляд, колядниця,

Добра з медом паляниця,

А без меду не така,

Дайте, тітко, пирога.

Як не дасте пирога,

Возьму бика за рога,

Поведу на торжок,

Куплю собі пиріжок.

⭐⭐⭐

Коляда, коляда,

Дай, дядьку, пирога!

Як не даси пирога,

Візьму вола за рога,

Та виведу на моріг,

Та виломлю правий ріг.

У ріг буду трубити,

Волом буду робити,

Хвостом буду поганять

Та на гречку орать. Добривечір!

⭐⭐⭐

Бігла Маруся по льоду.

Загубила коляду.

Ти, Олено, не гуляй

Та коляду пошукай.

Будьте здорові, з Різдвом!

Коляд, коляд, коляда,

Хай обходить вас біда.

І нехай на ваш поріг

Прийде радість в Новий рік.

Щоб в добробуті цвіли,

Щоб щасливо ви жили,

І щоб рік цей молодий

Вам був кращий за старий.

Друзів зичимо багато;

Щоб у будні та на свято

Ваші гнулися столи.

Щоб здорові всі були!

⭐⭐⭐

Коляд, коляд, колядниця.

Добра з медом паляниця.

А без меду не така,

Дайте, дядьку, п’ятака.

Як не дасте п’ятака,

Візьму бика за рога.

Не давайте копійки,

Бо порвуться кишеньки,

Будьте, люди, гонорові!

Дайте гроші паперові.

***

Я маленький пастушок,

Загорнувся в кожушок,

На скрипочці граю,

Вас всіх вітаю.

А ви, люди, чуйте,

Коляду готуйте –

Яблучка, горішки

Дітям на потішки.

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Все по теме:

Праздник, Рождество, Рождество Христово, Колядки, 2019, Рождество 2019, Рождество Христово 2019, Колядки на украинском.
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