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Прикольные поздравления с Рождеством 2019
Прикольные поздравления с Рождеством 2019

Прикольные поздравления с Рождеством 2019

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Прикольные поздравления с Рождеством 2019
19:33 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

7 января православные христиане будут отмечать один из самых главных и торжественных праздников в церковном календаре – Рождество Христово.

7 января вся страна отмечает великий христианский праздник Рождество. Считается, что именно в этот день на Земле родился Иисус Христос, который стал спасителем всего рода человеческого. Это грандиозный и очень масштабный праздник, который принято встречать в кругу семьи, своих родных и близких людей. На Рождество принято приносить друг другу разные вкусные сладости, угощать ими и дарить разные подарки.

Лишь у нашего народа

С праздниками все не так,

Два Рождества, два Новых Года,

Я между ними, как дурак,

От этой праздничной запарки

С ума сойти немудрено...

Кому когда дарить подарки?

И на какое Рождество?

Нет, я ведь праздников не против,

И расположен к ним душой,

Но дайте все же на работе

От них мне оттдых небольшой!

В Рождество Христово

Желаю я добра,

Чтобы жизнь твоя

Счастливою была.

 

Начальство, чтоб ценило,

Коллеги уважали,

Твоей карьере палки

В колеса не совали.

 

Подарит Рождество

Рубль пусть неразменный,

Будет кошелек

У тебя безмерный.

 

В Рождество твоим

Мечтам желаю сбыться,

Если верить в чудо,

То оно случится.

Рождество стучится в дом,

Мир, покой пусть будет в нём.

Счастье чтоб не покидало,

Вас удача только настигала.

 

Беды, скука мимо шли,

Исполнялись чтоб мечты!

В этот дивный вечерок,

Не забудь, на дверь — венок!

Чтобы жизнь сложилась клёво

И не стала напрягать,

Нужно в Рождество Христово

Много денег загадать!

 

Много водки, много пива,

Много счастья на века,

Чтобы жизнь текла красиво,

Как широкая река!

 

Чтобы каждый в жизни встретил

Свой волшебный островок,

Чтобы мир был ярок, светел,

Шлём чудесный поздравок!

В этот светлый зимний вечер

Поздравляю с Рождеством!

Пусть здоровье будет крепче

И добро заходит в дом.

 

Чистоты тебе душевной,

Веры в чудо, теплоты.

И пусть в этот день волшебный

Все сбываются мечты.

Желаю я всего-всего

В красивый праздник, в Рождество! —

Летящих звёздочек с небес,

Реальных, жизненных чудес,

Минутки слабости и счастья,

Доли высшей, без ненастий.

Тепла, уюта, дружбы в доме,

Всего этого в тройном объёме.

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