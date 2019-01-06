Прикольные поздравления с Рождеством 2019

7 января вся страна отмечает великий христианский праздник Рождество. Считается, что именно в этот день на Земле родился Иисус Христос, который стал спасителем всего рода человеческого. Это грандиозный и очень масштабный праздник, который принято встречать в кругу семьи, своих родных и близких людей. На Рождество принято приносить друг другу разные вкусные сладости, угощать ими и дарить разные подарки.
Лишь у нашего народа
С праздниками все не так,
Два Рождества, два Новых Года,
Я между ними, как дурак,
От этой праздничной запарки
С ума сойти немудрено...
Кому когда дарить подарки?
И на какое Рождество?
Нет, я ведь праздников не против,
И расположен к ним душой,
Но дайте все же на работе
От них мне оттдых небольшой!
В Рождество Христово
Желаю я добра,
Чтобы жизнь твоя
Счастливою была.
Начальство, чтоб ценило,
Коллеги уважали,
Твоей карьере палки
В колеса не совали.
Подарит Рождество
Рубль пусть неразменный,
Будет кошелек
У тебя безмерный.
В Рождество твоим
Мечтам желаю сбыться,
Если верить в чудо,
То оно случится.
Рождество стучится в дом,
Мир, покой пусть будет в нём.
Счастье чтоб не покидало,
Вас удача только настигала.
Беды, скука мимо шли,
Исполнялись чтоб мечты!
В этот дивный вечерок,
Не забудь, на дверь — венок!
Чтобы жизнь сложилась клёво
И не стала напрягать,
Нужно в Рождество Христово
Много денег загадать!
Много водки, много пива,
Много счастья на века,
Чтобы жизнь текла красиво,
Как широкая река!
Чтобы каждый в жизни встретил
Свой волшебный островок,
Чтобы мир был ярок, светел,
Шлём чудесный поздравок!
В этот светлый зимний вечер
Поздравляю с Рождеством!
Пусть здоровье будет крепче
И добро заходит в дом.
Чистоты тебе душевной,
Веры в чудо, теплоты.
И пусть в этот день волшебный
Все сбываются мечты.
Желаю я всего-всего
В красивый праздник, в Рождество! —
Летящих звёздочек с небес,
Реальных, жизненных чудес,
Минутки слабости и счастья,
Доли высшей, без ненастий.
Тепла, уюта, дружбы в доме,
Всего этого в тройном объёме.