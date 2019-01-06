Рождество 2019: лучшие поздравления и открытки

Католическое Рождество Христово принято отмечать в ночь с 24 на 25 декабря. Это светлый праздник со множеством красивых семейных традиций.
С Рождеством Христовым поздравляю и желаю светлого и радостного праздника на душе, чистоты мысли и доброты сердца, счастья и благополучия, великодушия, здоровья и теплой атмосферы в доме.
Поздравляю с Рождеством Христовым! Желаю, чтобы каждый был счастлив, здоров и наполнен жизненной энергией. Пусть в ваш дом придет благодать, благополучие и достаток. Желаю вам добра, человеческой теплоты и искренности! С праздником!
Поздравляем с Новым годом
И со Светлым Рождеством!
Пусть зима подарит свежесть
И украсит все кругом!
Заморозит воду в реках,
Заметет поля, леса!
Пусть творит на радость людям
Волшебство и чудеса!
От всего сердца поздравляю с Рождеством Христовым! Желаю добра, счастья, радости и веселья, пусть на Вашем жизненном пути никогда не встречается уныние и какие-либо неприятности. Будьте всегда счастливы и жизнерадостны, творите добро, которое обязательно к Вам вернется в десятикратном размере!
Желаем во всех вам делах
Особого благословенья,
Чтоб вы позабыли про страх,
Открылись успеху, везенью.
Пусть близкие вас одарят
Своею любовью и лаской,
Мечты пусть сбываться спешат
И станут рождественской сказкой!
Как только первая звезда на небосводе
В Сочельник обнажит тепло лучей,
Святой к нам праздник Рождества приходит,
Накрыт уж стол, колядки, радость, смех!
Гостей любых сегодня привечают,
Их одарить должно за блага весть,
Сердечно с Рождеством вас поздравляю,
Бог чтоб на помощь был для нас, для всех!