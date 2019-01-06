Рождество 2019: лучшие поздравления и открытки

Рождество Христово один из самых светлых праздников в году. В этот день лучше общаться только с хорошими людьми, чтобы они принесли счастье в ваш дом.

Католическое Рождество Христово принято отмечать в ночь с 24 на 25 декабря. Это светлый праздник со множеством красивых семейных традиций.

С Рождеством Христовым поздравляю и желаю светлого и радостного праздника на душе, чистоты мысли и доброты сердца, счастья и благополучия, великодушия, здоровья и теплой атмосферы в доме.

Поздравляю с Рождеством Христовым! Желаю, чтобы каждый был счастлив, здоров и наполнен жизненной энергией. Пусть в ваш дом придет благодать, благополучие и достаток. Желаю вам добра, человеческой теплоты и искренности! С праздником!

Поздравляем с Новым годом

И со Светлым Рождеством!

Пусть зима подарит свежесть

И украсит все кругом!

Заморозит воду в реках,

Заметет поля, леса!

Пусть творит на радость людям

Волшебство и чудеса!

От всего сердца поздравляю с Рождеством Христовым! Желаю добра, счастья, радости и веселья, пусть на Вашем жизненном пути никогда не встречается уныние и какие-либо неприятности. Будьте всегда счастливы и жизнерадостны, творите добро, которое обязательно к Вам вернется в десятикратном размере!

Желаем во всех вам делах

Особого благословенья,

Чтоб вы позабыли про страх,

Открылись успеху, везенью.

Пусть близкие вас одарят

Своею любовью и лаской,

Мечты пусть сбываться спешат

И станут рождественской сказкой!

Как только первая звезда на небосводе

В Сочельник обнажит тепло лучей,

Святой к нам праздник Рождества приходит,

Накрыт уж стол, колядки, радость, смех!

Гостей любых сегодня привечают,

Их одарить должно за блага весть,

Сердечно с Рождеством вас поздравляю,

Бог чтоб на помощь был для нас, для всех!