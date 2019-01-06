Рождественский сочельник 2019: самые красивые и яркие поздравления с праздником

В Украине канун Рождества называют Святвечер. А следом за Рождеством нас ждут Святки – 12 дней от Рождество до 19 января – Крещения. Они символизируют собою 12 месяцев наступившего года.
В светлый тихий вечер сочельника хотим со всей теплотой души пожелать Вам здоровья, мира и добра, гармонии, покоя и достатка в Ваших семьях, любви, терпения и веры в лучшее.
В канун рождения Иисуса,
Желаю пусть свершится чудо.
Пусть исцелится тот, кто болен,
Счастливым станет обездоленный.
Любовь пусть одинокий повстречает,
И ангел всем нам помогает!
В Рождественский сочельник
Желаю волшебства,
Всех благ, тепла, веселья,
И счастья, и добра.
Звезда над небосводом
Пусть всходит поскорей.
Добра, уюта много
И очень светлых дней.
Поздравляю с Рождественским сочельником. Хочу от души пожелать мира и достатка, радости и красоты, гармонии и любви, надежды и благополучия, удачи и душевного тепла. Знай, счастье уже в пути, верь, что все будет еще лучше, чем сейчас.
В сочельник перед самым Рождеством,
Я всем добра и мира пожелаю,
Еще здоровья, счастья и добра,
А также на достаток урожая.
Совсем еще немного
До Рождества Христова,
Сочельник у порога,
И чуда ждем мы снова.
Желаю благодати
И радости душевной,
Тепла родных объятий,
Встреч добрых ежедневно,
Покоя, мира, счастья,
Согласия с родными,
Сердечного участия.
Хранят пусть вас святые.
В сочельник много теплых слов
Так хочется сказать.
Уюта, мира и здоровья
От всего сердца пожелать.
И в ожидании Рождества —
Успеха, счастья и добра!