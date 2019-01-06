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Рождественский сочельник 2019: самые красивые и яркие поздравления с праздником

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Рождественский сочельник 2019: самые красивые и яркие поздравления с праздником
16:18 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

6 января православные отмечают Рождественский сочельник – ночь перед Рождеством.

В Украине канун Рождества называют Святвечер. А следом за Рождеством нас ждут Святки – 12 дней от Рождество до 19 января – Крещения. Они символизируют собою 12 месяцев наступившего года.

В светлый тихий вечер сочельника хотим со всей теплотой души пожелать Вам здоровья, мира и добра, гармонии, покоя и достатка в Ваших семьях, любви, терпения и веры в лучшее.

В канун рождения Иисуса,

Желаю пусть свершится чудо.

Пусть исцелится тот, кто болен,

Счастливым станет обездоленный.

Любовь пусть одинокий повстречает,

И ангел всем нам помогает!

В Рождественский сочельник

Желаю волшебства,

Всех благ, тепла, веселья,

И счастья, и добра.

Звезда над небосводом

Пусть всходит поскорей.

Добра, уюта много

И очень светлых дней.

Поздравляю с Рождественским сочельником. Хочу от души пожелать мира и достатка, радости и красоты, гармонии и любви, надежды и благополучия, удачи и душевного тепла. Знай, счастье уже в пути, верь, что все будет еще лучше, чем сейчас.

В сочельник перед самым Рождеством,

Я всем добра и мира пожелаю,

Еще здоровья, счастья и добра,

А также на достаток урожая.

Совсем еще немного

До Рождества Христова,

Сочельник у порога,

И чуда ждем мы снова.

 

Желаю благодати

И радости душевной,

Тепла родных объятий,

Встреч добрых ежедневно,

 

Покоя, мира, счастья,

Согласия с родными,

Сердечного участия.

Хранят пусть вас святые.

В сочельник много теплых слов

Так хочется сказать.

Уюта, мира и здоровья

От всего сердца пожелать.

И в ожидании Рождества —

Успеха, счастья и добра!

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