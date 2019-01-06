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Приметы на 6 января канун Рождества, Сочельник
Приметы на 6 января канун Рождества, Сочельник

Приметы на 6 января канун Рождества, Сочельник

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Приметы на 6 января канун Рождества, Сочельник
16:27 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

6 января церковь отмечает великий праздник - навечерие Рождества Христова, Святой вечер или Сочельник.

Сочельник — великий праздник для христиан. В этот особенный день родился Сын Божий, Иисус Христос. Празднование начинается с появления на небе первой вечерней звезды. Считается, что именно она оповещает о том, что родился маленький Иисус. Поэтому приметы на 6 января очень почитаются в народе.

Приметы на 6 января приобретают особое значение, влияют на жизнь человека в течении всего будущего года.

Что категорически нельзя делать 6 января

В Рождественский сочельник полагалось поститься весь день, готовить праздничное угощение и приводить в порядок одежду. Считалось, что нельзя встречать Рождество в черном - приходить на пир в печальной одежде. Как только загорается первая звезда - значит, Иисус Христос пришел в мир, и можно начинать праздник.

В канун Рождества обязательно колядовали - парни и девушки ходили по домам, распевая песни-коляды и выпрашивая у хозяев угощение и деньги. Существовал даже специальный обряд, который соблюдался на "святой вечер" - сочельник. В этот день принято было собираться всей семьей в родительском доме. Вечером накрывали столы и всей семьей выходили на двор - "глядеть звезды".

Высматривали путеводную, по приметам Рождественской ночи определяли будущий урожай и гадали о благополучии в хозяйстве: считалось, что если ночь звездная - скот даст хороший приплод, а в лесу уродится много ягод.

Что можно делать 6 января

  • устроить вечерю;
  • попросить прощения у всех, перед кем ты чувствуешь себя виноватой;
  • одеться в светлую и праздничную одежду;
  • посадить за стол четное количество гостей или, если не хватает одного человека, просто поставить на стол дополнительный комплект приборов;
  • осветить дом при помощи свечей, который привлекут счастье и благополучие на весь год.

Главным блюдом этого вечера были специальные каши - кутья и сочиво.

Перед началом трапезы хозяин брал в руки горшок с кутьей и трижды обходил с ним вокруг избы. Возвратившись, он несколько ложек кушанья выбрасывал в дверь на двор, угощая духов, и, широко открыв дверь, приглашал на кутью мороз и просил его не нападать весной "на жито, пшеницу и всякую пашицу", не губить посевы. Кутью и сочиво по традиции ели из общей чашки, а в недоеденном кушанье оставляли ложки, символически - бедным странникам.

Приметы этого особенного праздника очень разнообразны

  1. Животные сегодня говорят с Богом на человеческом языке и рассказывают Ему, как человек ведет себя со слабыми. Если обидеть сегодня какое-либо животное, оно расскажет об этом Господу.
  2. Если сегодня отдавать долг, то отдавать вместе с деньгами и счастье со здоровьем и благополучием.
  3. Если вечером после заката солнца оказаться вне дома, то потом весь год неприкаянным быть и не знать своего места.
  4. Девушки 6 января в Сочельник гадают на кутье. Нужно плеснуть кутьей на дверь. О чем заговорит первый человек, который войдет в эту дверь, то и будет в жизни в ближайшем году.
  1. Если небо сегодня звездное и чистое, то год будет урожайным.
  2. Рожденные в канун Рождества — любимчики судьбы, которые никогда ни в чем не нуждаются.
  3. Шитье и рукоделие сегодня принесет целый год несчастья.
  4. Выносить сор из дома — выносить и здоровье с радостью.
  5. Не пустить в дом колядующих — прогнать удачу, весь год будет несчастным.
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