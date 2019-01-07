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Поздравления с Рождеством 2019 : в прозе, стихах, смс и картинках

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Поздравления с Рождеством 2019 : в прозе, стихах, смс и картинках
12:59 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

7 января в Украине православные отмечают один из главных праздников – Рождество Христово.

В этот день все православные радуются рождению Спасителя Иисуса Христа. В канун Рождества Христова вечером 6 января дети и взрослые колядуют, а утром 7 января – рождествуют.

 

С Рождеством Христовым! Пусть этот волшебный праздник наполнит вашу жизнь светом, теплом, радостью и благополучием. Желаю вам мира, добра, любви, семейного уюта. Пусть ангел-хранитель оберегает вас от всех бед и невзгод!

В день рождения Христа

Пожелаю всем добра.

Тепло в душе всегда храните,

Любовь как божий дар примите.

 

Пусть ангел рядом пребывает:

От бед, печали охраняет,

Несет в Ваш дом согласие,

Благополучие, счастье!

Вот с небес спустилось чудо,

Рождеством его зовут,

И неведомо откуда

Всюду радость там и тут,

Пусть в семье все будет ясно,

И нальется дом теплом,

Будет вам достаток, счастье,

Поздравляю с Рождеством!

Поздравляю с Рождеством Христовым и в этот светлый праздник хочу пожелать видеть только хорошее в окружающем мире и находить все доброе в людях, дарить надежду близким и воплощать свои мечты, искренне верить и никогда не забывать о простом человеческом счастье. Желаю верно ценить все, что у тебя имеется и наслаждаться каждым мгновением своей жизни.

Поздравляю с Рождеством Христовым! В этот светлый праздник желаю мира и добра, любви и счастья, благополучия, успеха и крепкого здоровья. Пусть ангел-хранитель оберегает Вас и Ваших близких от всех бед, а в душе воцарятся вера, покой и благодать. Со светлым праздником Рождества!

С праздником светлым, с праздником чистым,

С самым душевным, с самым лучистым.

С праздником радостным, самым сердечным,

С самым волнующим и человечным!

Желаю прекрасного только всего.

Христос родился! Славим Его!

В рождественский вечер чудесный

Хочу пожелать я добра,

Чтоб ангел прекрасный небесный

Принес вам немного тепла.

 

Чтоб Бог охранял вас по жизни,

Чтоб Он уберег от беды,

Чтоб все ваши тайные мысли

Он в явь превратил из мечты.

 

Ведь праздник чудесный и светлый,

Наполнен он весь волшебством.

Пусть будет всё в жизни прекрасно

И полною чашею дом!

Поздравляю нынче с Рождеством,

Обязательно желаю счастья,

Заглянуло чтоб оно в ваш дом

Да пришлось вам чаще с ним встречаться.

Рады мы, что знакомы с вами.

А взаимности у нас с вами — рекой.

Вас мы угостим сегодня пирогами,

От праздника хотим судьбы такой,

Которая бы шла всегда за нами.

Работаем ли мы, а может, заняты делами —

У нас всегда пусть связь не пропадает с вами.

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