Поздравления с Рождеством 2019 : в прозе, стихах, смс и картинках

В этот день все православные радуются рождению Спасителя Иисуса Христа. В канун Рождества Христова вечером 6 января дети и взрослые колядуют, а утром 7 января – рождествуют.
С Рождеством Христовым! Пусть этот волшебный праздник наполнит вашу жизнь светом, теплом, радостью и благополучием. Желаю вам мира, добра, любви, семейного уюта. Пусть ангел-хранитель оберегает вас от всех бед и невзгод!
В день рождения Христа
Пожелаю всем добра.
Тепло в душе всегда храните,
Любовь как божий дар примите.
Пусть ангел рядом пребывает:
От бед, печали охраняет,
Несет в Ваш дом согласие,
Благополучие, счастье!
Вот с небес спустилось чудо,
Рождеством его зовут,
И неведомо откуда
Всюду радость там и тут,
Пусть в семье все будет ясно,
И нальется дом теплом,
Будет вам достаток, счастье,
Поздравляю с Рождеством!
Поздравляю с Рождеством Христовым и в этот светлый праздник хочу пожелать видеть только хорошее в окружающем мире и находить все доброе в людях, дарить надежду близким и воплощать свои мечты, искренне верить и никогда не забывать о простом человеческом счастье. Желаю верно ценить все, что у тебя имеется и наслаждаться каждым мгновением своей жизни.
Поздравляю с Рождеством Христовым! В этот светлый праздник желаю мира и добра, любви и счастья, благополучия, успеха и крепкого здоровья. Пусть ангел-хранитель оберегает Вас и Ваших близких от всех бед, а в душе воцарятся вера, покой и благодать. Со светлым праздником Рождества!
С праздником светлым, с праздником чистым,
С самым душевным, с самым лучистым.
С праздником радостным, самым сердечным,
С самым волнующим и человечным!
Желаю прекрасного только всего.
Христос родился! Славим Его!
В рождественский вечер чудесный
Хочу пожелать я добра,
Чтоб ангел прекрасный небесный
Принес вам немного тепла.
Чтоб Бог охранял вас по жизни,
Чтоб Он уберег от беды,
Чтоб все ваши тайные мысли
Он в явь превратил из мечты.
Ведь праздник чудесный и светлый,
Наполнен он весь волшебством.
Пусть будет всё в жизни прекрасно
И полною чашею дом!
Поздравляю нынче с Рождеством,
Обязательно желаю счастья,
Заглянуло чтоб оно в ваш дом
Да пришлось вам чаще с ним встречаться.
Рады мы, что знакомы с вами.
А взаимности у нас с вами — рекой.
Вас мы угостим сегодня пирогами,
От праздника хотим судьбы такой,
Которая бы шла всегда за нами.
Работаем ли мы, а может, заняты делами —
У нас всегда пусть связь не пропадает с вами.