Скачать
Понедельник, 07.01.2019
Названа причина крушения судна у берегов Турции
В МИД назвали причину крушения судна у берегов Турции
Глава Всемирного банка подал в отставку
Глава Всемирного банка подал в отставку
Ребров: Лобановский всегда шагал в ногу со временем
Ребров: Лобановский всегда шагал в ногу со временем
Лучшие рождественские поздравления 2019 года для друзей и семьи
Лучшие рождественские поздравления 2019 года для друзей и семьи

Рождество 2019: поздравления в стихах и картинках

Смотрите фото (7)
Рождество 2019: поздравления в стихах и картинках
20:35 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

В этой подборке поздравлений вы сможете выбрать удобный формат поздравлений для своих родных.

В Украине празднуют Рождество Христово, по этому поводу мы подготовили подборку с оригинальными и красивыми поздравлениями, которые помогут порадовать всех близких.

***

Когда снега укроют землю,

И Рождество наступит вновь,

Бокал за счастье подними ты,

За мир, за дружбу, за любовь!

"Христос родился!"- говорю и поздравляю,

В Рождество Христово вам желаю,

Чтобы жили в полном здравии и радости,

Без печалей, горести и зависти.

Ты самых лучших пожеланий

Заслуживаешь в Рождество,

Не будет разочарований,

А будет в жизни волшебство!

В Рождество тебе желаю

Встретить праздник без забот.

От души я поздравляю!

Пусть во всем всегда везет.

Пускай рождественское чудо

Одарит вас своим теплом,

Пусть никогда не будет худо,

Встречайте каждый день с добром!

Вы в день Рождественский готовьтесь

Все поздравленья принимать:

И ни о чем не беспокойтесь –

Хотим лишь лучшего желать.

Не забывай – прекрасный вечер,

Пришло к нам в гости Рождество!

Пусть будут радостными встречи,

Чтобы всегда во всем везло!

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (7)

Все по теме:

Праздник, Рождество, Поздравления, Рождество Христово, Поздравления с Рождеством, 2019, Рождество 2019, Поздравления с Рождеством 2019, Рождество Христово 2019, Поздравления с Рождеством Христовым 2019, Поздравления с Рождеством Христовым.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 7 января 2019: все знаки Зодиака
02 Рождество 2019: лучшие поздравления и открытки
03 Рождество 2019: Колядки, щедровки,посевалки на русском языке в стихах
04 Прикольные поздравления с Рождеством 2019
05 Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (7.01 - 13.01)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Погода на 8 января: в Украине морозы с небольшим снегом
Погода на 8 января: в Украине морозы с небольшим снегом
Украинская церковь обрела независимость
Украинская церковь обрела независимость
Четыре украинца погибли в Черном море у берегов Турции
Четыре украинца погибли в Черном море у берегов Турции
Душевные поздравления с Рождеством: самые теплые слова для родных
Душевные поздравления с Рождеством: самые теплые слова для родных
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь