Рождество 2019: поздравления в стихах и картинках

В этой подборке поздравлений вы сможете выбрать удобный формат поздравлений для своих родных.

В Украине празднуют Рождество Христово, по этому поводу мы подготовили подборку с оригинальными и красивыми поздравлениями, которые помогут порадовать всех близких.

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Когда снега укроют землю,

И Рождество наступит вновь,

Бокал за счастье подними ты,

За мир, за дружбу, за любовь!

"Христос родился!"- говорю и поздравляю,

В Рождество Христово вам желаю,

Чтобы жили в полном здравии и радости,

Без печалей, горести и зависти.

Ты самых лучших пожеланий

Заслуживаешь в Рождество,

Не будет разочарований,

А будет в жизни волшебство!

В Рождество тебе желаю

Встретить праздник без забот.

От души я поздравляю!

Пусть во всем всегда везет.

Пускай рождественское чудо

Одарит вас своим теплом,

Пусть никогда не будет худо,

Встречайте каждый день с добром!

Вы в день Рождественский готовьтесь

Все поздравленья принимать:

И ни о чем не беспокойтесь –

Хотим лишь лучшего желать.

Не забывай – прекрасный вечер,

Пришло к нам в гости Рождество!

Пусть будут радостными встречи,

Чтобы всегда во всем везло!