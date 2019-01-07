Рождество 2019: поздравления в стихах и картинках

В Украине празднуют Рождество Христово, по этому поводу мы подготовили подборку с оригинальными и красивыми поздравлениями, которые помогут порадовать всех близких.
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Когда снега укроют землю,
И Рождество наступит вновь,
Бокал за счастье подними ты,
За мир, за дружбу, за любовь!
"Христос родился!"- говорю и поздравляю,
В Рождество Христово вам желаю,
Чтобы жили в полном здравии и радости,
Без печалей, горести и зависти.
Ты самых лучших пожеланий
Заслуживаешь в Рождество,
Не будет разочарований,
А будет в жизни волшебство!
В Рождество тебе желаю
Встретить праздник без забот.
От души я поздравляю!
Пусть во всем всегда везет.
Пускай рождественское чудо
Одарит вас своим теплом,
Пусть никогда не будет худо,
Встречайте каждый день с добром!
Вы в день Рождественский готовьтесь
Все поздравленья принимать:
И ни о чем не беспокойтесь –
Хотим лишь лучшего желать.
Не забывай – прекрасный вечер,
Пришло к нам в гости Рождество!
Пусть будут радостными встречи,
Чтобы всегда во всем везло!