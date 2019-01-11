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Пятница, 11.01.2019
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Поздравления со Старым Новым годом в прозе

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Поздравления со Старым Новым годом в прозе
10:17 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Самый простой и быстрый способ поздравить друзей, коллег, многочисленных родственников и знакомых – разослать новогодние пожелания.

Обычай праздновать Старый Новый год и вновь собираться за праздничным столом, дарить подарки, поздравлять родных и близких существует не только в России, но и во многих других странах. Поздравления со Старым Новым годом 2019 в прозе.

 

Если ты совсем не можешь воспроизвести события Нового Года (или же помнишь их смутно), судьба преподносит тебе возможность насладиться новогодней ночью снова, не дожидаясь 12 месяцев. Со старым Новым Годом!

Встреча нового года по старому стилю — это возможность снова загадать заветное новогоднее желание под бой курантов, так пусть все твои желания непременно сбудутся и побыстрее.

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Поздравляем всех со Старым Новым Годом! Пусть все, кто пришел сегодня в ваш дом, наполнят его морем радости, приятных впечатлений и добрых пожеланий! Желаем, чтобы в эту ночь ваш дом наполнился волшебством и чудесными перевоплощениями, оставив за порогом старого года все хлопоты, печали, невзгоды и разочарования!

Старый добрый Новый год отмечаем дважды в год. Старый год уходит прочь, пусть унесет собой в мешке все то, что наболело, болезни души и тела, обиды и недоразуменья. А Новый год пусть принесет удачу, счастье, наслажденья, улыбки, детский смех, везенье, любовь, взаимопонимание и творческое вдохновенье!

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Если еще не загаданы все желания, или остались несбыточные мечты, используйте второй шанс — добрый Старый новый год. Желаю, чтобы он исполнил все надежды, подарил вам позитивные эмоции, отличное самочувствие, чудесные свершения и настоящие чувства.

Пусть Старый Новый год станет феерическим завершением веселых новогодних торжеств и началом новых знакомств, впечатлений, приключений, знаний, успехов, достижений и побед!

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