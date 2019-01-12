Лучшие поздравления на Старый Новый год 2018 в стихах

В ночь с 13 на 14 января мы так же собираемся за праздничным столом, поздравляем друг друга, произносим красивые тосты.

Старый Новый год — еще один повод продлить очарование новогоднего праздника! Из-за разницы между Юлианским и Григорианским календарями мы имеем возможность снова отпраздновать Новый год 14 января в более спокойной обстановке, нежели это было в последний день года.

Коса у Снегурки совсем растрепалась,

А Деда Мороза свалила усталость,

Но отдых покуда им вовсе не светит,

Пока Старый Новый, как надо, не встретят.

Вы двери опять этим двух открывайте,

Зовите за стол, все, что есть, наливайте,

Пусть, выпив, закусят они бутербродом!

Крепитесь! Со Старым вас всех Новым годом!

Новый год идет к нам Старый

С оливье и полной тарой!

Машет весело рукой,

Старый Новый - он такой!

На вкусняшки навались,

От души повеселись,

Чтобы праздник - полным ходом!

С добрым Старым Новым годом!

По старому календарю

Сегодня – Новый год,

Минувший я благодарю,

Грядущий – без забот

Желаю встретить. И пускай

Сбываются мечты!

Шампанским праздник начинай –

Пусть счастлив будешь ты!

Предновогодней суетою

Известен старый Новый год,

Отпразднуйте его достойно –

И он вам счастье принесет.

Пусть будет полон дом веселья,

Пусть будет слышен детский смех,

И вместе с утренним похмельем

Пускай в ваш дом придет успех!