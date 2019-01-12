Лучшие смс поздравления со Старым Новым годом 2019, открытки

Старый Новый год - еще один повод продлить очарование новогоднего праздника! Из-за разницы между Юлианским и Григорианским календарями мы имеем возможность снова отпраздновать Новый год 14 января в более спокойной обстановке, нежели это было в последний день года. Хотите оригинально поздравить с праздником Старого Нового года всех своих друзей, родных и любимых, причем, сделать это по смс в стихах? Тогда этот раздел - для вас!
Огненный Петух желает
Счастья в Старый Новый год!
Пусть всего всегда хватает,
Жизнь течет пусть без забот!
Староновогодний Петух уже машет лапкой,
Он тебе желает денег много в банке,
Счастья и удачи, пусть всегда везёт,
Чтобы был хорошим этот Новый год!
Тебя со старым Новым годом
Я поздравляю в поздний час,
Пусть стороной идут невзгоды,
Пусть обойдут печали нас,
И будет только мир и радость,
Вокруг – всегда царит любовь,
Ее божественную сладость
Тебе вкусить желаю вновь!
Этот праздник очень мудрый,
Так как — Старый Новый год,
Завтра ты проснёшься утром
Без печалей и забот!
Будет этот год успешным
Для тебя. Лови на слове!
Пусть же все твои надежды
Станут явью очень скоро!
Старый Новый год...
Он тоже очень важен,
И в его приход
Тебе сегодня скажем:
Пускай в твоей судьбе
И в жизни будет классно,
Любви большой тебе
И впечатлений разных!
За что мы любим Старый Новый год?
Кто-то лишь за новый повод нализаться,
А кто-то верит, что в его приход
Могут все желания сбываться!
И я из тех, кто верит в чудеса,
И тебе желаю я того же,
Пусть не коснется никогда беда,
А год Петуха будет пусть хорошим!
Что за праздник наступил?
Старый Новый год!
Что же он вам посулил?
Радость без забот,
Денег – полные мешки,
Красоту, добро,
Чтобы помыслы – легки,
Чтоб всегда везло!