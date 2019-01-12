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Лучшие смс поздравления со Старым Новым годом 2019, открытки

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Лучшие смс поздравления со Старым Новым годом 2019, открытки
10:27 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Не всегда есть возможность поздравить дорогих нам людей лично, поэтому мы предлагает оригинальные смс поздравления со Старым Новым годом 2019.

Старый Новый год - еще один повод продлить очарование новогоднего праздника! Из-за разницы между Юлианским и Григорианским календарями мы имеем возможность снова отпраздновать Новый год 14 января в более спокойной обстановке, нежели это было в последний день года. Хотите оригинально поздравить с праздником Старого Нового года всех своих друзей, родных и любимых, причем, сделать это по смс в стихах? Тогда этот раздел - для вас!

 

Огненный Петух желает

Счастья в Старый Новый год!

Пусть всего всегда хватает,

Жизнь течет пусть без забот!

Старый Новый год 2019: история праздника, традиции

Староновогодний Петух уже машет лапкой,

Он тебе желает денег много в банке,

Счастья и удачи, пусть всегда везёт,

Чтобы был хорошим этот Новый год!

Тебя со старым Новым годом

Я поздравляю в поздний час,

Пусть стороной идут невзгоды,

Пусть обойдут печали нас,

И будет только мир и радость,

Вокруг – всегда царит любовь,

Ее божественную сладость

Тебе вкусить желаю вновь!

Этот праздник очень мудрый,

Так как — Старый Новый год,

Завтра ты проснёшься утром

Без печалей и забот!

Будет этот год успешным

Для тебя. Лови на слове!

Пусть же все твои надежды

Станут явью очень скоро!

Лучшие поздравления на Старый Новый год 2018 в стихах

Старый Новый год...

Он тоже очень важен,

И в его приход

Тебе сегодня скажем:

Пускай в твоей судьбе

И в жизни будет классно,

Любви большой тебе

И впечатлений разных!

За что мы любим Старый Новый год?

Кто-то лишь за новый повод нализаться,

А кто-то верит, что в его приход

Могут все желания сбываться!

И я из тех, кто верит в чудеса,

И тебе желаю я того же,

Пусть не коснется никогда беда,

А год Петуха будет пусть хорошим!

Что за праздник наступил?

Старый Новый год!

Что же он вам посулил?

Радость без забот,

Денег – полные мешки,

Красоту, добро,

Чтобы помыслы – легки,

Чтоб всегда везло!

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