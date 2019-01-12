Лучшие смс поздравления со Старым Новым годом 2019, открытки

Не всегда есть возможность поздравить дорогих нам людей лично, поэтому мы предлагает оригинальные смс поздравления со Старым Новым годом 2019.

Старый Новый год - еще один повод продлить очарование новогоднего праздника! Из-за разницы между Юлианским и Григорианским календарями мы имеем возможность снова отпраздновать Новый год 14 января в более спокойной обстановке, нежели это было в последний день года. Хотите оригинально поздравить с праздником Старого Нового года всех своих друзей, родных и любимых, причем, сделать это по смс в стихах? Тогда этот раздел - для вас!

Огненный Петух желает

Счастья в Старый Новый год!

Пусть всего всегда хватает,

Жизнь течет пусть без забот!

Староновогодний Петух уже машет лапкой,

Он тебе желает денег много в банке,

Счастья и удачи, пусть всегда везёт,

Чтобы был хорошим этот Новый год!

Тебя со старым Новым годом

Я поздравляю в поздний час,

Пусть стороной идут невзгоды,

Пусть обойдут печали нас,

И будет только мир и радость,

Вокруг – всегда царит любовь,

Ее божественную сладость

Тебе вкусить желаю вновь!

Этот праздник очень мудрый,

Так как — Старый Новый год,

Завтра ты проснёшься утром

Без печалей и забот!

Будет этот год успешным

Для тебя. Лови на слове!

Пусть же все твои надежды

Станут явью очень скоро!

Старый Новый год...

Он тоже очень важен,

И в его приход

Тебе сегодня скажем:

Пускай в твоей судьбе

И в жизни будет классно,

Любви большой тебе

И впечатлений разных!

За что мы любим Старый Новый год?

Кто-то лишь за новый повод нализаться,

А кто-то верит, что в его приход

Могут все желания сбываться!

И я из тех, кто верит в чудеса,

И тебе желаю я того же,

Пусть не коснется никогда беда,

А год Петуха будет пусть хорошим!

Что за праздник наступил?

Старый Новый год!

Что же он вам посулил?

Радость без забот,

Денег – полные мешки,

Красоту, добро,

Чтобы помыслы – легки,

Чтоб всегда везло!