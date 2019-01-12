Старый Новый год 2019: лучшие поздравления, смс и открытки для близких

В ночь с 13 на 14 января украинцы будут праздновать Старый Новый год – уникальный праздник, возникший после изменения летоисчисления.
В дом приходит светлый праздник —
Это старый Новый год.
Новый год у нас проказник,
Дважды зябнет у ворот.
Снова мы его встречаем,
С нетерпением вновь ждем.
Вас сегодня поздравляем
И желаем, чтоб в ваш дом
Приходили счастье, радость.
И пускай прошедший год
Заберет с собой усталость
И потоки всех невзгод.
Новый год мечты исполнит.
Поздравляем вас! И пусть
Жизнь он красками наполнит,
Навсегда прогонит грусть.
Старый Новый год приходит,
Иностранцам не понять,
Почему мы стали снова
С Новым годом поздравлять?
Всем задорного веселья,
Чтобы утром без похмелья,
Чтоб здоровье сохранилось,
Чтобы в жизни все сложилось.
Чтобы крепкая семья,
Дом большой, любовь, друзья.
Чтоб светила вам всегда
Путеводная звезда.
Старый Новый год встречаем,
Счастья, радости желаем.
Пусть сбываются мечты,
И не будет суеты.
Ждут пускай всегда успехи,
Время будет для утехи.
Полон год счастливых грез
И не знали чтобы слез.
Пусть Старый Новый год
Вам счастье принесет,
Спокойствия чуть-чуть.
Укажет верный путь,
Исполнит все мечты,
Добавит красоты,
Прольет в сердца любовь,
Здоровья капнет в кровь.
И каждый миг и час
Старается для вас!
Старый год спешит, спешит,
Мы должны его впустить,
Чтобы вспомнить о былом,
Позабыть нам о плохом.
Чтобы счастье в доме было,
Волшебство чтоб заходило,
Чтобы Новый год начать,
Чтоб о прошлом не скучать!
Две недели пролетели —
Снова здравствуй, Новый год!
Только-только всё доели —
Празднует опять народ.
Кто-то держится за печень
И с утра «Боржоми» пьет,
Но 13-ое настало,
Дело к вечеру — и вот...
Мы бокалы поднимаем
За удачу, за любовь.
Счастья, радости желаем
И успеха вновь и вновь
Денег — пухлыми мешками,
Чтоб не знали вы невзгод.
Чтоб не раз нам встретить с вами
Старый добрый Новый год!
Вот и Старый Новый год —
Праздник, но наоборот!
И по-прежнему мы скажем:
С Новым годом, с новым счастьем!
Пожелаем разных благ:
Жить богато, не хворать,
И добра, и мира в мире,
И улыбок больше, шире.
А в сердцах — любви и счастья,
Несмотря на все ненастья.
Пусть творятся чудеса,
Чтоб жизнь сказкою была.
Новый год пришёл! Ура!
Веселимся — дубль два:
Старый Новый год идёт,
Счастье в каждый дом несёт!
Пусть все сбудутся желанья,
Прозвучат в любви признанья,
Волшебство произойдёт
В этот Старый Новый год!