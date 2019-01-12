Старый Новый год 2019: лучшие поздравления, смс и открытки для близких

Красивые поздравления на Старый Новый год, которые помогут вам сделать приятно близким.

В ночь с 13 на 14 января украинцы будут праздновать Старый Новый год – уникальный праздник, возникший после изменения летоисчисления.

В дом приходит светлый праздник —

Это старый Новый год.

Новый год у нас проказник,

Дважды зябнет у ворот.

Снова мы его встречаем,

С нетерпением вновь ждем.

Вас сегодня поздравляем

И желаем, чтоб в ваш дом

Приходили счастье, радость.

И пускай прошедший год

Заберет с собой усталость

И потоки всех невзгод.

Новый год мечты исполнит.

Поздравляем вас! И пусть

Жизнь он красками наполнит,

Навсегда прогонит грусть.

Старый Новый год приходит,

Иностранцам не понять,

Почему мы стали снова

С Новым годом поздравлять?

Всем задорного веселья,

Чтобы утром без похмелья,

Чтоб здоровье сохранилось,

Чтобы в жизни все сложилось.

Чтобы крепкая семья,

Дом большой, любовь, друзья.

Чтоб светила вам всегда

Путеводная звезда.

Старый Новый год встречаем,

Счастья, радости желаем.

Пусть сбываются мечты,

И не будет суеты.

Ждут пускай всегда успехи,

Время будет для утехи.

Полон год счастливых грез

И не знали чтобы слез.

Пусть Старый Новый год

Вам счастье принесет,

Спокойствия чуть-чуть.

Укажет верный путь,

Исполнит все мечты,

Добавит красоты,

Прольет в сердца любовь,

Здоровья капнет в кровь.

И каждый миг и час

Старается для вас!

Старый год спешит, спешит,

Мы должны его впустить,

Чтобы вспомнить о былом,

Позабыть нам о плохом.

Чтобы счастье в доме было,

Волшебство чтоб заходило,

Чтобы Новый год начать,

Чтоб о прошлом не скучать!

Две недели пролетели —

Снова здравствуй, Новый год!

Только-только всё доели —

Празднует опять народ.

Кто-то держится за печень

И с утра «Боржоми» пьет,

Но 13-ое настало,

Дело к вечеру — и вот...

Мы бокалы поднимаем

За удачу, за любовь.

Счастья, радости желаем

И успеха вновь и вновь

Денег — пухлыми мешками,

Чтоб не знали вы невзгод.

Чтоб не раз нам встретить с вами

Старый добрый Новый год!

Вот и Старый Новый год —

Праздник, но наоборот!

И по-прежнему мы скажем:

С Новым годом, с новым счастьем!

Пожелаем разных благ:

Жить богато, не хворать,

И добра, и мира в мире,

И улыбок больше, шире.

А в сердцах — любви и счастья,

Несмотря на все ненастья.

Пусть творятся чудеса,

Чтоб жизнь сказкою была.

Новый год пришёл! Ура!

Веселимся — дубль два:

Старый Новый год идёт,

Счастье в каждый дом несёт!

Пусть все сбудутся желанья,

Прозвучат в любви признанья,

Волшебство произойдёт

В этот Старый Новый год!