Скачать
Суббота, 12.01.2019
Украина отстаивает активную позицию в реформировании Совбеза ООН
Украина отстаивает активную позицию в реформировании Совбеза ООН
Спасенные в Турции украинские моряки уже в Украине
Спасенные в Турции украинские моряки уже в Украине
Первой из украинок на Australian Open-2019 стартует Леся Цуренко
Первой из украинок на Australian Open-2019 стартует Леся Цуренко
Старый Новый Год 2019: обряды и заговоры
Старый Новый Год 2019: обряды и заговоры

Старый Новый год 2019: лучшие поздравления, смс и открытки для близких

Смотрите фото (8)
Старый Новый год 2019: лучшие поздравления, смс и открытки для близких
13:52 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Красивые поздравления на Старый Новый год, которые помогут вам сделать приятно близким.

В ночь с 13 на 14 января украинцы будут праздновать Старый Новый год – уникальный праздник, возникший после изменения летоисчисления.

 

В дом приходит светлый праздник —

Это старый Новый год.

Новый год у нас проказник,

Дважды зябнет у ворот.

Снова мы его встречаем,

С нетерпением вновь ждем.

Вас сегодня поздравляем

И желаем, чтоб в ваш дом

Приходили счастье, радость.

И пускай прошедший год

Заберет с собой усталость

И потоки всех невзгод.

Новый год мечты исполнит.

Поздравляем вас! И пусть

Жизнь он красками наполнит,

Навсегда прогонит грусть.

Старый Новый год приходит,

Иностранцам не понять,

Почему мы стали снова

С Новым годом поздравлять?

Всем задорного веселья,

Чтобы утром без похмелья,

Чтоб здоровье сохранилось,

Чтобы в жизни все сложилось.

Чтобы крепкая семья,

Дом большой, любовь, друзья.

Чтоб светила вам всегда

Путеводная звезда.

Старый Новый год встречаем,

Счастья, радости желаем.

Пусть сбываются мечты,

И не будет суеты.

Ждут пускай всегда успехи,

Время будет для утехи.

Полон год счастливых грез

И не знали чтобы слез.

Пусть Старый Новый год

Вам счастье принесет,

Спокойствия чуть-чуть.

Укажет верный путь,

Исполнит все мечты,

Добавит красоты,

Прольет в сердца любовь,

Здоровья капнет в кровь.

И каждый миг и час

Старается для вас!

Старый год спешит, спешит,

Мы должны его впустить,

Чтобы вспомнить о былом,

Позабыть нам о плохом.

Чтобы счастье в доме было,

Волшебство чтоб заходило,

Чтобы Новый год начать,

Чтоб о прошлом не скучать!

Две недели пролетели —

Снова здравствуй, Новый год!

Только-только всё доели —

Празднует опять народ.

Кто-то держится за печень

И с утра «Боржоми» пьет,

Но 13-ое настало,

Дело к вечеру — и вот...

Мы бокалы поднимаем

За удачу, за любовь.

Счастья, радости желаем

И успеха вновь и вновь

Денег — пухлыми мешками,

Чтоб не знали вы невзгод.

Чтоб не раз нам встретить с вами

Старый добрый Новый год!

Вот и Старый Новый год —

Праздник, но наоборот!

И по-прежнему мы скажем:

С Новым годом, с новым счастьем!

Пожелаем разных благ:

Жить богато, не хворать,

И добра, и мира в мире,

И улыбок больше, шире.

А в сердцах — любви и счастья,

Несмотря на все ненастья.

Пусть творятся чудеса,

Чтоб жизнь сказкою была.

Новый год пришёл! Ура!

Веселимся — дубль два:

Старый Новый год идёт,

Счастье в каждый дом несёт!

Пусть все сбудутся желанья,

Прозвучат в любви признанья,

Волшебство произойдёт

В этот Старый Новый год!

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (8)

Все по теме:

Праздник, Старый новый год, Поздравления в стихах, 14 января, 13 января, Ночь с 13 на 14 января, Поздравления с Старым Новым годом в стихах, Лучшие поздравления с Старым новым годом, Поздравление с Старым Новым годом.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 12 января 2019: все знаки Зодиака
02 С днем Ангела Натальи 2019: что мы знаем о Святой Наталье
03 Известный российский актер Павел Прилучный побил свою жену и не выпускал из дому
04 Лучшие смс поздравления со Старым Новым годом 2019, открытки
05 Щедривки и посевалки на Старый Новый год 2019
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Мороз и снегопады: Синоптик дали прогноз погоды на Старый Новый год
Синоптик дали прогноз погоды на Старый Новый год
Стало известно, какие ценности пропали из Киево-Печерской лавры
Стало известно, какие ценности пропали из Киево-Печерской лавры
Святки 2019: обряды, заговоры и гадания для девушек
Святки 2019: обряды, заговоры и гадания для девушек
Старый Новый год 2019: лучшие поздравления, смс и открытки для близких
Старый Новый год 2019: лучшие поздравления, смс и открытки для близких
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь