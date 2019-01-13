День Ангела Мелании 2019: значение имени и поздравления

По церковной традиции 13 января отмечает именины Мелания.

Преподобная Мелания Римляныня, Вифлеемская, Палестинская родилась в Риме в богатой и знатной семье. В 14-летнем возрасте она против своей воли родителями была выдана замуж, но после того, как двое её детей умерли, Мелания вместе со своим мужем Апинианом начали новую жизнь: посещали больницы, тюрьмы, ссылки и рудники, освобождая несчастных, которые содержались там за долги, помогали монастырям и скитам, построили множество храмов.

Прибыв в Африку и прожив там семь лет, они раздали всё своё имущество бедным, а сами пошли в Иерусалим и поселились в разных местах на Елеонской горе, где со временем образовался монастырь. Скончалась преподобная Мелания в глубокой старости в 439 году. Так как она сама в своё время чуть не умерла во время родов, ей принято молиться при тяжёлых родах.

Женское имя Мелания имеет греческие корни и означает “смуглая”, “тёмная”. Оно распространено во многих странах мира, например, встречается в США и Великобритании в звучании Мэлани. На территорию нашей страны имя Мелания попало ещё во времена раннего христианства, поэтому иногда воспринимается как исконно славянское. В разные века оно теряло и возвращало свою популярность, в настоящее же время имя Мелания переживает период возвращение из забытья.

С днем ангела, Мелания, с праздником ярким!

Пусть Ангел-хранитель тебя бережет,

Одарит пускай тебя лучшим подарком–

Пусть счастье безбрежное он принесет.

Пускай тебя ценят и пусть уважают,

Пусть солнце удачи согреет теплом,

Пусть счастьем глаза твои ярко сияют,

Пусть будет уютным и светлым твой дом!

Дорогая Мелания!

Поздравляем тебя с Днем Ангела! Пусть исполняются заветные желания. Наслаждайся каждым днем своей жизни. Пусть только положительные эмоции кружат тебе голову. Любви тебе, наша красавица, и счастья!

Мелания, поздравляю с днем рождения!

Пусть несет вам радость лет кружение,

Жизнь вуаль загадки приоткроет

И чудесный праздник вам устроит.

Вам блистать желаю красотою,

Покорять умом и добротою,

Восхищать душою чистой, ясной,

Быть царицей – яркой и прекрасной!

Милая Мелания!

Сегодня мы празднуем твои именины. Желаем душевного тепла, благополучия и удачи. Пусть твои глаза всегда сияют светом счастья и любви! С Днем Ангела!